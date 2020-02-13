Гороскоп совместимости: Водолей с другими знаками Зодиака

ВОДОЛЕЙ – ОВЕН

Водолеи – волевые люди, которые очень не любят, когда кто-либо указывает им, как жизнь. Как ни крути, а настойчивости побольше у Овна, так что именно он должен стать лидером в отношениях. Водолей будет время от время устраивать революции, но сражения эти обычно будут проходить в кровати, иногда подушками, иногда более интимным образом. Связь прекрасная и с большими перспективами.

ВОДОЛЕЙ – ТЕЛЕЦ

Водолей ищет в Тельце гораздо больше, чем тот намерен ему дать. Телец четко разграничивает жизнь: семья, друзья, коллеги. Водолей же ищет для себя человека, в котором бы видел и заботливого родителя, и капризного ребенка, и обожаемую вторую половинку, и лучшего друга. Телец не хочет брать на себя все эти роли, а потому будут постоянные споры и разногласия.

ВОДОЛЕЙ – БЛИЗНЕЦЫ

Водолей видит Близнецов насквозь. Его не пугает их непостоянность, ведь он сам очень любит перемены. Он в этих отношениях всегда способен взять верх и направить их в положительное русло. Близнецы тоже не жалуются, чувствуя, что рядом с ними – идеальный партнер. Оба этих человека делают друг друга лучше.

ВОДОЛЕЙ – РАК

Рак любит закрываться от мира и спокойно выстраивать свой быт. Водолей же стремится на волю. В отношениях они похожи на двух людей в помещении с дверью. Одному хочется его отрыть, потому что душно, а другому в этот момент дует. Разногласия будут возникать во все больших сферах. Набрать рекорд придирок можно, если вступить в брак, так что это не желательно.

ВОДОЛЕЙ – ЛЕВ

Водолея и Льва тянет друг к другу, как магнитом. Но что будет с этими отношениями через время? Скорее всего, мало хорошего. Водолей не воспринимает Льва всерьез. Вся эта статусность, элитарность – это земное, проходящее, по мнению Водолея. Он же думает о высших материях, его тянет к философии и глубокой романтики. Льва все это дико бесит. Им лучше не вступать в брак.

ВОДОЛЕЙ – ДЕВА

Их отношения скучны и непримечательны. Связать вместе жизни – это надежный способ найти себе тихий островок быта, где никогда не будет никаких цунами. Они не испытывают друг к другу сильных чувств, а потому и обижаются намного реже, чем страстные партнеры. Если никто из них двоих не хочет чего-то большего, то получится приемлемый брак.

ВОДОЛЕЙ – ВЕСЫ

Водолею интересно с Весами. Они никогда не будут спорить о том, куда расходовать семейный бюджет или чем заняться на выходных. У них всегда одна мысль на две головы. А особенно мыслей много на счет интимной сферы. Там просто тысячи идей. Когда же их реализовывать? Конечно, в браке. Он будет очень счастливым.

ВОДОЛЕЙ – СКОРПИОН

Скорпион легко изведет Водолея. Куча придирок, подозрений, замечаний. Этого долго не вытерпит ни один Водолей! Бежать – это единственное, чего он захочет. "Куда же ты, ведь я столько всего тебе дал!", – крикнет вслед Скорпион и будет неправ, потому что дал он, в первую очередь себе. А к желаниям Водолея Скорпионы обычно глухи.

ВОДОЛЕЙ – СТРЕЛЕЦ

Их союз не нуждается в проверке временем. В нем ничего лишнего, никаких условий, ограничений, замечаний. Живи и радуйся – единственная заповедь, которой тут следуют. Каждый очень ценит свободу и рад, что партнер разделяет эти взгляды. Можно смело заключать брак.

ВОДОЛЕЙ – КОЗЕРОГ

Водолей видит в Козероге просто мещанина. Козерог тоже не остается в долгу, ведь для него Водолей – это веселая пустышка. Оба неправы в своих оценках, но ничего с собой поделать не могут. Их ценности пролегают в разных плоскостях и не имеют общих точек соприкосновения.

ВОДОЛЕЙ – ВОДОЛЕЙ

Этот брак точно не распадется. Они знают, чего хотят от жизни и от отношений. Здесь никто не ходит вокруг да около. И в постели, и за столом – это идеальные партнеры, счастливые от того, что обрели наконец-то того самого человека, которого можно назвать второй половинкой.

ВОДОЛЕЙ – РЫБЫ

Их отношения похожи на мелодраму с элементами порнографии. В постели у них все хорошо, но когда дело касается чувств, вечно всплывают всяческие надуманные сложности. Партнеры сами вставляют друг другу палки в колеса и никак не хотят этого изменить. Все, что остается, – это разойтись.