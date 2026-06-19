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Пятница 19 июня

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Главный секрет "Рандеву": на какие унизительные хитрости пошла Вайкуле ради спасения репутации

Главный секрет "Рандеву": на какие унизительные хитрости пошла Вайкуле ради спасения репутации
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Грядущий музыкальный праздник на балтийском берегу обещал стать главным светским событием лета, но за красивыми афишами скрывается грандиозный провал, о котором организаторы предпочитают нервно молчать.

Через месяц Юрмала должна содрогнуться от аккордов музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле. Знаменитое "Рандеву" открывает свои двери уже в одиннадцатый раз. Однако былого праздника не получается. Отчаявшаяся от потери стабильных доходов певица все глубже погружается в политические дрязги. Она собирает под своим крылом весьма неоднозначную публику, не стесняясь рекламировать артистов, открыто симпатизирующих украинским националистам.

Выступать этот парад русофобов планирует с 24 по 26 июля. Но билеты катастрофически не продаются. Местные блогеры открыто смеются: большая часть самых дорогих VIP-мест уходит совершенно бесплатно в виде пригласительных. В этом году состоятельная публика игнорирует не только партер, но и дешевую галерку.

Рекламная кампания трех концертных дней бьет по всем фронтам. Баннеры кричат о грандиозном шоу, но залы остаются пугающе пустыми. Светские хроникеры уже вынесли свой суровый вердикт. Пустующие кресла спешно заполнят за пару дней до старта "Рандеву", устроив аттракцион невиданной щедрости. Главная цель организаторов — не опозориться в телевизионной и онлайн-трансляциях. Камера не должна выхватить зияющие дыры в рядах. Год назад эта схема уже была успешно отработана. Тогда непроданные места тоже пришлось маскировать бесплатной массовкой.

Список приглашенных звезд давно утвержден. Продюсер и полноправная хозяйка вечера сделала отчаянную ставку на беглых артистов и иноагентов. Расчет оказался фатальным. Скандальный шлейф лишь отпугнул респектабельную публику. Взять, к примеру, Монеточку (Елизавету Гырдымову)*. В латвийской рекламе ее представляют чуть ли не как главную благотворительницу современности. Афиши гласят, что певица собрала более 400 тысяч евро для украинских беженцев. Вот только репертуар останется до боли знакомым. Петь она будет те самые хиты, с которыми когда-то собирала стадионы в России. Новые заграничные опусы оказались никому не нужны.

Главным локомотивом продаж неожиданно назначили Семена Слепакова*. Беглого барда подают латвийской публике как "мастера интеллектуальной сатиры". Прилетит из жаркого Израиля и Андрей Макаревич*. У лидера "Машины времени" в Прибалтике запланирован отпуск и пара местечковых выступлений. Теперь именитые в прошлом музыканты готовы петь за весьма скромные вознаграждения.

Лайма много не платит, да и сами иноагенты сегодня не в том положении, чтобы диктовать условия. За границей они с огромным трудом собирают русскоговорящую публику в тесных клубах, крошечных кафе и полуподвальных залах. Артисты рады любой подачке от Вайкуле. Ради экономии они судорожно ищут возможности подзаработать в соседних городках, чтобы хоть как-то отбить дорогу.

Разбавят компанию беглецов никому не известные исполнители из Украины, давно осевшие в Европе. Компанию им составят местечковые латвийские певцы. Ради такого случая организаторы даже "отряхнули от пыли" дуэт Потапа и Насти Каменских.

А ведь когда-то все было иначе. Одиннадцать лет назад билеты на "Рандеву" разлетались мгновенно. В Юрмалу съезжался весь цвет московского шоу-бизнеса, а богатые отдыхающие сметали места в партере, чтобы блеснуть нарядами на фоне балтийского заката.

Теперь же спасать положение призвана тяжелая артиллерия. В кулуарах разлетается горячий слух: на второй день фестиваля в зале появится сама Алла Пугачева. Примадонна традиционно проводит июль на Рижском взморье вместе с семьей. Ожидается, что она великодушно "посветит лицом" ради спасения близкой подруги.

Вайкуле в панике ищет любые способы создать иллюзию светского ажиотажа. В ход идут самые хитрые уловки билетных операторов. В систему продаж выгружают далеко не все места. На электронной схеме искусственно создается антураж наполовину проданного зала. Это делается исключительно для того, чтобы не шокировать потенциальных покупателей тотальной пустотой. И это при том, что легендарный зал "Дзинтари" вмещает всего 2110 зрителей. Итог закономерен и печален: гламурный блеск окончательно померк, а билеты снова придется раздавать даром.

*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2026, 09:48
Лайма Вайкуле. Фото: Youtube / @sobchak
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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