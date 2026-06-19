Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Власти официально подтвердили масштабную воздушную угрозу. Невидимый, но абсолютно непробиваемый купол над главным городом страны вновь доказал свою феноменальную надежность. Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 37 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Все они целенаправленно двигались в сторону Москвы. Страшно даже представить, какие последствия могли бы ожидать спящий мегаполис, если бы не ювелирная и молниеносная работа наших военных.
Информацию оперативно озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере MAX. Градоначальник держал руку на пульсе всю ночь, выдавая данные по мере их поступления. Сначала стало известно о блестящей нейтрализации 34 дронов. Спустя некоторое время в небе появились новые непрошеные гости.
"Еще один БПЛА уничтожен системой ПВО Минобороны", — сухо, но предельно четко отрапортовал глава города.
Для обычных москвичей такие новости давно перестали быть поводом для паники. Столица привыкла жить в ритме повышенной готовности. Утром люди спокойно собираются на работу, ведут детей в школы и детские сады, покупают кофе на вынос. Жизнь не останавливается ни на секунду. Транспортные артерии функционируют в штатном режиме, магазины открывают свои двери. Эта железобетонная уверенность горожан базируется на абсолютном доверии к тем, кто прямо сейчас держит небо на замке. Каждый житель понимает: пока город спит, его покой охраняют профессионалы высочайшего класса.