Буйнов перенес инсульт Тесты Звезда фильма "Угрюм-река" покинула этот мир Игры Сонник

Топ новостей недели

"Нельзя было": убитый горем Киркоров раскрыл роковую ошибку, погубившую его отца"Нельзя было": убитый горем Киркоров раскрыл роковую ошибку, погубившую его отца "Ее там не будет": влиятельный продюсер размазал Бузову и пожизненно забанил ее на Первом канале"Ее там не будет": влиятельный продюсер размазал Бузову и пожизненно забанил ее на Первом канале Бросивший Пугачеву Галкин* с мрачным видом предстал перед публикойБросивший Пугачеву Галкин* с мрачным видом предстал перед публикой "Ничего не связывает": разгневанный Хазанов отрекся от братьев после известий о смерти и таинственном исчезновении"Ничего не связывает": разгневанный Хазанов отрекся от братьев после известий о смерти и таинственном исчезновении

Лента новостей

Понедельник 15 июня

13:08Ни в коем случае не запивайте лекарства этим: названа привычка, которая пустит все лечение насмарку 11:36"Активные граждане" выбрали летнего амбассадора сервиса "Моспитомец" 11:31Новая технология от НГУ: ученые научились ловить углекислый газ в отходы асбестовых комбинатов 11:28Собянин сообщил об отражении атаки уже 12 направлявшихся к Москве БПЛА 10:44"Пока другие в хосписах лежат!": смертельно больная Лерчек пустилась в пляс и шокировала публику 09:21"Мне есть что терять": Семенович сделала резкое заявление о свадьбе с тайным женихом 00:26Выметете деньги и счастье: роковая ошибка 15 июня, которая превратит вашу жизнь в кошмар 18:58Золотой дождь в июне: названы 3 знака зодиака, чьи кошельки лопнут от денег в начале лета 15:05"Таких больше нет": Киркоров публично вознес Пугачеву на пьедестал после ее побега из России 11:34Стивен Сигал избавляется от роскошного гнездышка на Рублевке 05:04Тайное станет явным: что потребует от нас Вселенная 14 июня в день Устина 18:02Забудьте про Мале и Бали: найден секретный русский рай с белоснежным песком и копеечными ценами 15:30Иноагенту Максиму Галкину* может грозить до пяти лет тюрьмы 12:42"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа 05:47Тотальная перезагрузка: почему 13 июня нужно бросить все дела 18:06"Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении 15:06"Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку 09:21Гуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул 05:33"Свадьбы гадов": почему 12 июня любой поход в лес может закончиться фатально 18:47"Они были здесь всегда": Стивен Спилберг раскрыл пугающую правду о пришельцах среди людей 17:04"Приходила к нам домой": бывшая жена Галустяна прервала молчание и выдала горькую правду о разлучнице 15:23Обнаруженное на дне океана заставило содрогнуться не только ученых 13:29"Вышла Каляка-маляка": набросившийся на репортера Киркоров раскрыл правду о своей внешности 12:55Мэр Москвы сообщил уже о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице 12:51Мэр Москвы рассказал о реставрации ансамбля Донского монастыря 12:06"У меня нет четырех жизней": ограбленная до нитки Лариса Долина сделала душераздирающее заявление 10:44Увольнение неизбежно: названы 5 знаков зодиака бросят работу ради миллионов от любимого дела 09:18Александр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянии 00:23Одним – взлет в делах, другим – наказание за суету: кому 11 июня Феодосия Колосяница подарит шанс 18:36Один длинный отпуск – не панацея: почему лучше брать несколько коротких 16:44 Валерия приняла решение уехать из страны на фоне слухов о разводе с Иосифом Пригожиным 15:27Трагедия в Театре Армии: ушла из жизни великая Людмила Чурсина 14:11Совершают миллионы: эта привычная ошибка ночью лишает вас здоровья 12:36Эволюция индустрии: почему современному шефу недостаточно просто уметь готовить 10:55Изможденная Регина Тодоренко шокировала публику признанием о четвертой беременности 09:41"30 тысяч евро и джин в номер": всплыли грязные подробности украинского вояжа Варнавы и иноагента Галкина* 00:16"Тени исчезают в полдень": как сохранить здоровье и разум в самый мифический день лета – 10 июня 17:29Смертельная ловушка: как обычное солнце незаметно убивает ваше сердце и мозг 15:57Многопрофильную больницу в Балашихе планируют открыть в 2028 году 15:15Чудовища из бездны: на двухкилометровой глубине найдены жуткие монстры, которые годами живут без еды 12:27Золотые ракушки на интимных местах: 77-летняя Васильева разделась догола перед ошарашенной публикой 10:54"Даже не обсуждается": еще одну артистку могут признать иноагентом из-за связи с Галкиным* 09:39"Нас лишили правды": звездный наследник Градского намерен вывести вдову на чистую воду 04:13Я хочу избавиться от тревоги навсегда. Почему это никогда не сработает 00:10Ни в коем случае не берите это в руки 9 июня, чтобы не обрекать себя на нищету 18:28"Бросит старушку ради молодухи": обнажившийся Галкин* наплевал на чувства запертой на Кипре Пугачевой 17:03"Увела его как крыса!": подруга публично обвинила Анну Семенович в подлом предательстве 15:04"Чудом остались живы": ракетный удар превратил израильское гнездышко Макаревича* в руины 14:13"Разум превращается в труху": названы 3 привычки во сне, которые незаметно убивают ваш мозг 12:02Гоша Куценко выдал главную тайну Марии Порошиной: Слава надежный
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Пока другие в хосписах лежат!": смертельно больная Лерчек пустилась в пляс и шокировала публику

