Роботы для ходьбы и тренажёры для баланса: больницы Подмосковья получили оборудование для восстановления пациентов

В Подмосковье пациентам после инсульта, инфаркта и травм теперь проще вернуться к нормальной жизни. С начала 2026 года более 40 больниц региона получили свыше 300 единиц реабилитационной техники.

Для кого нужно оборудование, объяснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. «Оно особенно необходимо тем, кто перенёс серьёзное заболевание, инфаркт, инсульт, людям с нарушением работы опорно-двигательного аппарата. Технологии помогают пациентам быстрее идти на поправку», – сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.





Самыми заметными новинками стали роботизированные комплексы. В Чеховской и Ступинской больницах появились велоэргометры с электроприводом и датчиками. В Королёвской больнице и областном госпитале для ветеранов войн установили комплексы для восстановления ног. Луховицкая больница получила аппарат для роботизированной терапии рук и ног.





Кроме роботов, больницы получили тренажёры для координации и баланса, стабилографические платформы и системы когнитивной реабилитации.





В учреждениях также появились кровати и столы-вертикализаторы, противопролежневые системы и электрические подъёмники для пациентов. МОНИКИ имени Владимирского оснастили лазерными и магнитными аппаратами, а также облучателями для фототерапии.

Дмитровская больница получила 11 единиц техники.





Реабилитация бесплатна и проходит по ОМС. Пройти её можно в круглосуточных и дневных стационарах и в амбулаториях по направлению врача. Для каждого пациента составляют индивидуальную программу.





Оснащение медицинских учреждений техникой в Московской области проходит в рамках задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».