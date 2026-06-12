"Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении

Виктория Боня решилась на публичное покаяние, обнажив кровоточащую рану на сердце, которую она скрывала от поклонников долгих 26 лет.

Звезда соцсетей, икона стиля и завсегдатай красных дорожек Канн Виктория Боня шокировала общественность неожиданной исповедью. В откровенном разговоре с блогершей Маницей Хашбой на ее YouTube-канале теледива призналась в том, что многие сочтут несмываемым пятном на репутации. Оказывается, за ослепительной улыбкой и люксовым образом жизни скрывается тяжкий груз — совершенное в юности преступление против собственной совести и законов природы.

Все случилось, когда юной Вике было всего 18 лет. В то время она, ослепленная первой большой любовью, состояла в отношениях с предпринимателем Евгением Суворовым. Девушка верила в сказку: возлюбленный красиво ухаживал и на словах грезил о полноценной семье. Но стоило реальности постучаться в дверь, как маска нежного романтика сползла, обнажив лик хладнокровного судьи.

"Я делаю тест и узнаю, что я беременна. Он прилетает на следующий день и говорит: "Ты должна сделать аборт", — со слезами на глазах вспоминает Боня. Эти слова стали для нее смертным приговором. Человек, обещавший защиту, фактически подтолкнул ее к краю пропасти. Поддавшись давлению, Виктория совершила то, что сегодня многие называют не иначе как убийством собственного ребенка. В 18 лет, когда жизнь должна только начинаться, она позволила прервать другую, еще не начавшуюся жизнь.

Сегодня Боня открыто называет поступок Суворова предательством, но главную вину, кажется, несет в себе сама. Для светской львицы осознание того, что она пошла против материнского инстинкта, стало настоящим адом. По сути, это было преступление не только против морали, но и против собственного будущего.

"Это стало для меня травмой и принесло много боли", — признается инфлюэнсерша.

Эта боль — расплата за малодушие. Говоря об аборте как о страшном преступлении, Виктория дает понять: никакие деньги и слава не способны заглушить крик совести. Она прошла через кабинет врача, но так и не смогла выйти из той комнаты психологически. Тень нерожденного младенца преследует ее десятилетиями, напоминая о том, как легко разрушить божественный дар ради прихоти мужчины.