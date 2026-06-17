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Среда 17 июня

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Прокуратура заподозрила Лерчек в грандиозном обмане со смертельной болезнью

Прокуратура заподозрила Лерчек в грандиозном обмане со смертельной болезнью
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Прокуратура решила всерьез проверить "чудеса", которые демонстрирует в соцсетях Валерия Чекалина.

Над головой опальной инстадивы Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, снова сгущаются тучи, и на этот раз пахнет не просто штрафами, а настоящим уголовным скандалом. Прокуратура Москвы перешла в решительное наступление, направив в суд заявление о назначении блогеру повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Как сообщает СМИ, ведомство намерено досконально проверить состояние здоровья многодетной мамы, чьи диагнозы в последнее время вызывают у правоохранителей массу вопросов.

Под прицел силовиков попал и новый спутник звезды — знойный итальянец Луис Сквиччиарини. Ведомство требует применить к нему "меры прокурорского реагирования", подозревая, что за красивой картинкой поддержки и любви может скрываться нечто более серьезное. Похоже, правоохранители намерены выяснить, не является ли весь "онкологический триллер" тщательно спланированной постановкой.

Градус общественного резонанса зашкаливает. Поводом для прокурорской проверки стали шокирующие видео из спортзала, которыми Лерчек щедро делится с многомиллионной аудиторией. Пока поклонники готовились оплакивать кумира, Валерия, по ее собственным словам проходящая изматывающие курсы химиотерапии, демонстрировала чудеса выносливости. В тот самый день, когда ей якобы вводили агрессивные препараты, инстадива бодро поднимала тяжелые веса и позировала у тренажеров.

Логика силовиков проста и сурова: как человек с четвертой стадией рака и позвоночником, буквально "разрушенным метастазами", может позволять себе столь экстремальные физические нагрузки? Ранее защита Чекалиной заявляла о сложнейшей операции на костях, после которой люди месяцами прикованы к постели. Однако Лерчек, словно игнорируя законы биологии и медицины, порхает на шпильках и качает мышцы. К материалам дела уже приобщены все скриншоты и видеодоказательства ее "спортивных подвигов", а прокуратура ходатайствует об истребовании подлинной медицинской карты из клиники.

Голоса скептиков в светских кулуарах звучат все громче. Известный шоумен и правдоруб Отар Кушанашвили, который сам не понаслышке знает, что такое борьба с тяжелым недугом, публично отрекся от поддержки блогера. Журналист выпустил яростный видеоролик, в котором обвинил Чекалину в лицемерии. Его буквально вывела из себя гиперактивность Валерии: тренировки с железом и бесконечные рабочие проекты никак не вяжутся с образом человека, стоящего на краю бездны.

"Я больше не верю Лерчек!" — отрезал Кушанашвили, выразив мнение тысяч разочарованных подписчиков.

К хору критиков присоединилась и модель Алана Мамаева. Она призвала Чекалину не прятаться за общими фразами, а обнародовать официальные медицинские документы. По мнению Аланы, только реальные справки и результаты анализов могут положить конец этой волне возмутительных слухов.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2026, 09:28
Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @Lerchekchannel
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Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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