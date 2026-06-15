Новая технология от НГУ: ученые научились ловить углекислый газ в отходы асбестовых комбинатов

Российские специалисты нашли гениальный способ спасти человечество от глобальной катастрофы с помощью обычного промышленного мусора.



Ученые из Новосибирского государственного университета научились улавливать углекислый газ (СО2) в асбестосодержащие отходы горного производства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВУЗа. Перспективная технология может стать одним из основных средств в борьбе с глобальным потеплением, которое, кажется, все же набирает обороты вместе с развитием экономики. Только за 2024 год человечество выбросило в атмосферу 37,8 млрд тонн СО2, в прошлом году ожидали роста показателя еще на 1,1% до 38,1 млрд тонн. При этом утилизируется тем или иным образом примерно 0,1% от всего объема СО2 — в основном по причине высокой стоимости и низкой эффективности имеющихся технологий.



Специалисты из НГУ предлагают использовать минерализировать СО2, используя фермент карбоангидразу и отходы производства хризотилового асбеста. Сам процесс представляет собой реакцию газа с силикатами магния и кальция, в результате которой образуются стабильные минеральные соединения. Он происходит сам по себе, но очень медленно. В 2024 году ученые уже проводили исследования отвалов Ак-Довуракского хризотилового комбината, отметив, что полигон с оставшимся после производства хризотила щебнем вносит определенный вклад в поглощение углекислого газа из атмосферы.

Впрочем, эти процессы обычно занимают тысячи лет, которых у человечества может и не быть в запасе. Специалисты НГУ заявили, что «добавление фермента приводило к более быстрому начальному связыванию газа и к увеличению его общего поглощения по сравнению с контрольными образцами без фермента». Технология была протестирована на Карбоновом полигоне НГУ, и, судя по заверениям руководителя проекта, имеет высокий потенциал для массового применения.

Её ключевым преимуществом является возможность сразу масштабировать проект. Для связывания СО2 требуется вода, карбоангидраза и отходы хризотиловых комбинатов. Недостатка в данном сырье в России нет. В стране сегодня работает два крупнейших в мире горно-обогатительных комбината, специализирующихся на добыче и обогащении хризотилового волокна (ПАО «Ураласбест» и АО «Оренбургские минералы»). Из самого хризотила производится около 300 видов промышленной продукции — всем знакомый шифер, водопроводные и канализационные трубы, фасадные плиты, детали для станков и машин, изоляционные и защитные материалы, а также многое другое. Высокие эксплуатационные свойства хризотиловой продукции обеспечили стабильный спрос как на внутреннем, так и зарубежных рынках.

Россия является крупнейшим экспортером хризотила на мировом рынке — его активно приобретают в Китае, Индии, Шри-Ланке, Вьетнаме и Таиланде, используют в странах СНГ. Почему? Хризотил не горит, не плавится, не проводит электричество, выдерживает нагрев до 1500°С и не выделяет вредные пары при нагреве. Хризотил можно использовать в любом регионе мира — он одинаково устойчив к влажным тропикам и холоду побережья Северного Ледовитого океана. При этом он доступен для развивающихся стран, нуждающихся в ускоренных темпах строительства социально значимой инфраструктуры и реализации масштабных проектов — строительстве массового жилья, проведения водопроводов и канализации. В России хризотилцементные строительные материалы активно используют при строительстве частных и многоквартирных домов, в программах капитального ремонта и при строительстве промышленных объектов.

Естественно, высокий спрос и интенсивная работа комбинатов порождают отходы. Из них комбинаты в основном производят щебень для строительства автомобильных и железных дорог, балласт для них же, а также другие виды строительных материалов. Помимо вклада в экологическое благополучие страны новая технология в перспективе позволит создать отдельную отрасль промышленности с новыми рабочими местами, заводами и цехами. Учитывая тот факт, что только по имеющимся данным разведанных запасов хризотила на территории Российской Федерации хватит на ближайшую сотню лет, разработка НГУ может стать отличным подспорьем для формирования производства замкнутого цикла, когда отходы пойдут в дело с не меньшей пользой, чем само вещество.