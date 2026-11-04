Названы самые востребованные артисты для новогодних корпоративов

До новогодних праздников еще есть время, но за кулисами уже решают, чьи песни будут звучать на самых шумных вечеринках сезона.



Компании выбирают артистов для праздничных корпоративов, и в числе востребованных имен — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова. Об этом журналистам рассказал источник в музыкальной индустрии. О каких именно выступлениях уже договорились и кто пока ведет переговоры, он не уточнил.

Список получился пестрым. Здесь и артисты, чьи песни публика знает годами, и исполнительница, привлекшая внимание слушателей сравнительно недавно. Но для новогодней вечеринки это соседство неудивительно: заказчики хотят, чтобы гости не просто слушали концерт, а подпевали и танцевали.

По словам собеседника журналистов, компании все чаще вспоминают звезд, которые были особенно популярны в 1990-е и 2000-е годы. Среди них — Шура, Татьяна Буланова и группа "140 ударов в минуту". Песни, знакомые с юности, вновь могут стать главным украшением вечера: достаточно первых нот, чтобы зал оживился.

При этом ностальгия не вытеснила артистов, которые давно остаются на виду. Киркоров способен превратить выступление в яркое шоу, Лепс — задать вечеру свой узнаваемый эмоциональный тон, а Кадышева — поднять гостей с мест знакомыми мелодиями. Имена Михайлова и Куртуковой тоже оказались в числе тех, на кого, по словам источника, обращают внимание заказчики.

Для самих исполнителей предновогодние недели — особенно напряженное и выгодное время. Источник отметил, что именно перед праздником спрос на выступления на корпоративах становится высоким, а гонорары достигают пика. Конкретных сумм он не назвал, поэтому сравнить заработки артистов по этим данным нельзя.

Кто в итоге выйдет на сцену конкретной вечеринки, зависит от договоренностей с заказчиками. Но предпочтения организаторов уже заметны: рядом с громкими именами сегодняшней сцены они охотно ставят тех, чьи хиты проверены временем. Похоже, в этом году новогодние корпоративы будут звучать и как большой концерт, и как встреча со старыми знакомыми.