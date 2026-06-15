"Пока другие в хосписах лежат!": смертельно больная Лерчек пустилась в пляс и шокировала публику

Социальные сети взорвались после публикации кадров с недавнего торжества, на котором тяжелобольная Валерия Чекалина продемонстрировала недюжинную бодрость духа и тела.



Блогосфера содрогнулась: одна из самых ярких звезд соцсетей Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, оказалась лицом к лицу со страшной трагедией. Новость о том, что многодетная мама борется с онкологическим заболеванием, прозвучала как гром среди ясного неба. Диагноз звучит пугающе: рак поразил не только желудок, но и пустил коварные метастазы в позвоночник, ноги и даже кости свода черепа. Поклонники обливались слезами, читая сводки о состоянии кумира — сообщалось, что из-за недуга блогер практически ослепла на правый глаз. Болезнь, по некоторым данным, перешла в роковую четвертую стадию, когда каждый день превращается в битву за выживание.

Однако Лерчек не зря называют женщиной со стальным характером. Она не просто не сдается — она идет напролом, игнорируя приговоры врачей и физическую немощь. Буквально неделю назад Валерия завершила изматывающий шестой курс химиотерапии, который подкосил бы любого, но только не ее. Вместо того чтобы запереться в четырех стенах и предаваться унынию, блогер продолжает жить на полную катушку. В ее графике — тренировки в зале, съемки в дорогой рекламе и яркие светские выходы.

Накануне Чекалина произвела настоящий фурор, появившись на свадьбе близких друзей. Под ручку со своим возлюбленным, знойным Луисом Сквиччиарини, Валерия выглядела так, будто сошла с обложки глянца. Для торжества она выбрала провокационное ультракороткое платье, подчеркивающее стройные ноги, а образ дополнила эффектным париком, скрывающим последствия агрессивного лечения. Гости праздника буквально лишились дара речи, когда "смертельно больная" дива уверенно продефилировала через зал на головокружительных шпильках.

Но настоящая буря в Сети поднялась после того, как в открытый доступ попали видео с самой вечеринки. На кадрах видно, как Лерчек, забыв о метастазах в позвоночнике и стертых костях, азартно борется с другими подружками невесты за заветный букет. Валерия так высоко подпрыгивала от предвкушения, что заставила усомниться в тяжести своего состояния даже самых преданных фанатов. В итоге заветные цветы достались именно ей — Чекалина оказалась самой проворной и цепкой.

Реакция публики не заставила себя долго ждать. Интернет-пользователи разделились на два лагеря, и градус дискуссии зашкаливает. Если одни восхищаются мужеством и жаждой жизни Лерчек, то другие открыто обвиняют многодетную мать в хайпе на святой теме. Для многих чересчур бодрый вид Валерии стал косвенным доказательством того, что серьезность диагноза могла быть сильно преувеличена ради охватов и сочувствия.

"И это у нее последняя стадия рака? Да она живее всех живых, прыгает и веселится на свадьбах, пока другие в хосписах лежат!" — негодуют в комментариях разгневанные подписчики.

Другие вторят им: "Не верю ни единому слову о болезни. Как можно на шпильках дефилировать, когда у тебя якобы кости разрушены? А как же слепота и стертые позвонки? Очередной спектакль для наивных!" Скептики уверены: после такого "перформанса" на свадьбе верить в трагические сторис блогера станет гораздо сложнее. Впрочем, сама Чекалина предпочитает не реагировать на хейт и никак не комментирует свое поведение.