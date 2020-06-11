Гороскоп на май Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Четверг
11 июня
Лента новостей
17:41
Пенсионеры в России получат единовременную выплату: названа сумма
17:32
"Меня стало тошнить": Юлиан из-за крика Анастасии в постели отказался от секса с женщинами
17:29
Полуживую мать погибшего в ДТП с Ефремовым под руки отводили от гроба
17:22
Банк забрал квартиру у наследников умершего Яковлева из "Иванушек"
17:20
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
16:56
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года
16:56
Вот это поворот: 19-летняя дочь Ефремова сообщила о детях
16:53
Рубцова рассказала о возобновлении работы над сериалом "СашаТаня": Поцелуи в кадре будут
16:38
"Ты такая крутая телка": нежный поцелуй Бузовой и Успенской попал на видео
16:34
Нищий Гоген Солнцев сбежал из Москвы
16:33
Шокирующие данные о деле Ефремова: Нужно ли делать так, чтобы на его совести было два трупа?
16:13
Алкоголь разрушил жизни звезд сериала "Граница. Таежный роман": Ефремов, Башаров, Панин
16:04
Судмедэксперты прокомментировали известие о попытке самоубийства Ефремова
16:04
Заявлено о встрече Волочковой с Фоменко после слов о ее беременности
16:01
Связавшийся с бывшей женой Бандерас разозлил возлюбленную
15:47
Стало известно о нарушении взятым под стражу Ефремовым запрета
15:37
Стал известен главный соперник Лукашенко на президентских выборах
15:30
"Это стало открытием": в любимом баре Ефремова не знали о наличии у актера автомобиля
15:17
Ушедший от Гагариной муж винит себя в смерти отца
15:15
Родственникам убитого Ефремовым водителя дали совет: Решите все мирным путем
14:57
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
14:50
Ефремова увезли на допрос из-за сбыта наркотиков
14:49
"Грустно, что я так и не родила": исповедь Елены Камбуровой
14:44
Постаревшая Катя Лель ужаснула россиян
14:34
Галкин накинулся на "склоняющих" Пугачеву журналистов: Нам не нужна финансовая помощь!
14:06
Федор Бондарчук о новом сериале Семена Слепакова "Окаянные дни": Зарисовка нашего общества на удаленке
14:03
В Кремле отреагировали на заявление ВОЗ о странностях в показателях смертности от коронавируса
13:57
"Маленькая принцесса": Агаларов умилил играми с младшей дочкой (видео)
13:53
Популярная актриса отбила мужчину у законной жены: Мое спасение от всего
13:37
"Ты мое топливо": Екатерина Андреева показала идиллию с мужем
13:36
Гнил заживо в грязи и вони: вскрылись жуткие обстоятельства смерти известного артиста
13:21
Квартир на полмиллиарда: как живет алкаш-убийца Михаил Ефремов
13:19
Зак Брафф допустил появление полнометражной версии сериала "Клиника"
13:11
"Мороз по коже": Самбурская с окровавленным лицом напугала народ
12:54
Джигурда уехал от возлюбленной и тайно женился в Киеве
12:52
"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
12:42
С кем встретилась Юлия Норкина перед смертью
12:36
Продюсер сериала "Ведьмак" ответил на обвинения в наплевательском отношении к оригинальной истории
12:30
Избежать тюрьмы пьяному душегубу Ефремову помогут наркотики
12:22
"Может длиться всю жизнь": сделано заявление об алкогольной зависимости Ефремова
12:08
В Томске машина сбила ребенка на велосипеде
12:02
Инфицированный Трушкин перед смертью захлебывался рвотой
12:00
Семья выгнала из дома больного ведущего Глеба Пьяных
11:56
Александр Васильев раскритиковал гардероб Зои Бербер: Полный винегрет
11:50
После разлива топлива против главы Норильска возбудили дело
11:48
Житель Екатеринбурга взял мать в заложники и пригрозил взорвать дом
11:46
Муж Бородиной удивил словами о разводе
11:23
"Лето наконец-то стало жарким": оголившаяся Кафельникова произвела фурор
11:15
Похорошевшая звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова восхитила фанатов: Какая красоточка
11:14
Певица из популярного шоу умерла от рака
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Шлю лучи поддержки": Собчак встала на защиту севшего пьяным за руль Ефремова
Суд вынес решение по делу Ефремова после вызова скорой помощи в зал
"Сами не без греха": Бородина встала на защиту Ефремова
"Много непонятных вещей": Яковлева озвучила сенсационные детали аварии с Ефремовым
"Уходят огромные деньги": алкаш-убийца Ефремов может откупиться от тюрьмы
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, основательница школы астрологии, ведущая рубрики "Гороскоп" на канале ТВЦ-настроение. Лилия закончила с красным дипломом МГУ им. М. В. Ломоносова по специализации «Социальная психология», а после этого 5 лет изучала астрологию в ведущих астрошколах страны.
Много шума и суеты – так можно охарактеризовать эту неделю. Самым сложным окажется период с понедельника по четверг, когда конфликт Марса с Солнцем будет вносить разлад в отношения, возбуждать конфликты и споры, особенно со старшим поколением, чьи советы будут восприниматься в штыки. Нам захочется что-то доказывать, куда-то бежать, одним словом – действовать.
прочитано 87 раз

"Эту энергию можно использовать во благо. Например, неспешно, но активно завершить к четвергу начатые проекты или энергично переделать накопившиеся дела. Уже в четверг Меркурий станет ретроградным, и это начнет тормозить процессы. Кроме того, на нас начнет влиять и аура приближающегося затмения", – рассказала "Дни.ру" астролог Лилия Любимова.

