Невидимый враг: ученые назвали страны, куда лихорадка Эбола просочится в ближайшие недели

Мировая авиация может стать невольным пособником новой глобальной угрозы. Пока человечество только начало забывать об ужасах прошлых эпидемий, на горизонте замаячил старый и крайне опасный враг. Японские ученые, применив методы сложнейшего математического моделирования, пришли к шокирующим выводам: носители смертоносного вируса Эбола с вероятностью в 90% окажутся в крупнейших аэропортах Европы и Азии уже в течение ближайшего месяца.
Математическая точность прогноза пугает. Согласно данным исследователей, инфекция, зародившаяся в недрах Африканского континента, готова "просочиться" в Бельгию, Францию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Эти страны выбраны не случайно — именно через их крупнейшие авиахабы проходят основные потоки пассажиров, связывающие охваченные вспышками Конго и Уганду с остальным миром.
Ситуация осложняется тем, что современные системы контроля в аэропортах, на которые возлагались огромные надежды, могут оказаться абсолютно бесполезными. Проблема кроется в самой природе вируса. Инкубационный период лихорадки Эбола длится до трех недель, и в это время зараженный человек выглядит абсолютно здоровым. У него нет ни высокой температуры, ни кашля, ни специфических высыпаний.
Цифры, приведенные в исследовании, заставляют содрогнуться. Более половины инфицированных пассажиров проходят пункты санитарного контроля незамеченными. Тепловизоры и анкеты бессильны против "спящего" вируса. Человек может спокойно сойти с трапа самолета в Париже или Дубае, пройти паспортный контроль, вызвать такси и отправиться в центр города, даже не подозревая, что он уже является носителем биологической угрозы.
Эксперты подчеркивают: время работает против нас. Если математическая модель верна, то уже через несколько недель медицинские службы Европы и Азии столкнутся с вызовом, к которому невозможно подготовиться на сто процентов.
Несмотря на пугающие прогнозы зарубежных коллег, российские специалисты призывают сохранять хладнокровие. Известный инфекционист Владимир Никифоров уверен, что превращение лихорадки Эбола в новую пандемию, подобную коронавирусу, практически невозможно.
По словам эксперта, вирус Эбола обладает специфическим механизмом передачи. В отличие от гриппа или COVID-19, он крайне редко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Для заражения необходим тесный контакт с биологическими жидкостями больного, что в условиях современного мегаполиса и соблюдения элементарных правил гигиены значительно ограничивает скорость распространения инфекции.
Никифоров также напомнил, что истинными хозяевами вируса в природе являются летучие мыши, питающиеся плодами. Без постоянного контакта с этими рукокрылыми цепочка заражения быстро прерывается. Таким образом, даже если отдельные случаи заноса вируса в Европу или Азию подтвердятся, локальные вспышки можно будет купировать достаточно быстро, не допуская мирового коллапса.