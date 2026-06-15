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Понедельник 15 июня

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"Мне есть что терять": Семенович сделала резкое заявление о свадьбе с тайным женихом

"Мне есть что терять": Семенович сделала резкое заявление о свадьбе с тайным женихом
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Пока поклонники замерли в ожидании пышного торжества и примеряют на главную секс-бомбу страны подвенечное платье, сама артистка огорошила публику неожиданным признанием.

Уже более трех лет пышногрудая дива Анна Семенович светится от счастья в объятиях бизнесмена Дениса Шреера. Фанаты были уверены: пара вот-вот отправится под венец. Влюбленные и сами подливали масла в огонь, обещая устроить душевный праздник для самых близких еще в прошлом году. Однако заветные марш Мендельсона и звон бокалов так и не прозвучали. Почему же долгожданное торжество поставили на паузу? Как выяснилось, причина кроется в нерешительности избранника звезды — мужчина все еще не созрел для того, чтобы официально поставить штамп в паспорте.

Сама Анна, впрочем, сохраняет ледяное спокойствие. Певица не из тех, кто будет караулить у дверей ЗАГСа с фатой наперевес. Звезда признается: статус вечной невесты ее ничуть не тяготит, а скорее даже забавляет.

"Я вообще ничего не жду и живу своей жизнью", — отрезала Семенович в беседе с журналистами. Артистка подчеркивает, что к браку относится философски и не видит в нем жизненной необходимости.

"Для меня это совершенно не принципиальный момент. Я — обеспеченная невеста, мне есть что терять!" — смеется светская львица, намекая на свои внушительные счета и активы.

По словам Анны, предложений руки и сердца в ее жизни было столько, что хватило бы на целый гарем, но она привыкла выбирать лучшее.

Семенович принципиально не заводит с Денисом разговоров о свадьбе. Она уверена: инициатива должна исходить исключительно от сильного пола. Давить на мужчину — затея гиблая, считает звезда. Пусть сам дойдет до мысли, что такую женщину нельзя упускать.

"Мужчина должен сам на это решиться. Я ему не напоминаю о свадьбе, не пилю и не ставлю ультиматумов", — делится секретами мудрости Анна. Она прекрасно понимает характер своего избранника: Денис — человек основательный и долго принимает решения. Первый шаг к отношениям он тоже делал не сразу, выжидал и присматривался. "Мужчины разные: кто-то бросается в омут с головой, а кто-то долго выверяет каждый шаг", — констатирует певица.

При этом Семенович не боится, что страсть угаснет раньше, чем они дойдут до алтаря. К возможному охлаждению чувств она относится с присущим ей драйвом и юмором. "Если чувства притухнут — значит, разойдемся! Будем искать тех, с кем вспыхнет новое пламя. Жизнь коротка, чтобы тратить ее на скуку", — восклицает артистка.

Стоит отметить, что планка у Анны высока не только в делах сердечных, но и в финансовых. Звезда не скрывает: ее мужчина обязан быть добытчиком. Минимум, на который может рассчитывать спутник такой дивы, — доход от полумиллиона рублей в месяц. Когда изумленные корреспонденты поинтересовались, где же найти таких богачей, Анна лишь кокетливо рассмеялась: "Нужно быть бизнесменом и уметь генерировать деньги!"

Шоу-бизнес в Telegram

15 июня 2026, 09:21
Анна Семенович. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"МК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Водонаева и Семенович выставили напоказ шикарные груди

Анна Семенович устроила себе райский отдых.
Впрочем, не все время артистка валялась на пляже.
Семенович выбрала для отпуска закрытое от посторонних глаз местечко.
Алена Водонаева, как и Анна Семенович, тоже отдыхает на Бали.
Однако модель оказалась куда щедрее на фото в купальниках.
А периодически и радовала фанатов снимками вообще без одежды.
В номере Водонаевой также имеется бассейн.

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