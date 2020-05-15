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Гороскоп

Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года

Фото: Дни.ру
Для Водолеев эти выходные обещают быть страстными и романтичными, Козерогов гороскоп предупреждает не перегибать палку, а Тельцов – "фильтровать базар". Подробный астрологический прогноз для всех знаков на выходные читайте на "Дни.ру".
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Овен

Если вы чувствуете, что нашли свою дорогу, и ваши цели истинные – дерзайте, на этих выходных у вас все начнет получаться, но постепенно. Стоит отбросить лишние сомнения и действовать. Да, первые блины могут оказаться комом, но это нормально, главное продолжать, и вскоре вы почувствуете себя более уверенно. Как говорится, "быстро работает только гильотина". Но это явно не ваш случай. Гороскоп советует, набивайте руку, учитесь на своих ошибках, и скоро вы увидите свой прогресс в выбранной области.

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Телец

На этих выходных вам, наверное, лучше держать язык за зубами, говоря жаргонизмом, "фильтровать базар". В этот период чувства окружающих людей будут легко уязвимы с вашей стороны, малейшая критика или необдуманная фраза может быть неверно истолкована как претензия, пренебрежение или даже дерзкое оскорбление. В случае сомнений держите рот на замке. Гороскоп говорит, что лучше сосредоточиться на своих делах и поменьше лезть в чужие. А вмешиваться только в тех случаях, если вас попросят, да и то максимально деликатно.

Близнецы

Вы будете хорошо ладить с людьми. И даже если коммуникация в свете известных причин будет происходить удаленно, ваша эмпатия поможет тонко чувствовать окружающих, а навыки общения позволят четко и доходчиво доносить свои мысли. Но гороскоп предупреждает, не позволяйте себе в эти выходные увязнуть именно в излишней и пустой болтовне, которая отвлечет вас от более глубоких мыслей, переживаний и идей. В эти дни у вас будет "окно возможностей", чтобы разобраться в себе и придти к некоторым выводам. Не растратьте это время впустую.

Рак

Ракам следует проявить настойчивость и во что бы то ни стало не опускать руки. В эти выходные у вас может возникнуть неприятная иллюзия, что вы не прогрессируете, топчетесь на месте в стремлении получить желаемое. Гороскоп говорит, велика вероятность, что вы занижаете свои успехи. Как говорится, самоуничижение хуже гордыни. Если подобные чувства приходят к вам регулярно – заведите себе записную книжку, в которой вы будете отмечать свои маленькие победы на пути к цели. Это поможет вам адекватнее смотреть на свои достижения и придаст сил.

Лев

Вы можете столкнуться с внутренней разбалансировкой, когда нужно делать одно, а ваше бессознательное нутро будет выступать решительно против. Что-либо делать с таким душевным диссонансом не стоит. Для начала следует разобраться в себе, взвесить все за и против. Гороскоп говорит, вы должны прийти к уверенному решению и, приняв его, уже больше никогда об этом не жалеть, смотря только вперед.

Дева

Общение с окружающими в эти выходные, 16 и 17 мая, потребует от Дев большей дисциплины, чем обычно. Постарайтесь не быть резкими или невнимательными. Помните, люди лучше реагируют на успокаивающие фразы и сочувственный тон, чем на сухой рационализм, рубящий нелицеприятную правду-матку. Почувствуйте разницу между неискренностью и оберегающей тактичностью. Порой холодные факты только усугубляют существующие у других людей эмоциональные раны. Гороскоп советует вам быть помягче.

Весы

На выходных вы будете собраны и настроены на деловой лад. Такой период отлично подходит для решения вопросов в профессиональной сфере, а если у вас в эти дни свободное время – для занятий домом и семьей. Гороскоп говорит, если у вас скопилось множество нерешенных моментов – это идеальный момент заняться ими. Вероятность положительного исхода всех начинаний будет весьма велика. Так что действуйте активно и инициативно.

Скорпион

Вы можете чувствовать себя в эти выходные ленивым и потерянным. Возможно, груз эмоций последних дней овладел вашей психикой, подавив рациональный образ мышления. Поэтому что-либо решать в эти дни будет весьма сложной задачей. А вот в романтической сфере вы будете чувствовать себя не так скомкано. Главное проявить нежность, внимание и заботу. Гороскоп рекомендует "поймать" сентиментальное настроение, которое создаст теплую атмосферу, которая подарит приятные ощущения партнеру и, возможно, приведет в норму и вас самих.

Стрелец

На этих выходных все важные решения лежат на вас самих. Помните это. Имейте в виду, что в этот период многие люди могут попытаться убедить вас, что путь, по которому вы хотите идти, не самый практичный. Их позицию нужно принять к сведению, но не как руководство к немедленному исполнению. Хорошенько подумайте и сделайте самостоятельный выбор. Гороскоп говорит, что привычная среда слепила из вас "удобного человека", и может негативно реагировать на любые ваши попытки перемен. Но стоит использовать свою свободу и волю, при этом помня – ответственность тоже ваша.

Козерог

Лучшим определением для ваших выходных может стать слово "баланс". Все хорошо, но в меру. Действуйте и добивайтесь, или отдыхайте и развлекайтесь – но не перегибайте палку. Одинаково противоестественно как вкалывать без передышки, так и предаваться непрекращающейся праздности. Гороскоп также советует в эти дни не совершать крупных покупок, не играть в азартные игры, не брать на себя длительные серьезные обязательство. Сначала все хорошо обдумайте.

Водолей

Эти выходные, 16 и 17 мая, пройдут для вас под знаком страсти и романтики. Да, в сложившейся ситуации общаться с другими людьми стало сложно. Но если у вас есть близкий человек, то вы вполне сможете найти выход для своих эмоций. Если вы в поиске – используйте для коммуникации интернет. Воспринимайте все как игру, ничего не ожидайте, не стройте серьезных планов. Расслабьтесь и получите удовольствие от флирта. Если из этого что-то получится – отлично. Если нет – то нет, совсем не беда.

Рыбы

Вероятно, что на этих выходных вас попытаются сделать "хранилищем чужих секретов". Если в силу особенностей личности вы не умеете хранить тайну, то лучше сразу блокируйте передачу вам подобной информации, иначе в итоге вы можете сильно подвести человека. А уж если пообещали держать язык за зубами – делайте это во что бы то ни стало. Также гороскоп говорит, что в эти дни вы будете особенно проницательны, и вас будет крайне сложно обмануть и ввести в заблуждение.

Гороскоп на май 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

15 мая 2020, 18:30

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