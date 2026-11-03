"Издевательства, грязные оскорбления": хейтеры Ларисы Долиной перешли все границы и атаковали ее семью

Скандал вокруг известной исполнительницы вышел на новый, пугающий уровень: от атак хейтеров в Сети теперь страдают ее самые близкие люди.



Народная артистка России Лариса Долина вновь оказалась в эпицентре жесткого общественного прессинга. Однако если раньше недовольство пользователей интернета было направлено непосредственно на саму певицу, то теперь ситуация приняла опасный оборот. Директор артистки Сергей Пудовкин в откровенном интервью журналистам сообщил, что травля и кибербуллинг докатились до семьи звезды.

По словам представителя исполнительницы, агрессивно настроенные интернет-пользователи начали писать личные сообщения родственникам Долиной. Хейтеры не стесняются в выражениях, обрушивая на близких знаменитости шквал негатива.

"Глубокое возмущение вызывает, что волна жестокой травли, оскорблений и кибербуллинга перекинулась на семью артистки. В адрес ее близких транслируются циничные издевательства, грязные оскорбления", — возмущенно отметил менеджер.

Стоит отметить, что ранее Сергей Пудовкин уже публично призывал остановить вакханалию в социальных сетях. Он указывал на то, что пользователи интернета перешли грань дозволенного, штампуя оскорбительные мемы и активно распространяя откровенно недостоверные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью.

Однако призывы к разуму не возымели действия. Волна хейта не только не спала, но и трансформировалась в настоящую целенаправленную кампанию против семьи народной артистки.