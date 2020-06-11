Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Много шума и суеты – так можно охарактеризовать эту неделю. Самым сложным окажется период с понедельника по четверг, когда конфликт Марса с Солнцем будет вносить разлад в отношения, возбуждать конфликты и споры, особенно со старшим поколением, чьи советы будут восприниматься в штыки. Нам захочется что-то доказывать, куда-то бежать, одним словом – действовать.

"Эту энергию можно использовать во благо. Например, неспешно, но активно завершить к четвергу начатые проекты или энергично переделать накопившиеся дела. Уже в четверг Меркурий станет ретроградным, и это начнет тормозить процессы. Кроме того, на нас начнет влиять и аура приближающегося затмения", – рассказала "Дни.ру" астролог Лилия Любимова.

Да-да, снова оно! Кольцевое солнечное затмение произойдет в воскресенье, 21 июня, и хотя оно не обещает быть роковым и фатальным, все же окажет влияние на настроение многих. Что советуют звезды в эти дни? Избегать конфликтов, вести себя миролюбиво. А также не перенапрягаться физически, беречь силы и наслаждаться прелестями летней погоды!

Овен

Буря и натиск эмоций Овнов рискуют испортить отношения с домашними. Обратите внимание именно на то, что происходит у вас дома. Уделите внимание всем членам семьи, особенно пожилым. Потерпите, если они начнут учить вас жизни, и не торопитесь доказывать их неправоту. Проводя выходные на даче, не переусердствуйте!

Телец

Луна в знаке Тельца может подтолкнуть вас к странным поступкам, которые впоследствии будет сложно объяснить даже себе. Так что если у вас вдруг появится желание куда-то уехать, сменить работу или развестись – не удивляйтесь и нажмите на тормоза. Попробуйте обратиться к своему внутреннему голосу – интуиция может подсказать причины недовольства своей жизнью.

Близнецы

Звезды уже не первую неделю призывают Близнецов не только экономить деньги, но и подумать над своим отношением к ним в целом. Возможно, вам даже понадобится помощь консультантов, чтобы разобраться в своих финансовых делах. В дни около затмения особенно остерегайтесь необдуманных покупок и тем более кредитов.

Рак

Затмение застигнет Солнце буквально на первых шагах по знаку Рака. Скорее всего, вы окажетесь на пороге перемен или сами, наконец, решитесь на них. Возможно, у вас только сейчас откроются глаза на какую-то проблему и вы осознаете, что ее пора решать. В любом случае, сохраняйте трезвый взгляд на происходящее, предупреждает гороскоп.

Лев

События могут ошеломить Львов, выбить из колеи. Они будут не столько болезненными или разрушительными, сколько внезапными, и вам придется смириться с тем, что какое-то время вы вообще не будете понимать, что происходит. Тем не менее, окажется, что все случившееся вам скорее на руку.

Дева

Отношения с друзьями или общение в социальных сетях выйдут на первый план у Дев. Возможно, вас разыщет кто-то из старых знакомых и вы погрузитесь в прошлое. Девам, которые ведут совместный бизнес с друзьями, стоит провести эти дни очень внимательно: возможно вы заметите что-то важное.

Весы

Весы снова сосредоточатся на работе. Придет новая информация или предложение, которое заставит поднять старые документы или проекты, поработать с цифрами. Возможно, вам захочется сменить работу или это произойдет помимо вашего желания. В любом случае, запланируйте отдых – он вам очень нужен!

Скорпион

Хотя многие побаиваются затмений, Скорпионам опасаться нечего. Даже если какие-то перемены произойдут, они в конечном итоге пойдут на пользу. Разве что Скорпионам, которые решат действовать неэтично, кого-то обижать, мстить или обманывать, придется заплатить за это по всем законам кармы.

Стрелец

Стрельцам нужно быть готовыми к тому, что придется заниматься своим прошлым. То ли заканчивать дела, начатые давным-давно, то ли отдавать старые долги. Не минуют вас и финансовые проблемы, которые придется решать на этой неделе. В любом случае, извлекайте уроки из всего, что происходит, учитесь на своих и чужих ошибках.

Козерог

Козерогам стоит подготовиться к внезапным встречам или расставаниям. Следите за всем, что происходит у вас в личной жизни, не пускайте на самотек конфликты. Игра в молчанку, недоговоренности, затаенные обиды могут сыграть сейчас грустную роль. В то же время вы можете освободиться от прошлого, если решитесь.

Водолей

Водолеи не из тех людей, которые из-за каждого чиха бегут к врачам, но на этой неделе легкомысленное отношение к своему здоровью может дорого вам обойтись. Следите за самочувствием, имейте под рукой лекарства, которые обычно принимаете. А ближе к выходным устройте себе полный релакс.

Рыбы

Рыбам нужно бережно отнестись к своим детям – на текущей неделе они уязвимы. Не бойтесь избаловать их, порадуйте тем, что они любят. Следите за их самочувствием и настроением. Рыбам, у которых нет детей, можно сосредоточиться на своих творческих проектах, попробовать через них выразить эмоции, которые вам трудно транслировать в мир.