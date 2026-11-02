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Подключенная к ИВЛ Лидия Федосеева-Шукшина находится в критическом состоянии

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: kino-teatr.ru
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Тревожные вести из стен закрытого медицинского блока заставили миллионы поклонников легенды отечественного экрана затаить дыхание в мучительном ожидании чуда.

Борьба за жизнь 88-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной перешла в решающую фазу. Состояние прославленной советской актрисы, экстренно оказавшейся на больничной койке из-за обострения затяжных кардиологических проблем, по-прежнему внушает медикам самые серьезные опасения. Звезда культовых картин "Калина красная" и "Печки-лавочки" сейчас не может дышать самостоятельно — ее жизнедеятельность полностью поддерживает специальная дыхательная аппаратура.

О том, что происходит за наглухо закрытыми дверями реанимационного отделения, прессе с содроганием рассказали представители звездной семьи. По словам близких, говорить о переломе в течении болезни пока, увы, не приходится. Знаменитость находится под непрерывным присмотром ведущих специалистов, готовых реагировать на малейшие колебания ее жизненных показателей.

"Состояние остается тяжелым. Продолжается искусственная вентиляция легких. Планируется ряд обследований в динамике и консультаций профильных специалистов", — передает слова собеседницы информационное агентство.

С каждым днем обстановка вокруг здоровья великой актрисы накаляется все сильнее. Экстренная госпитализация Лидии Николаевны произошла в середине октября, когда артистку внезапно настигли удушающая одышка и пугающие отеки. Хроническая сердечная недостаточность вкупе с весьма почтенным возрастом создали опасную смесь, ударившую по хрупкому организму с сокрушительной силой. Врачи столичной клиники буквально вытащили именитую пациентку из критической ямы, стабилизировав пульс, однако перевести дух звезде так и не удалось: аппарат ИВЛ до сих пор остается ее единственным спасением.

Ситуация обостряется еще и тем колоссальным психологическим напряжением, которое годами окружает громкую фамилию Шукшиных. Буквально на днях в кулуарах шоу-бизнеса поползли мрачные слухи о том, что кинодиве пытаются присвоить так называемый паллиативный статус. Подобные домыслы вызвали настоящую ярость у звездного адвоката Юлии Вербицкой-Линник, поспешившей публично осадить паникеров. Правозащитница жестко подчеркнула: Лидия Николаевна обладает стальным характером и невероятным ресурсом жизнелюбия. Она уже неоднократно выкарабкивалась из сложнейших передряг и возвращалась к активной жизни назло самым безнадежным медицинским прогнозам.

Судьба этой грандиозной женщины всегда напоминала остросюжетный кинороман, где тесно переплелись оглушительный триумф на красных дорожках, роковая любовь гения советского кино Василия Шукшина, бесконечные семейные распри, скандальные браки и изнуряющие суды за элитное наследство. Но сегодня весь этот светский лоск и ядовитый шепот пересудов отступили на задний план перед лицом беспощадной беды. Палата интенсивной терапии превратилась в поле сражения за каждый новый удар уставшего сердца.

В ближайшие часы консилиум докторов проведет очередную серию углубленных диагностических процедур. Кардиологи, пульмонологи и реаниматологи надеются нащупать ту спасительную нить, которая позволит организму Федосеевой-Шукшиной справиться с кризисом и сделать самостоятельный вдох без помощи холодных трубок аппарата. Многомиллионная армия преданных зрителей замерла в единой молитве за здоровье кумира целой эпохи, веря, что легендарная любимица публики найдет в себе скрытые силы выиграть эту главную схватку.

Шоу-бизнес в Telegram

2 ноября 2026, 15:13
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: kino-teatr.ru
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