"Пока другие в хосписах лежат!": смертельно больная Лерчек пустилась в пляс и шокировала публику
579

Социальные сети взорвались после публикации кадров с недавнего торжества, на котором тяжелобольная Валерия Чекалина продемонстрировала недюжинную бодрость духа и тела.

Блогосфера содрогнулась: одна из самых ярких звезд соцсетей Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, оказалась лицом к лицу со страшной трагедией. Новость о том, что многодетная мама борется с онкологическим заболеванием, прозвучала как гром среди ясного неба. Диагноз звучит пугающе: рак поразил не только желудок, но и пустил коварные метастазы в позвоночник, ноги и даже кости свода черепа. Поклонники обливались слезами, читая сводки о состоянии кумира — сообщалось, что из-за недуга блогер практически ослепла на правый глаз. Болезнь, по некоторым данным, перешла в роковую четвертую стадию, когда каждый день превращается в битву за выживание.

Однако Лерчек не зря называют женщиной со стальным характером. Она не просто не сдается — она идет напролом, игнорируя приговоры врачей и физическую немощь. Буквально неделю назад Валерия завершила изматывающий шестой курс химиотерапии, который подкосил бы любого, но только не ее. Вместо того чтобы запереться в четырех стенах и предаваться унынию, блогер продолжает жить на полную катушку. В ее графике — тренировки в зале, съемки в дорогой рекламе и яркие светские выходы.

Накануне Чекалина произвела настоящий фурор, появившись на свадьбе близких друзей. Под ручку со своим возлюбленным, знойным Луисом Сквиччиарини, Валерия выглядела так, будто сошла с обложки глянца. Для торжества она выбрала провокационное ультракороткое платье, подчеркивающее стройные ноги, а образ дополнила эффектным париком, скрывающим последствия агрессивного лечения. Гости праздника буквально лишились дара речи, когда "смертельно больная" дива уверенно продефилировала через зал на головокружительных шпильках.

Но настоящая буря в Сети поднялась после того, как в открытый доступ попали видео с самой вечеринки. На кадрах видно, как Лерчек, забыв о метастазах в позвоночнике и стертых костях, азартно борется с другими подружками невесты за заветный букет. Валерия так высоко подпрыгивала от предвкушения, что заставила усомниться в тяжести своего состояния даже самых преданных фанатов. В итоге заветные цветы достались именно ей — Чекалина оказалась самой проворной и цепкой.

Реакция публики не заставила себя долго ждать. Интернет-пользователи разделились на два лагеря, и градус дискуссии зашкаливает. Если одни восхищаются мужеством и жаждой жизни Лерчек, то другие открыто обвиняют многодетную мать в хайпе на святой теме. Для многих чересчур бодрый вид Валерии стал косвенным доказательством того, что серьезность диагноза могла быть сильно преувеличена ради охватов и сочувствия.

