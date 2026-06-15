Собянин сообщил об отражении атаки уже 12 направлявшихся к Москве БПЛА

Мощная атака на столичный регион была сорвана благодаря слаженной работе защитников неба, которые всю ночь находились в состоянии максимальной боевой готовности.



Столица вновь оказалась под прицелом вражеских беспилотников, однако массированный налет обернулся полным крахом для провокаторов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировали филигранную точность: на подлете к Москве было уничтожено уже 12 беспилотных летательных аппаратов. Информацию о ходе отражения атаки оперативно подтвердил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале.

Ситуация развивалась динамично. Изначально поступили сведения об уничтожении восьми вражеских дронов, которые пытались прорваться к мегаполису. Однако на этом попытки дестабилизировать обстановку не прекратились. Вскоре число сбитых целей возросло до двенадцати. Благодаря бдительности военных, "железный купол" над столицей сработал без сбоев, не позволив аппаратам достичь намеченных целей.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — сообщил Сергей Собянин, подчеркивая, что ситуация находится под полным контролем городских властей.

В районах, где были зафиксированы падения фрагментов сбитых БПЛА, немедленно развернули работу оперативные штабы. Специалисты проверяют территорию на наличие возможных повреждений и обеспечивают безопасность граждан.

Особое внимание уделяется последствиям для простых москвичей. Городские службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать любые неудобства. По предварительным данным, серьезных разрушений на земле удалось избежать именно благодаря тому, что цели перехватывались еще на дальних подступах к жилым кварталам. Важно отметить, что столичная система безопасности сегодня — это сложнейший механизм, способный мгновенно реагировать на угрозы любого типа.

Для жителей города такие новости всегда становятся серьезным испытанием на прочность, однако авторитетные заявления руководства Москвы призваны успокоить общественность. Власти подчеркивают: поводов для паники нет, все защитные протоколы активированы и работают в штатном режиме. Работа ПВО по перехвату БПЛА — это сложнейший процесс, требующий координации десятков подразделений, и сегодня этот экзамен был сдан на "отлично".

Стоит напомнить, что попытки атак на Москву предпринимались и ранее, но каждый раз они разбивались об эшелонированную систему обороны. Город продолжает жить своей привычной жизнью, несмотря на попытки внешнего давления. Экстренные службы призывают горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Любые находки, похожие на обломки техники, трогать категорически запрещено — в таких случаях необходимо немедленно звонить по номеру 112.