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Безобидная привычка или скрытая угроза: ученые нашли фатальную ошибку в режиме дня миллионов людей

Безобидная привычка или скрытая угроза: ученые нашли фатальную ошибку в режиме дня миллионов людей
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Это может обернуться настоящей катастрофой для организма, запуская необратимые процессы в одном из самых важных органов человека.

Многие из нас считают дневную дремоту лучшим способом восстановить силы и "перезагрузиться" в середине рабочего дня. Однако для миллионов людей, страдающих диабетом второго типа, эта невинная привычка может стать билетом в один конец до больничной койки. Свежее исследование ученых из Медицинского университета в Вэньчжоу шокировало экспертов: долгий дневной сон способен спровоцировать стремительное развитие жировой болезни печени. Об этом пишет RidLife.

Смертельная ловушка сиесты

Проблема оказалась гораздо серьезнее, чем предполагали медики ранее. Согласно данным, опубликованным китайскими исследователями, если пациент с диабетом проводит в объятиях Морфея более 30 минут в светлое время суток, его печень начинает буквально "зарастать" жиром. И самое страшное здесь то, что этот процесс запускается независимо от того, насколько качественно человек отдыхает в своей постели ночью.

Речь идет о патологии, которую специалисты называют метаболически-ассоциированной стеатотической болезнью печени (ранее известной как неалкогольная жировая болезнь). Это коварное состояние возникает, когда орган перестает справляться с переработкой липидов. Они начинают скапливаться внутри тканей, превращая жизненно важный фильтр организма в бесполезный кусок жира.

Масштабы угрозы под микроскопом

Чтобы подтвердить свои опасения, ученые провели колоссальную работу. В период с 2017 по 2024 год они наблюдали за 1900 взрослыми добровольцами в возрасте от 18 до 85 лет. Все участники страдали диабетом второго типа — заболеванием, которое и так накладывает жесткие ограничения на образ жизни.

Исследователи разделили людей на четыре группы, детально анализируя их привычки: от любителей короткого пересыпа до тех, кто мучается от бессонницы ночью и "добирает" свое днем. С помощью сложного многофакторного анализа ученые вычленили пугающую закономерность. За три года наблюдений было зафиксировано 379 новых случаев жирового перерождения печени.

Тройной удар по здоровью

Результаты эксперимента не оставляют места для сомнений. Единственной группой, которая осталась в относительной безопасности, оказались те счастливчики, кто крепко спал ночью и позволял себе дремать днем не более получаса.

А вот для всех остальных вердикт ученых звучит как суровый приговор. Выяснилось, что самая жуткая комбинация — это бессонные ночи в дуэте с затяжной дневной сиестой. Если человек страдает от отвратительного ночного сна, но при этом спит в обед дольше тридцати минут, риск разрушения печени взлетает до небес. Вероятность развития смертельно опасной жировой болезни у таких пациентов увеличивается более чем в три раза! Это настоящий нокаут для и без того ослабленного диабетом организма.

Скрытая угроза, которую не видят анализы

Самое пугающее в этом открытии то, что привычка спать днем предсказывает скорую гибель печени гораздо точнее, чем многие стандартные медицинские анализы. Пока в лабораториях изучают кровь на ферменты, орган может уже медленно утопать в жировых отложениях, не подавая пациенту явных сигналов бедствия.

Медики бьют тревогу и призывают диабетиков по всему миру срочно пересмотреть свой график. Сон — это здоровье, но только если он происходит в правильное время. Если вас клонит в сон после плотного обеда, найдите в себе силы встать и прогуляться на свежем воздухе. Забудьте про долгую сиесту, иначе ваша безобидная привычка закроет глаза на надвигающуюся катастрофу, а расплачиваться придется на операционном столе.

Шоу-бизнес в Telegram

16 июня 2026, 10:30
Фото: magnific.com
RidLife✓ Надежный источник

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