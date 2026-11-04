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Названы самые востребованные артисты для новогодних корпоративов

Фото: magnific.com
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До новогодних праздников еще есть время, но за кулисами уже решают, чьи песни будут звучать на самых шумных вечеринках сезона.

Компании выбирают артистов для праздничных корпоративов, и в числе востребованных имен — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова. Об этом журналистам рассказал источник в музыкальной индустрии. О каких именно выступлениях уже договорились и кто пока ведет переговоры, он не уточнил.

Список получился пестрым. Здесь и артисты, чьи песни публика знает годами, и исполнительница, привлекшая внимание слушателей сравнительно недавно. Но для новогодней вечеринки это соседство неудивительно: заказчики хотят, чтобы гости не просто слушали концерт, а подпевали и танцевали.

По словам собеседника журналистов, компании все чаще вспоминают звезд, которые были особенно популярны в 1990-е и 2000-е годы. Среди них — Шура, Татьяна Буланова и группа "140 ударов в минуту". Песни, знакомые с юности, вновь могут стать главным украшением вечера: достаточно первых нот, чтобы зал оживился.

При этом ностальгия не вытеснила артистов, которые давно остаются на виду. Киркоров способен превратить выступление в яркое шоу, Лепс — задать вечеру свой узнаваемый эмоциональный тон, а Кадышева — поднять гостей с мест знакомыми мелодиями. Имена Михайлова и Куртуковой тоже оказались в числе тех, на кого, по словам источника, обращают внимание заказчики.

Для самих исполнителей предновогодние недели — особенно напряженное и выгодное время. Источник отметил, что именно перед праздником спрос на выступления на корпоративах становится высоким, а гонорары достигают пика. Конкретных сумм он не назвал, поэтому сравнить заработки артистов по этим данным нельзя.

Кто в итоге выйдет на сцену конкретной вечеринки, зависит от договоренностей с заказчиками. Но предпочтения организаторов уже заметны: рядом с громкими именами сегодняшней сцены они охотно ставят тех, чьи хиты проверены временем. Похоже, в этом году новогодние корпоративы будут звучать и как большой концерт, и как встреча со старыми знакомыми.

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4 ноября 2026, 12:19
Фото: magnific.com
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