"Мне есть что терять": Семенович сделала резкое заявление о свадьбе с тайным женихом

Пока поклонники замерли в ожидании пышного торжества и примеряют на главную секс-бомбу страны подвенечное платье, сама артистка огорошила публику неожиданным признанием.

Уже более трех лет пышногрудая дива Анна Семенович светится от счастья в объятиях бизнесмена Дениса Шреера. Фанаты были уверены: пара вот-вот отправится под венец. Влюбленные и сами подливали масла в огонь, обещая устроить душевный праздник для самых близких еще в прошлом году. Однако заветные марш Мендельсона и звон бокалов так и не прозвучали. Почему же долгожданное торжество поставили на паузу? Как выяснилось, причина кроется в нерешительности избранника звезды — мужчина все еще не созрел для того, чтобы официально поставить штамп в паспорте.

Сама Анна, впрочем, сохраняет ледяное спокойствие. Певица не из тех, кто будет караулить у дверей ЗАГСа с фатой наперевес. Звезда признается: статус вечной невесты ее ничуть не тяготит, а скорее даже забавляет.

"Я вообще ничего не жду и живу своей жизнью", — отрезала Семенович в беседе с журналистами. Артистка подчеркивает, что к браку относится философски и не видит в нем жизненной необходимости.

"Для меня это совершенно не принципиальный момент. Я — обеспеченная невеста, мне есть что терять!" — смеется светская львица, намекая на свои внушительные счета и активы.

По словам Анны, предложений руки и сердца в ее жизни было столько, что хватило бы на целый гарем, но она привыкла выбирать лучшее.

Семенович принципиально не заводит с Денисом разговоров о свадьбе. Она уверена: инициатива должна исходить исключительно от сильного пола. Давить на мужчину — затея гиблая, считает звезда. Пусть сам дойдет до мысли, что такую женщину нельзя упускать.

"Мужчина должен сам на это решиться. Я ему не напоминаю о свадьбе, не пилю и не ставлю ультиматумов", — делится секретами мудрости Анна. Она прекрасно понимает характер своего избранника: Денис — человек основательный и долго принимает решения. Первый шаг к отношениям он тоже делал не сразу, выжидал и присматривался. "Мужчины разные: кто-то бросается в омут с головой, а кто-то долго выверяет каждый шаг", — констатирует певица.

При этом Семенович не боится, что страсть угаснет раньше, чем они дойдут до алтаря. К возможному охлаждению чувств она относится с присущим ей драйвом и юмором. "Если чувства притухнут — значит, разойдемся! Будем искать тех, с кем вспыхнет новое пламя. Жизнь коротка, чтобы тратить ее на скуку", — восклицает артистка.

Стоит отметить, что планка у Анны высока не только в делах сердечных, но и в финансовых. Звезда не скрывает: ее мужчина обязан быть добытчиком. Минимум, на который может рассчитывать спутник такой дивы, — доход от полумиллиона рублей в месяц. Когда изумленные корреспонденты поинтересовались, где же найти таких богачей, Анна лишь кокетливо рассмеялась: "Нужно быть бизнесменом и уметь генерировать деньги!"