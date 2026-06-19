Они поверили в роскошную сказку, а остались ни с чем: кто лишил российских селебрити баснословных сумм

Громкий скандал сотрясает светскую Москву: десятки знаменитостей отдали целое состояние за мираж роскошной жизни, но вместо президентских люксов получили лишь горькое разочарование.



Столичный бомонд в шоке. Гламурные дивы и топовые инфлюенсеры внезапно осознали жестокую правду. Их цинично развели на огромные деньги. В центре этой невероятной аферы оказалась 29-летняя Хатуна Аташян. Девушка с впечатляющим прошлым в судебной системе виртуозно сменила скучные кабинеты на сияние софитов. Она блестяще играла роль успешной художницы. Хатуна ловко втерлась в доверие к элите, порхала по закрытым вечеринкам и щедро дарила звездам свои полотна. Но искусство было лишь ширмой. Главный талант Аташян заключался в манипуляции человеческими слабостями и жаждой красивой жизни.

Следователи уже раскрыли детали этой дерзкой схемы. Аферистка представлялась эксклюзивным VIP-партнером самых дорогих отелей мира. Дубай, Лазурный Берег, премиальные курорты Турции. Звучало просто волшебно. Она предлагала селебрити райские условия. Звезды получали роскошные номера абсолютно бесплатно. Взамен требовалась лишь пара восторженных постов в социальных сетях. Идеальная сделка. Но дьявол крылся в деталях. За отдых членов семьи коварная художница просила доплатить. Разумеется, с огромной "эксклюзивной" скидкой. Ослепленные перспективой шикарного отпуска, инфлюенсеры бездумно переводили миллионы рублей.

Финал этих историй всегда был одинаково печальным. Разодетые в пух и прах знаменитости паковали чемоданы от кутюр. Они летели навстречу солнцу и шампанскому. Но на стойке ресепшена в Дубае или Париже их ждал ледяной душ. Администраторы элитных гостиниц лишь разводили руками. Никаких броней, никаких VIP-партнеров. Деньги растворились в воздухе, а роскошный отдых обернулся унизительным скандалом прямо в холле отеля.

Масштабы обмана поражают воображение. В сети мошенницы угодили около семидесяти человек. Список пострадавших читается как светская хроника. Миллионные убытки понесли популярные блогерши Катя Мезенова и Никки Сей. Жертвой коварной обольстительницы стала даже экс-солистка группы Serebro очаровательная Дарья Шашина. Не избежала печальной участи и известная модель Николь Сахтариди. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба достигла астрономической отметки в сто миллионов рублей. Целое состояние осело в карманах предприимчивой лже-художницы.

Правосудие настигло Аташян в самый последний момент. Девушка прекрасно понимала, что тучи сгущаются. Она попыталась сбежать. Мошенница планировала раствориться в любимых Арабских Эмиратах, выбрав хитрый маршрут через Белоруссию. Но план провалился. Ее задержали прямо перед вылетом. Теперь вместо белоснежных пляжей Дубая ее ждут суровые реалии следственного изолятора. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".