Народ накинулся на больную Лерчек после новости о госпитализации: Вчера плясала

Очередная медицинская драма вокруг уголовного дела Валерии Чекалиной вместо волны сочувствия обернулась для блогерши сокрушительным народным бунтом.



В Мосгорсуде должно было решиться будущее создательницы фитнес-марафонов: коллегия готовилась рассмотреть апелляцию на приговор, по которому Чекалиной назначили пять лет условно и гигантский штраф в 765 миллионов рублей. Однако на суд Валерия явиться не смогла: адвокат заявил, что его подопечную экстренно увезла неотложка. На фоне онкологического заболевания снова начали распространяться метастазы по всему телу, причиняя многодетной матери адские боли. Казалось, такой удар судьбы должен был вызвать слезы умиления и жалости. Но в социальных сетях вспыхнул настоящий пожар ненависти: люди отказались верить хоть единому слову.

Главной претензией разъяренной публики стал вопиющий контраст между картинкой в телефоне и внезапной больничной картой. Пользователи не поленились заглянуть в блог знаменитости и моментально припомнили ей свежие публикации. Буквально за пару суток до судебного заседания Валерия весело красовалась перед камерой, примеряла эффектные наряды, улыбалась и активно двигалась. Этот резкий кульбит вызвал у подписчиков стойкое ощущение обмана.

"Вчера еще плясала в новом платьице и светилась от счастья, а как подошло время идти в суд — сразу слегла! Ну-ну, верим!" — ядовито пишут возмущенные комментаторы.

Социальные сети заполонили сотни однотипных сообщений, где Чекалину прямо называют симулянткой и аферисткой. Общество слишком хорошо помнит подобные сценарии: стоит запахло жареным, как у медийных персон моментально открываются неизлечимые хвори.

Подозрительность комментаторов подогревается еще и слухами о том, что Чекалина через защитников пытается добиться разрешения на выезд за границу. В обсуждениях моментально связали госпитализацию с желанием улететь на лечение, например, в Китай, чтобы навсегда остаться там и спрятать оставшиеся миллионы. "Водят следствие за нос! Сейчас признают нетранспортабельной, а потом ищи ветра в поле", — строчат скептики, уверенные, что весь этот медицинский коллапс срежиссирован лучшими юристами.

Попытки сердобольных подписчиц остановить травлю потерпели полный крах. Когда единичные защитницы начинают призывать к совести, напоминая, что Валерия — мать четверых детей, толпа лишь сильнее распаляется. На аргумент о том, что онкология не щадит никого и человек имеет право держаться на публике ради семьи, комментаторы отвечают неприкрытой злобой. Эта бешеная реакция обнажила катастрофический кризис доверия. Чекалина годами продавала своей аудитории идеальный фасад, где нет места болезням, морщинам и слабости. Теперь этот же виртуальный глянец сыграл с ней злую шутку. Вымолить сострадание у публики оказалось куда сложнее, чем собрать сотни миллионов на марафонах.