"Активные граждане" выбрали летнего амбассадора сервиса "Моспитомец"

Масштабное народное голосование, объединившее тысячи неравнодушных сердец, завершилось триумфом трехцветной красавицы из приюта, чья жизненная энергия оказалась сильнее тяжелого недуга.



Москва подвела итоги одного из самых трогательных голосований сезона. В проекте "Активный гражданин" выбрали летнего амбассадора для сервиса "Моспитомец" на портале mos.ru. Борьба была нешуточной: на почетное звание претендовали 13 очаровательных кандидатов из городских приютов. Свое мнение выразили более 149 тысяч москвичей, доказав, что судьба бездомных животных волнует каждого.

Особенная судьба амбассадора

Безоговорочным лидером гонки стала кошка по имени Андромеда, завоевавшая сердца 15 процентов проголосовавших. Эта трехцветная красавица — настоящая кошка-загадка с непростой судьбой. В приют "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" она попала лишь в прошлом году, и врачи тут же поставили ей непростой диагноз — вирусную лейкемию. Однако болезнь не сломила характер пушистой дивы.

Несмотря на статус "особенной", Андромеда поражает своей энергией, игривостью и невероятным жизнелюбием. Единственный нюанс — из-за диагноза она должна быть единственным котиком в доме, чтобы не подвергать риску других сородичей. Звание амбассадора — это не просто титул, а реальный шанс найти своего Человека. Теперь персональная карточка Андромеды со специальной рамкой украсит главную страницу сервиса "Моспитомец", а ее изображение ляжет в основу эксклюзивных стикерпаков.

Призовые места и новые надежды

Серебро в народном рейтинге досталось обаятельному псу Рябчику, подопечному приюта Троицкого и Новомосковского округов. За этого любителя водных процедур и дисциплинированных прогулок на поводке проголосовали 12 процентов участников. Почетное третье место и 10 процентов голосов — у добрейшего Бомбея из приюта "Большой" (САО). Этот спокойный и рассудительный пес станет идеальным компаньоном для тех, кто ценит уют и тишину.

Напомним, что марафон добрых дел продолжается. Весенним лицом сервиса ранее стал пес Доцент, а до конца года москвичам предстоит выбрать еще двух амбассадоров — для осеннего и зимнего сезонов. Каждое такое голосование, подготовленное совместно с комплексом городского хозяйства и Департаментом информационных технологий, — это мощный инструмент привлечения внимания к проблеме ответственного отношения к животным.

Цифровое будущее столичной заботы

Проект "Активный гражданин" — это уникальная цифровая экосистема, которая работает в Москве с 2014 года. За десять лет к платформе присоединились более семи миллионов человек, а количество проведенных голосований перевалило за семь с половиной тысяч. Сегодня это не просто площадка для опросов, а реальный рычаг управления мегаполисом: ежемесячно в городе реализуется до 40 решений, принятых непосредственно жителями.

Развитие подобных сервисов, как "Активный гражданин" и "Моспитомец", полностью соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Интеграция современных технологий в социальную сферу позволяет делать услуги максимально доступными и прозрачными. Москва уверенно лидирует в вопросах цифрового государственного управления, создавая инфраструктуру "умного города", где даже поиск питомца становится простым, быстрым и эффективным процессом.