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Черная смерть из Сибири: жуткая тайна братских могил на Байкале раскрыта спустя 5000 лет

Черная смерть из Сибири: жуткая тайна братских могил на Байкале раскрыта спустя 5000 лет
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Леденящие душу тайны доисторических захоронений на берегах священного озера наконец-то раскрыты, обнажив пугающую правду о начале первого в истории человечества кошмара.

Сибирь хранит в своей вечной мерзлоте разгадки самых страшных катастроф прошлого. Международная группа ученых из Копенгагенского и Оксфордского университетов в ходе масштабного исследования сделала сенсационное и одновременно пугающее открытие, сообщает RidLife. На живописном побережье озера Байкал палеогенетики наткнулись на древнейший в истории человечества очаг чумы. То, что долгое время считалось мифом, обрело пугающе реальные очертания под стеклами микроскопов.

Жуткое безмолвие древних могил

Ученые провели колоссальную работу, выделив самый ранний из известных геном бактерии Yersinia pestis (чумной палочки) из древней ДНК 42 человек. Все они были похоронены на четырех доисторических кладбищах в юго-восточной Сибири. Результаты анализа потрясли экспертов: смертоносная инфекция присутствовала в костях 18 погибших.

Датировка показала, что на берегах Байкала бушевали сразу две волны страшной эпидемии. Первая волна накрыла регион примерно 5520–5265 лет назад, а вторая добивала выживших в период 5315–4235 лет назад. Охотники-собиратели каменного века оказались абсолютно беззащитны перед невидимым и безжалостным убийцей.

Трагедия, застывшая в веках

Археологический контекст захоронений позволил ученым буквально пошагово восстановить картину того, как инфекция проникала в общину и сеяла панику. На телах погибших полностью отсутствовали следы физических травм или войн. Зато сами могилы носили пронзительный, выраженный семейный характер.

Братьев и сестер хоронили в общих тесных могилах, а любящих родителей укладывали рядом с их бездыханными детьми. В одной из таких могил палеогенетики нашли останки мальчика (12–15 лет) и девочки (13–16 лет), чей сон навеки прервала чума. Это доказывает, что инфекция стремительно передавалась внутри общины от человека к человеку. Родственники до последнего не отходили от умирающих, ухаживали за ними, заражались и уходили в мир иной целыми семьями.

Безжалостный убийца детей

Самый страшный удар древней эпидемии пришелся на тех, кто не мог защитить себя сам — на детей в возрасте от 8 до 11 лет. Генетическое секвенирование наконец-то объяснило эту избирательность вируса. Ученые впервые обнаружили в доисторической бактерии особый ген YPM, который кодирует суперантигенный токсин.

Именно к этому токсину неокрепший детский организм наиболее восприимчив. Это открытие поставило жирную точку в многолетних научных спорах о том, были ли ранние штаммы чумы заразными и смертоносными. Были, и они безжалостно выкашивали целые поколения под корень.

Пушистый вестник Апокалипсиса

Откуда же пришла эта напасть? Палеогенетики определили наиболее вероятного виновника трагедии. Им оказались обычные сурки, которые и сегодня служат естественным резервуаром чумы в этом регионе. Охотники-собиратели каменного века находились в постоянном тесном контакте с грызунами. Люди употребляли их жирное мясо в пищу, снимали шкуры для тепла, а острые резцы сурков использовали в качестве амулетов и погребальных украшений.

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18 июня 2026, 17:28
Фото: magnific.com
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