"И это у нее последняя стадия рака? Да она живее всех живых, прыгает и веселится на свадьбах, пока другие в хосписах лежат!" — негодуют в комментариях разгневанные подписчики.

Другие вторят им: "Не верю ни единому слову о болезни. Как можно на шпильках дефилировать, когда у тебя якобы кости разрушены? А как же слепота и стертые позвонки? Очередной спектакль для наивных!" Скептики уверены: после такого "перформанса" на свадьбе верить в трагические сторис блогера станет гораздо сложнее. Впрочем, сама Чекалина предпочитает не реагировать на хейт и никак не комментирует свое поведение.

Шоу-бизнес в Telegram

15 июня 2026, 10:44
Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

Тюрьма за "лайки" и марафоны: 5 роковых ошибок Блиновской и Лерчек, которые погубят ваш кошелек

Разъяренный Кушанашвили назвал больную Лерчек мошенницей: Где фамилии врачей?

Ни в коем случае не запивайте лекарства этим: названа привычка, которая пустит все лечение насмарку

Ни в коем случае не запивайте лекарства этим: названа привычка, которая пустит все лечение насмарку
Многие даже не подозревают, что обычный стакан жидкости может стать фатальной преградой на пути к выздоровлению и спровоцировать серьезные осложнения, о которых не пишут в инструкциях. Каждый раз, когда мы протягиваем руку к аптечке, мы надеемся на спасение.

"Мне есть что терять": Семенович сделала резкое заявление о свадьбе с тайным женихом

"Мне есть что терять": Семенович сделала резкое заявление о свадьбе с тайным женихом
Пока поклонники замерли в ожидании пышного торжества и примеряют на главную секс-бомбу страны подвенечное платье, сама артистка огорошила публику неожиданным признанием. Уже более трех лет пышногрудая дива Анна Семенович светится от счастья в объятиях бизнесмена Дениса Шреера.

Выметете деньги и счастье: роковая ошибка 15 июня, которая превратит вашу жизнь в кошмар

Выметете деньги и счастье: роковая ошибка 15 июня, которая превратит вашу жизнь в кошмар
15 июня наступает день, когда любая оплошность может стоить вам благополучия, а неосторожный поход в лес или на погост – обернуться роковой встречей. В народном календаре 15 июня — не просто дата, а мистический рубеж.

Золотой дождь в июне: названы 3 знака зодиака, чьи кошельки лопнут от денег в начале лета

Золотой дождь в июне: названы 3 знака зодиака, чьи кошельки лопнут от денег в начале лета
Пока одни лихорадочно подсчитывают остатки зарплаты в ожидании отпуска, Фортуна открывает золотые шлюзы для избранных счастливчиков, готовых купаться в роскоши уже в первом месяце лета. Июнь — это не только начало пляжного сезона и время долгих прогулок под луной.

"Таких больше нет": Киркоров публично вознес Пугачеву на пьедестал после ее побега из России

"Таких больше нет": Киркоров публично вознес Пугачеву на пьедестал после ее побега из России
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, чье появление на любом светском рауте неизменно превращается в сенсацию, снова заставил публику говорить о себе, встав на защиту чести и масштаба личности своей "главной женщины". Закулисье престижной премии ТЭФИ всегда полнится слухами и острыми вопросами, но в этот раз главной темой обсуждения стала не сама награда, а судьба женщины, которая десятилетиями была хозяйкой музыкального Олимпа.

Выбор читателей

13/06СбтИноагенту Максиму Галкину* может грозить до пяти лет тюрьмы 13/06СбтЗабудьте про Мале и Бали: найден секретный русский рай с белоснежным песком и копеечными ценами 14/06ВскЗолотой дождь в июне: названы 3 знака зодиака, чьи кошельки лопнут от денег в начале лета 14/06ВскТайное станет явным: что потребует от нас Вселенная 14 июня в день Устина 14/06ВскСтивен Сигал избавляется от роскошного гнездышка на Рублевке 14/06Вск"Таких больше нет": Киркоров публично вознес Пугачеву на пьедестал после ее побега из России