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Суббота 13 июня

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"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа

"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа
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Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров устроил настоящий разнос прессе на премии "Муз-ТВ".

На красной дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" было по-настоящему жарко, и дело не только в софитах. Филипп Киркоров, чей обновленный облик уже год не дает покоя ни поклонникам, ни хейтерам, снова оказался в центре скандала. Журналист Денис Сорокин решил пойти ва-банк и задал артисту вопрос в лоб: "Вы сделали носик немного. Это правда или нет?". Реакция последовала незамедлительно. Вместо привычных шуток Филипп Бедросович буквально вспыхнул: "Ты действительно считаешь, что это то, что мне нужно сейчас услышать?". Резкий выпад певца лишь подлил масла в огонь — светская тусовка уверена: Киркорову есть что скрывать.

Феномен "нового тела": где правда, а где скальпель?

Преображение Филиппа Киркорова — один из самых обсуждаемых кейсов в российской эстетической медицине. Главный вопрос, который мучает всех: как в 57 лет можно за несколько месяцев обрести стальной пресс и атлетичный торс? Пластический хирург Софья Абдулаева уверена: здесь мы видим не просто результат диеты, а высокотехнологичную синергию спорта и хирургии.

За "новым телом" артиста, вероятнее всего, стоит комплексная работа по методу body contouring. Филипп никогда не скрывал, что прошел через липосакцию и липофилинг, фактически разрушив старый стереотип о "стыдной мужской пластике". Но эксперты замечают детали, которые ускользают от обывателя. Речь идет о мужской липоскульптуре — операции, где хирург, словно скульптор, буквально "рисует" мышцы там, где их не было десятилетиями.

Спорт или магия HD-липосакции?

Сегодня технологии позволяют создавать визуальный эффект идеального пресса и подчеркивать V-образный силуэт с помощью методики high-definition liposculpture. Хирург делает прорисовку рельефа в поверхностных слоях подкожного жира. Однако Софья Абдулаева подчеркивает: без тренировок и мышечного каркаса такой результат выглядел бы неестественно.

"У мужчин старше 50 лет настолько резкое качество тела редко достигается исключительно фитнесом. Возрастные изменения кожи и снижение тургора тканей обычно требуют хирургической коррекции для получения столь выраженного визуального результата", — поясняет эксперт.

Киркоров демонстрирует миру новый тренд — athletic luxury body, тело в эстетике фитнес-обложки, которое невозможно получить в его возрасте просто качая железо в зале.

Если тело Филипп признает "сделанным", то по поводу лица он непреклонен: "не трогал". Однако экспертное сообщество настроено скептически. Помимо пресловутого носа, который вызвал гнев артиста на премии, специалисты предполагают проведение блефаропластики и липофилинга отдельных зон для восполнения утраченных объемов.

Современная мужская эстетическая хирургия переживает настоящий бум. Мужчины больше не хотят просто "похудеть" — они хотят выглядеть энергичными, конкурентоспособными и сексуальными. История Киркорова интересна именно тем, что она показывает новую философию: сегодня артист хочет получить полностью сконструированный образ. И именно здесь заканчивается спорт и начинается мастерство хирурга. Ведь спорт создает качество мышц, а хирургия — архитектуру силуэта, которую мы и наблюдаем в каждом эпатажном выходе поп-короля. Пока Киркоров злится на вопросы о пластике, его внешность продолжает оставаться лучшей рекламой достижений современной медицины.

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13 июня 2026, 12:42
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Не деньги": Киркоров поразил содержимым своего внушительного сейфа

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