Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Минувшая ночь заставила столицу затаить дыхание, пока в темном небе разворачивалась настоящая битва за безопасность миллионов людей.



Власти официально подтвердили масштабную воздушную угрозу. Невидимый, но абсолютно непробиваемый купол над главным городом страны вновь доказал свою феноменальную надежность. Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 37 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Все они целенаправленно двигались в сторону Москвы. Страшно даже представить, какие последствия могли бы ожидать спящий мегаполис, если бы не ювелирная и молниеносная работа наших военных.

Информацию оперативно озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере MAX. Градоначальник держал руку на пульсе всю ночь, выдавая данные по мере их поступления. Сначала стало известно о блестящей нейтрализации 34 дронов. Спустя некоторое время в небе появились новые непрошеные гости.

"Еще один БПЛА уничтожен системой ПВО Минобороны", — сухо, но предельно четко отрапортовал глава города.

Для обычных москвичей такие новости давно перестали быть поводом для паники. Столица привыкла жить в ритме повышенной готовности. Утром люди спокойно собираются на работу, ведут детей в школы и детские сады, покупают кофе на вынос. Жизнь не останавливается ни на секунду. Транспортные артерии функционируют в штатном режиме, магазины открывают свои двери. Эта железобетонная уверенность горожан базируется на абсолютном доверии к тем, кто прямо сейчас держит небо на замке. Каждый житель понимает: пока город спит, его покой охраняют профессионалы высочайшего класса.