ПО ТЕМЕ

Как завоевать мужчину-Близнецы

Как завоевать мужчину-Рака

Как целуются мужчины разных знаков зодиака

Как покорить мужчин разных знаков зодиака

Да-да, снова оно! Кольцевое солнечное затмение произойдет в воскресенье, 21 июня, и хотя оно не обещает быть роковым и фатальным, все же окажет влияние на настроение многих. Что советуют звезды в эти дни? Избегать конфликтов, вести себя миролюбиво. А также не перенапрягаться физически, беречь силы и наслаждаться прелестями летней погоды!

Овен

Буря и натиск эмоций Овнов рискуют испортить отношения с домашними. Обратите внимание именно на то, что происходит у вас дома. Уделите внимание всем членам семьи, особенно пожилым. Потерпите, если они начнут учить вас жизни, и не торопитесь доказывать их неправоту. Проводя выходные на даче, не переусердствуйте!

Телец

Луна в знаке Тельца может подтолкнуть вас к странным поступкам, которые впоследствии будет сложно объяснить даже себе. Так что если у вас вдруг появится желание куда-то уехать, сменить работу или развестись – не удивляйтесь и нажмите на тормоза. Попробуйте обратиться к своему внутреннему голосу – интуиция может подсказать причины недовольства своей жизнью.

Близнецы

Звезды уже не первую неделю призывают Близнецов не только экономить деньги, но и подумать над своим отношением к ним в целом. Возможно, вам даже понадобится помощь консультантов, чтобы разобраться в своих финансовых делах. В дни около затмения особенно остерегайтесь необдуманных покупок и тем более кредитов.

Рак

Затмение застигнет Солнце буквально на первых шагах по знаку Рака. Скорее всего, вы окажетесь на пороге перемен или сами, наконец, решитесь на них. Возможно, у вас только сейчас откроются глаза на какую-то проблему и вы осознаете, что ее пора решать. В любом случае, сохраняйте трезвый взгляд на происходящее, предупреждает гороскоп.

Лев

События могут ошеломить Львов, выбить из колеи. Они будут не столько болезненными или разрушительными, сколько внезапными, и вам придется смириться с тем, что какое-то время вы вообще не будете понимать, что происходит. Тем не менее, окажется, что все случившееся вам скорее на руку.

Дева

Отношения с друзьями или общение в социальных сетях выйдут на первый план у Дев. Возможно, вас разыщет кто-то из старых знакомых и вы погрузитесь в прошлое. Девам, которые ведут совместный бизнес с друзьями, стоит провести эти дни очень внимательно: возможно вы заметите что-то важное.

Весы

Весы снова сосредоточатся на работе. Придет новая информация или предложение, которое заставит поднять старые документы или проекты, поработать с цифрами. Возможно, вам захочется сменить работу или это произойдет помимо вашего желания. В любом случае, запланируйте отдых – он вам очень нужен!

Скорпион

Хотя многие побаиваются затмений, Скорпионам опасаться нечего. Даже если какие-то перемены произойдут, они в конечном итоге пойдут на пользу. Разве что Скорпионам, которые решат действовать неэтично, кого-то обижать, мстить или обманывать, придется заплатить за это по всем законам кармы.

Стрелец

Стрельцам нужно быть готовыми к тому, что придется заниматься своим прошлым. То ли заканчивать дела, начатые давным-давно, то ли отдавать старые долги. Не минуют вас и финансовые проблемы, которые придется решать на этой неделе. В любом случае, извлекайте уроки из всего, что происходит, учитесь на своих и чужих ошибках.

Козерог

Козерогам стоит подготовиться к внезапным встречам или расставаниям. Следите за всем, что происходит у вас в личной жизни, не пускайте на самотек конфликты. Игра в молчанку, недоговоренности, затаенные обиды могут сыграть сейчас грустную роль. В то же время вы можете освободиться от прошлого, если решитесь.

Водолей

Водолеи не из тех людей, которые из-за каждого чиха бегут к врачам, но на этой неделе легкомысленное отношение к своему здоровью может дорого вам обойтись. Следите за самочувствием, имейте под рукой лекарства, которые обычно принимаете. А ближе к выходным устройте себе полный релакс.

Рыбы

Рыбам нужно бережно отнестись к своим детям – на текущей неделе они уязвимы. Не бойтесь избаловать их, порадуйте тем, что они любят. Следите за их самочувствием и настроением. Рыбам, у которых нет детей, можно сосредоточиться на своих творческих проектах, попробовать через них выразить эмоции, которые вам трудно транслировать в мир.

Гороскоп на июнь 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

11 июня 2020, 17:20

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко могут арестовать из-за "явно преступного приказа"
Лукашенко предупредил о Майдане в Минске: Сформируют группы боевиков
Политолог объяснил грубое поведение Лукашенко: Обезумел от страха
Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым

Шоу-бизнес

"Меня стало тошнить": Юлиан из-за крика Анастасии в постели отказался от секса с женщинами
Банк забрал квартиру у наследников умершего Яковлева из "Иванушек"
Вот это поворот: 19-летняя дочь Ефремова сообщила о детях
"Ты такая крутая телка": нежный поцелуй Бузовой и Успенской попал на видео

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Избежать тюрьмы пьяному душегубу Ефремову помогут наркотики

У артиста есть реальная возможность избежать сурового наказания
Шоу-бизнес

Постаревшая Катя Лель ужаснула россиян

Артистка сменила имидж
Видео

"Маленькая принцесса": Агаларов умилил играми с младшей дочкой (видео)

Певец является образцовым отцом
Шоу-бизнес

"Может длиться всю жизнь": сделано заявление об алкогольной зависимости Ефремова

Психиатр-нарколог упрекнул друзей и семью актера

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+