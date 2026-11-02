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Дочь Михаила Ефремова может лишиться элитного наследства

Михаил Ефремов. Фото: kino-teatr.ru
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Роскошные квадратные метры в самом сердце столицы хранят память о былой богемной славе и трагическом финале, но теперь могут навсегда ускользнуть из рук звездной династии.

В знаменитом Брюсовом переулке, где десятилетиями селилась творческая элита, разыгрывается тихая, но шокирующая драма. Двухкомнатная квартира покойной актрисы Ксении Качалиной, бывшей жены Михаила Ефремова, уже почти год стоит абсолютно заброшенной. Престижная недвижимость в двух шагах от Кремля, рыночная стоимость которой уверенно переваливает за 60 миллионов рублей, оказалась попросту никому не нужной. Золотые метры, за которые иные наследники устроили бы кровавую резню, сегодня сиротливо встречают холода голыми стенами.

Печальная судьба хозяйки апартаментов оборвалась 3 декабря 2025 года на 55-м году жизни. Некогда блистательная звезда отечественного экрана, сводившая с ума именитых режиссеров своей неземной красотой, скончалась от острой сердечной недостаточности. Бездыханное тело артистки обнаружил сам Михаил Ефремов, когда в очередной раз приехал проведать экс-супругу в ее добровольном заточении. Брак распался еще в далеком 2004 году, и эти метры Качалина получила как раз при громком бракоразводном процессе. Несмотря на то что звезда 90-х вела затворнический образ жизни и страдала от пагубных зависимостей, заслуженный артист РФ до самого финала не бросал ее на произвол судьбы.

Поразительно, но актер продолжает тянуть это финансовое ярмо даже после смерти бывшей возлюбленной. По информации СМИ, в элитном доме нет ни копейки задолженности по жилищно-коммунальным услугам исключительно благодаря Михаилу Олеговичу. Он исправно закрывает все квитанции из своего кармана: за минувший год набежало уже порядка 180 тысяч рублей. Пока знаменитый отец держит оборону перед коммунальщиками, законная претендентка на миллионы не спешит делать и шага навстречу богатству.

Единственной наследницей элитного жилья осталась 26-летняя Анна-Мария Ефремова, рожденная в союзе актера и Качалиной. Девушка демонстративно держится в стороне от светской суеты, наотрез отказывается от публичности и живет по собственным законам. По праву ей отводилось ровно полгода, чтобы прийти к нотариусу, внести положенную госпошлину и стать полноправной владелицей роскошной недвижимости. Однако установленный законом срок давно истек, а воз и ныне там. Очевидцы с содроганием рассказывают о царящем внутри запустении: в комнатах не осталось даже следа былого уюта — лишь ободранные голые стены, пустой пол и звенящая тишина.

Такая апатия грозит обернуться для семьи катастрофической потерей. Над жильем нависла вполне реальная юридическая петля: его могут объявить выморочным. Адвокат Иван Морозов предупреждает, что в силу вступает статья 1151 Гражданского кодекса РФ. Согласно букве закона, недвижимость попросту отходит в собственность города Москвы, если прямые наследники проигнорировали оформление. Ни громкая фамилия, ни статус единственной дочери не спасут положение: без официальных бумаг государственная машина заберет лакомый кусок себе.

В кулуарах шепчутся: что это — тяжелая детская травма, обида на мать или демонстративное пренебрежение материальными благами? Пока Анна-Мария хранит молчание, а Михаил Ефремов оплачивает чужие счета, таймер обратного отсчета продолжает тикать. Если наследница не одумается в ближайшее время, роскошная квартира навсегда покинет звездную семью, оставив после себя лишь горький пепел воспоминаний.

Шоу-бизнес в Telegram

2 ноября 2026, 12:06
Михаил Ефремов. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

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