Оседлала чужого мужа: развратная выходка иссохшей Екатерины Варнавы довела жену зрителя до бешенства

Очередной откровенный перформанс скандальной юмористки вышел из-под контроля, обернувшись грандиозным публичным унижением и волной народного гнева.

Экс-звезда популярного проекта Comedy Woman Екатерина Варнава снова оказалась в эпицентре бурного светского скандала. Артистка, привыкшая эпатировать искушенную публику раскованными танцами, провокационными шутками и пикантными нарядами, на этот раз явно перегнула палку. В социальных сетях стремительно распространились любительские видеокадры с ее авторского кабаре-шоу Drama Queen, которые вызвали шквал откровенного негодования даже у самых преданных поклонников знаменитости.

Во время одного из сольных номеров артистка решила устроить интерактив со зрительным залом, однако выбрала для этого крайне сомнительный способ. Облаченная в вызывающий сценический костюм комедиантка буквально с разбега запрыгнула на сидевшего в первом ряду женатого мужчину и принялась нарочито заигрывать с ним, демонстрируя страстные движения.

Рядом с опешившим зрителем находилась его законная супруга, которая пришла в неописуемую ярость от увиденного. Женщина не стала молча глотать оскорбление и жестко дала понять распустившейся диве, что ее бесцеремонное поведение переходит все мыслимые границы дозволенного. Назревал грандиозный публичный скандал. Осознав, что атмосфера накалилась до предела, а перед ней не восторженный воздыхатель, а разъяренная чужая жена, Варнава поспешила ретироваться и пошла искать себе более податливую добычу среди других присутствующих в зале мужчин.

Пользователи интернета не оценили столь фривольный жест и устроили артистке настоящую травлю в комментариях. Под видеозаписями развернулись жаркие баталии: комментаторы наперебой обвиняют актрису в вульгарности, отсутствии элементарного чувства такта и дешевом стремлении привлечь к себе внимание любой ценой. Люди справедливо отмечают, что между эффектной сценической раскованностью и откровенной беспардонностью пролегает огромная пропасть, которую Варнава с легкостью перешагнула, наплевав на чувства посторонней женщины.

Градус пересудов вокруг персоны юмористки подогревает и ее пугающая трансформация. В октябре Екатерина опубликовала в личном микроблоге серию свежих снимков на фоне живописных природных пейзажей, однако роскошные виды отошли на второй план. Внимание пользователей моментально приковали иссохшие формы знаменитости. Некогда аппетитная брюнетка сегодня шокирует публику болезненной худобой: острые ключицы, впалые щеки и хрупкие до прозрачности конечности заставили фанатов не на шутку встревожиться за состояние ее физического и душевного здоровья. В Сети не утихают подозрения, что в погоне за идеалами звезда загнала себя в опасную ловушку истощения.

Впрочем, терять хватку и забывать о собственном кошельке знаменитость явно не намерена. Несмотря на сомнительную репутацию за рубежом и волны хейта, она готова вновь осчастливить соотечественников своим присутствием. Журналистам стало известно, что Варнава выразила готовность вернуться в Москву ради выгодных предновогодних корпоративов. Правда, запросы у артистки оказались поистине королевскими: за выход на сцену она требует кругленькую сумму в 2,8 миллиона рублей. Кроме того, заказчикам придется полностью оплатить звезде проживание в роскошных гостиничных апартаментах, поскольку своего жилья в российской столице у нее больше не осталось.