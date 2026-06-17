"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным

Светская тусовка обсуждает личные отношения звездного союза.



Поклонники, привыкшие видеть Валерию и Иосифа Пригожина неразлучными и светящимися от счастья, забили тревогу после участия пары в новом музыкальном проекте "Поймай меня, если сможешь". Сидя в креслах жюри, звезды не смогли скрыть нарастающее напряжение, которое буквально искрило в воздухе.

Причиной раздора, как это часто бывает в светской тусовке, стала молодая и дерзкая коллега. Во втором выпуске шоу зрители с изумлением наблюдали, как обычно рассудительный Иосиф Пригожин буквально "поплыл" под чарами Клавы Коки. Продюсер ловил каждое слово юной блондинки, игнорируя мнение собственной супруги и всячески демонстрируя симпатию к исполнительнице хита "Покинула чат". Попытки угадать лжепевца превратились в настоящий бенефис Иосифа, который, кажется, забыл, что его законная жена сидит всего в нескольких сантиметрах от него.

Реакция Валерии не заставила себя ждать. Утонченная артистка, всегда славившаяся своим ледяным спокойствием и выдержкой, на этот раз не смогла сдержать эмоций. Исполнительница хита "Часики" буквально расстреливала мужа хлесткими подколами и язвительными замечаниями. Каждое проявление внимания Пригожина к Клаве встречало жесткий отпор со стороны Валерии. Студия замерла: многие присутствующие всерьез решили, что этот вечер закончится грандиозным скандалом и битьем посуды.

Масла в огонь подлил ведущий шоу Владимир Маркони. Популярный комик, известный своим острым языком, подтвердил: атмосфера на съемочной площадке была накалена до предела. Маркони признался, что и сам с замиранием сердца наблюдал за этой семейной корридой.

"Я, как муж со стажем, смотрел на происходящее и понимал, что Иосиф был в шаге от того, чтобы ближайшую неделю спать на кухне или попроситься на несколько дней поночевать у меня. Но Иосиф — человек смелый, хоть и безгранично безрассудный", — съязвил Маркони в интервью. Владимир не упустил случая "хайпануть" на теме разлада и в шутку окрестил Клаву Коку коварной разлучницей, которая едва не разбила семью ради победы в шоу.

Маркони зашел еще дальше, нарисовав апокалиптическую картину будущего звездной четы. По его ироничному прогнозу, Валерию и Пригожина в последний раз видели вместе, а дальше их ждет только суд.

"Думаю, будет развод и жесткая дележка имущества: квартир, домов, машин, предприятий и заводов. Но что поделать — за победу в шоу можно сорвать миллион рублей, так что риск для Иосифа был обоснован", — резюмировал ведущий, добавив, что Клаву Коку он за такое поведение осуждает.