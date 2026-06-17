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Загнанная в угол Лерчек жестко ответила на обвинения во лжи

Загнанная в угол Лерчек жестко ответила на обвинения во лжи
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Инстадива решила выложить на стол свой самый пугающий и болезненный козырь.

Тучи над Валерией Чекалиной, которую миллионы поклонников знают как неунывающую Лерчек, сгустились до предела. Не успела скандальная блогерша выдохнуть после налоговых проверок, как в ее дверь постучалась новая беда. Общественность и силовики усомнились в самом святом — в смертельном диагнозе звезды. После того как в Сеть попали кадры ее бодрых тренировок с тяжелым железом, недоверчивые хейтеры написали заявление в Генпрокуратуру. От инстадивы потребовали пройти независимую судебно-медицинскую экспертизу, чтобы доказать реальность четвертой стадии рака и метастазов в позвоночнике. Ситуация накалилась до предела, и Валерия решила нанести жесткий ответный удар.

Возлюбленный знаменитости Луис Сквиччиарини опубликовал в личном блоге шокирующие кадры. Видео появилось в Сети ровно в тот момент, когда светская хроника взорвалась новостями о грядущей прокурорской проверке. На видео изможденная Лера в просторной домашней одежде хлопочет на кухне, взбивая яйца для завтрака. Однако идиллическую картину прерывает пугающая деталь. Девушка демонстрирует на камеру поясную черную сумку, в которой спрятан токсичный, но спасительный препарат. Звезда интернета официально начала свой седьмой курс химиотерапии.

"Мы вчера поехали в госпиталь, прокапали первые препараты. А последний, чтобы капельница не висела сутками, работает вот так", — будничным тоном объясняет Валерия.

Блогер расстегивает сумочку и показывает специальную медицинскую помпу с лекарством, которую, по ее словам, необходимо держать в полной темноте. От пластикового устройства тянутся тонкие трубки, скрывающиеся под кофтой. Не моргнув глазом, Чекалина оттягивает ворот и демонстрирует воспаленное место введения препарата прямо на груди.

По словам Лерчек, врачи пошли ей навстречу и разрешили проводить эту изматывающую процедуру в стенах родного дома. Препарат поступает в кровь под давлением медленно и непрерывно. Как только раствор в помпе иссякнет, медики снимут систему. "Это очень классно, что можно больше времени проводить дома с детьми", — радостно заявляет многодетная мать. Ее знойный итальянский спутник за кадром всячески поддерживает возлюбленную. Луис призывает многомиллионную аудиторию молиться об исцелении и отмечает, что Лера держится просто отлично, умудряясь даже с катетером в груди готовить вкусные завтраки.

Напомним, что ранее против Лерчек ополчились даже коллеги по шоу-бизнесу. Известный правдоруб Отар Кушанашвили, сам прошедший через ад онкологического отделения, публично заявил, что больше не верит ни единому слову Чекалиной. Журналиста вывели из себя кадры, на которых "смертельно больная" дива тягает штанги в спортзале. Модель Алана Мамаева также требовала от Леры перестать давить на жалость и показать официальные выписки из истории болезни.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2026, 16:34
Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
соцсети• Требует проверки

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