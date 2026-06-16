Пожар на МНПЗ потушен, ситуация стабилизирована – МЧС

Тревожные сводки из столичной Капотни, заставившие москвичей изрядно понервничать, сменились официальным рапортом спасателей о полной победе над огненной стихией на территории ключевого предприятия региона.



Инцидент на одном из важнейших промышленных объектов города исчерпан. Главное управление МЧС России по Москве официально подтвердило полную ликвидацию возгорания на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Специалисты ведомства сработали оперативно и профессионально, не оставив огню ни единого шанса на распространение.

Как сообщили представители экстренных служб, на текущий момент ситуация на предприятии находится под полным контролем.

"Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован. Ситуация на МНПЗ стабилизирована", — подчеркнули в пресс-службе Главного управления МЧС России.

Слаженные действия пожарных расчетов позволили купировать угрозу в кратчайшие сроки, предотвратив возможные негативные последствия для экологии и инфраструктуры мегаполиса.

Несмотря на серьезность любого происшествия на объектах такого масштаба, инцидент в Капотне не внес хаоса в производственный цикл. Руководство предприятия и экстренные службы подтверждают: технологические процессы не нарушены. Произошедшее возгорание не отразилось на функционировании завода — МНПЗ продолжает работу в штатном режиме, обеспечивая город необходимым топливом и энергоресурсами.

Для жителей прилегающих районов это означает прежде всего безопасность и отсутствие поводов для паники. Мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе предприятия ведется в круглосуточном режиме, и никаких отклонений от норм не зафиксировано. Стабильность работы такого гиганта, как Московский НПЗ, является критически важной для всего столичного региона, и сегодня системы безопасности завода и города в очередной раз доказали свою эффективность.

Любое промышленное предприятие — это сложный механизм, где вопросам пожарной безопасности уделяется первостепенное значение. На МНПЗ действуют многоуровневые системы защиты, которые позволяют локализовать очаги возгорания еще до того, как они станут представлять реальную угрозу. Сегодняшний случай показал, что взаимодействие между заводскими службами и столичным подразделением МЧС отлажено до автоматизма.

Специалисты ведомства еще некоторое время будут находиться на месте для проведения проливки конструкций и окончательной проверки территории, что является стандартной процедурой при ликвидации подобных происшествий. Расследование причин возгорания начнется в ближайшее время, экспертам предстоит установить все детали случившегося, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

Москва остается под надежной защитой экстренных служб. Оперативность, с которой был потушен огонь на стратегическом объекте, подтверждает высокую готовность столичных спасателей к любым вызовам. Город продолжает жить в привычном ритме, а столичный нефтезавод — выполнять свои производственные планы без оглядки на досадное происшествие.