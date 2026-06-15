Выметете деньги и счастье: роковая ошибка 15 июня, которая превратит вашу жизнь в кошмар

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Понедельник 15 июня

00:26Выметете деньги и счастье: роковая ошибка 15 июня, которая превратит вашу жизнь в кошмар 18:58Золотой дождь в июне: названы 3 знака зодиака, чьи кошельки лопнут от денег в начале лета 15:05"Таких больше нет": Киркоров публично вознес Пугачеву на пьедестал после ее побега из России 11:34Стивен Сигал избавляется от роскошного гнездышка на Рублевке 05:04Тайное станет явным: что потребует от нас Вселенная 14 июня в день Устина 18:02Забудьте про Мале и Бали: найден секретный русский рай с белоснежным песком и копеечными ценами 15:30Иноагенту Максиму Галкину* может грозить до пяти лет тюрьмы 12:42"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа 05:47Тотальная перезагрузка: почему 13 июня нужно бросить все дела 18:06"Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении 15:06"Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку 09:21Гуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул 05:33"Свадьбы гадов": почему 12 июня любой поход в лес может закончиться фатально 18:47"Они были здесь всегда": Стивен Спилберг раскрыл пугающую правду о пришельцах среди людей 17:04"Приходила к нам домой": бывшая жена Галустяна прервала молчание и выдала горькую правду о разлучнице 15:23Обнаруженное на дне океана заставило содрогнуться не только ученых 13:29"Вышла Каляка-маляка": набросившийся на репортера Киркоров раскрыл правду о своей внешности 12:55Мэр Москвы сообщил уже о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице 12:51Мэр Москвы рассказал о реставрации ансамбля Донского монастыря 12:06"У меня нет четырех жизней": ограбленная до нитки Лариса Долина сделала душераздирающее заявление 10:44Увольнение неизбежно: названы 5 знаков зодиака бросят работу ради миллионов от любимого дела 09:18Александр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянии 00:23Одним – взлет в делах, другим – наказание за суету: кому 11 июня Феодосия Колосяница подарит шанс 18:36Один длинный отпуск – не панацея: почему лучше брать несколько коротких 16:44 Валерия приняла решение уехать из страны на фоне слухов о разводе с Иосифом Пригожиным 15:27Трагедия в Театре Армии: ушла из жизни великая Людмила Чурсина 14:11Совершают миллионы: эта привычная ошибка ночью лишает вас здоровья 12:36Эволюция индустрии: почему современному шефу недостаточно просто уметь готовить 10:55Изможденная Регина Тодоренко шокировала публику признанием о четвертой беременности 09:41"30 тысяч евро и джин в номер": всплыли грязные подробности украинского вояжа Варнавы и иноагента Галкина* 00:16"Тени исчезают в полдень": как сохранить здоровье и разум в самый мифический день лета – 10 июня 17:29Смертельная ловушка: как обычное солнце незаметно убивает ваше сердце и мозг 15:57Многопрофильную больницу в Балашихе планируют открыть в 2028 году 15:15Чудовища из бездны: на двухкилометровой глубине найдены жуткие монстры, которые годами живут без еды 12:27Золотые ракушки на интимных местах: 77-летняя Васильева разделась догола перед ошарашенной публикой 10:54"Даже не обсуждается": еще одну артистку могут признать иноагентом из-за связи с Галкиным* 09:39"Нас лишили правды": звездный наследник Градского намерен вывести вдову на чистую воду 04:13Я хочу избавиться от тревоги навсегда. Почему это никогда не сработает 00:10Ни в коем случае не берите это в руки 9 июня, чтобы не обрекать себя на нищету 18:28"Бросит старушку ради молодухи": обнажившийся Галкин* наплевал на чувства запертой на Кипре Пугачевой 17:03"Увела его как крыса!": подруга публично обвинила Анну Семенович в подлом предательстве 15:04"Чудом остались живы": ракетный удар превратил израильское гнездышко Макаревича* в руины 14:13"Разум превращается в труху": названы 3 привычки во сне, которые незаметно убивают ваш мозг 12:02Гоша Куценко выдал главную тайну Марии Порошиной: Слава надежный 10:44Наташа Королева обвинила Пугачеву в развале семьи с Николаевым: Нож в спину 09:24"Дабл-папа и дабл-мама": Иван Янковский и Диана Пожарская ошарашили новостью о пополнении в семье 00:44Ловись, денежка, большая и очень большая: 8 июня Карп Карполов исполнит ваше заветное желание 17:44 "Заморозила время или легла под нож?": вся правда о неестественной молодости 60-летней Екатерины Андреевой 15:41Брошенная Товстик устроила алтарь неверному мужу на глазах у детей 11:21"Любовь как награда": психолог раскрыла правду о детях, которые трудятся больше взрослых
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Выметете деньги и счастье: роковая ошибка 15 июня, которая превратит вашу жизнь в кошмар

Выметете деньги и счастье: роковая ошибка 15 июня, которая превратит вашу жизнь в кошмар
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15 июня наступает день, когда любая оплошность может стоить вам благополучия, а неосторожный поход в лес или на погост – обернуться роковой встречей.

В народном календаре 15 июня — не просто дата, а мистический рубеж. День Никифора Дубодера, или Вьюна Зеленого, пропитан древними суевериями, которые наши предки соблюдали с трепетом и ужасом. Считалось, что именно в это время грань между мирами истончается, а духи природы выходят на охоту.

Главный обряд дня — плетение венков — только на первый взгляд кажется невинной забавой. На самом деле это мощнейшее магическое действие. Венок из вьюна, сплетенный 15 июня, становился личным щитом от проклятий и сглаза. Но горе тому, кто забудет про осторожность: магическая сила этого дня может как вознести, так и растоптать.

Смертельные запреты: не шутите с судьбой

На Никифора существовал ряд табу, нарушение которых, по поверьям, приводило к катастрофическим последствиям:

  • Кладбище — под строжайшим запретом. Старики предупреждали: поход на могилы в этот день — верный способ "подцепить" за собой неприкаянную душу. Приведете в дом покойника — и жизнь превратится в череду необъяснимых бед.
  • Слезы притянут вечную тоску. Если вы дадите волю эмоциям и расплачетесь, готовьтесь: горести будут преследовать вас до следующего лета. 15 июня тоска буквально впитывается в кожу тех, кто унывает.
  • Лес — территория зверя. В этот день у медведей начинаются «свадьбы». Хозяин тайги в ярости не пощадит никого. Любой шорох в чаще на Никифора мог стать последним, что услышит случайный путник.
  • Уборка — путь к нищете. Взяли в руки веник? Забудьте о деньгах. Считалось, что вместе с пылью вы выметаете из углов саму долю и достаток.

Тайные знаки и магия воды

Особое внимание уделяли водоемам. Русалки на Никифора ведут себя особенно агрессивно. Одинокое купание могло закончиться тем, что речные девы утянут смельчака на дно, защекотав до смерти. Веселье, смех и шумные компании были единственным способом отогнать нечисть.

Внимательно следили и за небом. Если к вечеру солнце затянуло дымкой — ждите затяжных бурь, которые могут погубить урожай. Соловей замолчал? Значит, природа затаилась перед серьезным катаклизмом.

Этот день требует от вас максимальной концентрации и позитива. Наденьте яркое, соберите букет полевых цветов и ни в коем случае не поддавайтесь депрессии. 15 июня — это проверка на прочность: те, кто сможет сохранить радость в душе, получат благословение Никифора на весь год. Остальные же рискуют остаться один на один со своими страхами и пустыми карманами.

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15 июня 2026, 00:26
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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