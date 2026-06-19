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Пятница 19 июня

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"Они разводятся": Примадонна хладнокровно проигнорировала главный праздник в жизни молодого супруга

"Они разводятся": Примадонна хладнокровно проигнорировала главный праздник в жизни молодого супруга
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Молчание Примадонны в день грандиозного юбилея ее молодого избранника заставило светскую тусовку затаить дыхание в ожидании громкой развязки.

История любви этой феноменальной пары с самого начала напоминала захватывающий голливудский сериал. Алла Пугачева и Максим Галкин* делят один кров с далекого 2008 года. Скептики тогда лишь язвительно ухмылялись. Никто не верил в искренность чувств. Разница в возрасте казалась непреодолимой пропастью. Шутка ли, легендарная певица старше своего избранника на целых 27 лет. Но время расставило все по своим местам.

В 2011 году влюбленные закатили роскошную свадьбу, окончательно утерев нос злопыхателям. Спустя два года, 18 сентября 2013-го, суррогатная мать подарила звездной чете очаровательных двойняшек. Малыши Лиза и Гарри моментально стали всеобщими любимцами. Появление наследников скрепило этот яркий союз железобетонными узами. Вскоре супруги решились на максимально серьезный шаг. Они подтвердили свои отношения перед Богом и тайно обвенчались.

Молодой артист стал для Аллы Борисовны пятым супругом. И, если верить ее горящим глазам, абсолютно точно последним. Исполнительница культового хита "Мадам Брошкина" не раз откровенничала с прессой. Она прямо признавалась, что именно в этом браке обрела долгожданное женское счастье. Галкин* блестяще воплотил в себе все те качества, которые Примадонна десятилетиями искала в мужчинах.

Однако недавние события заставили фанатов не на шутку поволноваться. 18 июня юморист-иноагент с размахом отмечал золотой юбилей. Максиму* стукнуло ровно 50 лет. Солидная дата. Настоящий экватор жизни. С самого раннего утра социальные сети разрывались от поздравлений. Близкие друзья, коллеги по цеху и преданные поклонники щедро осыпали именинника комплиментами. Телефоны буквально раскалились от звонков.

И только главная женщина в его судьбе упорно хранила ледяное молчание. Алла Борисовна не проронила ни слова. Она воздержалась от любых публичных признаний в адрес супруга. День клонился к закату, а в личном блоге певицы висела гнетущая тишина. В светских кулуарах тут же поползли зловещие слухи. Неужели красивая сказка закончилась? Неужели легендарный брак стремительно трещит по швам и пара готовится к скандальному разводу? Напряжение нарастало с каждой минутой. Поклонники сходили с ума от пугающей неизвестности.

Интрига разрешилась лишь спустя томительные сутки. Пугачева все-таки прервала свое загадочное молчание. На странице ее блога появилось долгожданное обращение к мужу. Жена оставила телеведущему невероятно нежное и лаконичное послание. Примадонна опубликовала свежий совместный кадр. На фотографии звездные супруги светятся от абсолютного счастья. Они выглядят словно беспечные влюбленные подростки.

"Моему любимому 50. Живем дальше", — философски написала Алла Борисовна.

Свои слова она сопроводила милыми эмодзи в виде красных сердечек. Коротко, ясно и прямо в цель. Никаких пышных од и лишнего пафоса. Только крепкая любовь и непоколебимая уверенность в завтрашнем дне.

Внезапное появление Примадонны в сети произвело эффект разорвавшейся бомбы. Комментарии под постом вспыхнули как сухая трава. И тут на сцену неожиданно вышел известный мастер провокаций Стас Садальский. Скандальный актер не упустил шикарной возможности вставить свои пять копеек. Он виртуозно проехался по завистникам, которые уже успели мысленно развести знаменитую чету.

"Уже злыдни написали, они разводятся. Алла — мужа не поздравила и вот бац... На черствые именины, такой для них сюрприз ПОЗДРАВЛЕНИЕ", — с фирменной иронией выдал Станислав. Актер элегантно поставил жирную точку в этой раздутой драме. Он тепло пожелал супругам долгих лет совместной жизни. "С прошедшим. Совет да любовь", — резюмировал Садальский, заставив хейтеров нервно кусать локти.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2026, 18:05
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита на свидание к девушке в отель

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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