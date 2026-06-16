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Невидимый враг: ученые назвали страны, куда лихорадка Эбола просочится в ближайшие недели

Невидимый враг: ученые назвали страны, куда лихорадка Эбола просочится в ближайшие недели
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Мир замер в тревожном ожидании: невидимая смерть готовится пересечь границы на борту обычных пассажирских лайнеров, обходя самые современные системы безопасности.

Мировая авиация может стать невольным пособником новой глобальной угрозы. Пока человечество только начало забывать об ужасах прошлых эпидемий, на горизонте замаячил старый и крайне опасный враг. Японские ученые, применив методы сложнейшего математического моделирования, пришли к шокирующим выводам: носители смертоносного вируса Эбола с вероятностью в 90% окажутся в крупнейших аэропортах Европы и Азии уже в течение ближайшего месяца.

Математическая точность прогноза пугает. Согласно данным исследователей, инфекция, зародившаяся в недрах Африканского континента, готова "просочиться" в Бельгию, Францию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Эти страны выбраны не случайно — именно через их крупнейшие авиахабы проходят основные потоки пассажиров, связывающие охваченные вспышками Конго и Уганду с остальным миром.

Ситуация осложняется тем, что современные системы контроля в аэропортах, на которые возлагались огромные надежды, могут оказаться абсолютно бесполезными. Проблема кроется в самой природе вируса. Инкубационный период лихорадки Эбола длится до трех недель, и в это время зараженный человек выглядит абсолютно здоровым. У него нет ни высокой температуры, ни кашля, ни специфических высыпаний.

Цифры, приведенные в исследовании, заставляют содрогнуться. Более половины инфицированных пассажиров проходят пункты санитарного контроля незамеченными. Тепловизоры и анкеты бессильны против "спящего" вируса. Человек может спокойно сойти с трапа самолета в Париже или Дубае, пройти паспортный контроль, вызвать такси и отправиться в центр города, даже не подозревая, что он уже является носителем биологической угрозы.

Эксперты подчеркивают: время работает против нас. Если математическая модель верна, то уже через несколько недель медицинские службы Европы и Азии столкнутся с вызовом, к которому невозможно подготовиться на сто процентов.

Несмотря на пугающие прогнозы зарубежных коллег, российские специалисты призывают сохранять хладнокровие. Известный инфекционист Владимир Никифоров уверен, что превращение лихорадки Эбола в новую пандемию, подобную коронавирусу, практически невозможно.

По словам эксперта, вирус Эбола обладает специфическим механизмом передачи. В отличие от гриппа или COVID-19, он крайне редко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Для заражения необходим тесный контакт с биологическими жидкостями больного, что в условиях современного мегаполиса и соблюдения элементарных правил гигиены значительно ограничивает скорость распространения инфекции.

Никифоров также напомнил, что истинными хозяевами вируса в природе являются летучие мыши, питающиеся плодами. Без постоянного контакта с этими рукокрылыми цепочка заражения быстро прерывается. Таким образом, даже если отдельные случаи заноса вируса в Европу или Азию подтвердятся, локальные вспышки можно будет купировать достаточно быстро, не допуская мирового коллапса.

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16 июня 2026, 15:11
Фото: magnific.com
"Макс" / "Хантавирус"✓ Надежный источник

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Врач Оксана Цышкова. Фото: пресс-служба
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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