В Казани стартует саммит Россия-АСЕАН: город готовится принять 8,5 тысячи гостей

Трепетное ожидание и небывалый размах: Казань в очередной раз становится эпицентром мировой дипломатии, готовясь принять рекордное количество статусных гостей из Юго-Восточной Азии.



Столица Татарстана на этой неделе превратится в центр притяжения мирового внимания. С 17 по 19 июня город принимает грандиозный саммит Россия-АСЕАН, приуроченный к 35-летию установления партнерских отношений. Масштаб поражает воображение: в республиканскую столицу высадится настоящий дипломатический десант. Лидеры государств, главы правительств, сотни журналистов, переводчиков и технических специалистов — всего более 8,5 тысячи человек. Казань готовится не просто к переговорам, а к подписанию судьбоносных соглашений, которые определят вектор сотрудничества России и стран Юго-Восточной Азии на годы вперед.

Почему именно Казань?

Решение провести саммит именно здесь принял лично Владимир Путин. И этот выбор — не случаен, а глубоко обоснован. Во-первых, Казань уже давно закрепила за собой статус площадки глобального уровня. Всего два года назад город с блеском провел саммит БРИКС, доказав, что может принимать гостей любого ранга.

Во-вторых, на подготовку к событию такого калибра было выделено рекордно малое время — указ был подписан в конце апреля. Уложиться в два месяца и не ударить в грязь лицом способны единицы, и Казань — в их числе. Глава республики Рустам Минниханов прямо называет этот саммит важнейшим событием года.

"Это большая честь и огромная ответственность для всех нас", — подчеркивает он, настраивая команду на безупречную работу.

Цветочный ковер и президентский лоск

Гостеприимство в Казани — это целая наука. Мэр города Ильсур Метшин уверен будь то президент или рядовой сотрудник делегации. И цифры здесь говорят сами за себя. Чтобы встретить участников саммита во всеоружии, город буквально вылизали до блеска.

К середине июня в столице Татарстана развернули колоссальную инфраструктуру: девять основных площадок, три десятка отелей премиум-класса и более сотни лучших ресторанов готовы к приему гостей. Но главная "фишка" — это благоустройство. Город украсили 1,3 миллиона цветов — ровно по одному бутону на каждого жителя Казани. Это не просто декор, а символ радушия и процветания. Дороги, вокзалы, общественные пространства — все обновлено и сияет новизной. Даже знаменитый казанский ЦУМ предстанет перед гостями в обновленном виде.

Особое внимание — первым лицам. Размещать президентов будут только в номерах высшей категории. К слову, благодаря подготовке к прошлогоднему БРИКС, количество президентских люксов в городе выросло с 8 до 20. Отельеры провели колоссальную работу, обновив оборудование и переделав номерной фонд под самые жесткие международные стандарты.

Инвестиции в будущее: От Универсиады до БРИКС

Для Казани каждый такой саммит — это не просто протокольное мероприятие, а мощнейший импульс для развития. Город уже прошел через Универсиаду, Чемпионат мира по футболу и WorldSkills. Каждое событие оставляет после себя обновленные дороги, новые парки и современную инфраструктуру.

В этом году только из республиканского бюджета на подготовку города выделили более одного миллиарда рублей. Эти деньги — вклад в комфорт самих казанцев. Результат налицо: если 20 лет назад город посещали скромные 400 тысяч туристов, то в прошлом году эта цифра взлетела до фантастических 5 миллионов гостей. Казань стала настоящим брендом, синонимом качества и безопасности.

Саммит Россия-АСЕАН станет очередной яркой страницей в истории города. Пока лидеры 13 делегаций, включая представителей Вьетнама, Индонезии, Таиланда и Сингапура, будут обсуждать вопросы глобальной повестки, Казань будет доказывать, что она по праву считается одной из лучших площадок мира для диалога культур и цивилизаций.