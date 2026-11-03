Роботы для ходьбы и тренажёры для баланса: больницы Подмосковья получили оборудование для восстановления пациентов

Для кого нужно оборудование, объяснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. «Оно особенно необходимо тем, кто перенёс серьёзное заболевание, инфаркт, инсульт, людям с нарушением работы опорно-двигательного аппарата. Технологии помогают пациентам быстрее идти на поправку», – сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.
Самыми заметными новинками стали роботизированные комплексы. В Чеховской и Ступинской больницах появились велоэргометры с электроприводом и датчиками. В Королёвской больнице и областном госпитале для ветеранов войн установили комплексы для восстановления ног. Луховицкая больница получила аппарат для роботизированной терапии рук и ног.
Кроме роботов, больницы получили тренажёры для координации и баланса, стабилографические платформы и системы когнитивной реабилитации.
В учреждениях также появились кровати и столы-вертикализаторы, противопролежневые системы и электрические подъёмники для пациентов. МОНИКИ имени Владимирского оснастили лазерными и магнитными аппаратами, а также облучателями для фототерапии.
Дмитровская больница получила 11 единиц техники.
Реабилитация бесплатна и проходит по ОМС. Пройти её можно в круглосуточных и дневных стационарах и в амбулаториях по направлению врача. Для каждого пациента составляют индивидуальную программу.
Оснащение медицинских учреждений техникой в Московской области проходит в рамках задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».