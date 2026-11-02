Оседлала чужого мужа: развратная выходка иссохшей Екатерины Варнавы довела жену зрителя до бешенства

Тайна гибели Соседова вышла наружу Дана Борисова обвинила дочь в воровстве Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признаниеИзмотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мирСмертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницыАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы "Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва

Лента новостей

Понедельник 2 ноября

17:08Оседлала чужого мужа: развратная выходка иссохшей Екатерины Варнавы довела жену зрителя до бешенства 15:13Подключенная к ИВЛ Лидия Федосеева-Шукшина находится в критическом состоянии 13:55Астролог назвала идеальный антистресс для каждого знака зодиака 12:06Дочь Михаила Ефремова может лишиться элитного наследства 10:46Разгневанная Анастасия Волочкова объявила о жестоком предательстве близкого человека 09:22"Любэ" простилась с частью своей истории: ушел из жизни вокалист группы 00:36Услышав это 2 ноября, заприте дверь и не выходите из дома 18:15Рывок вперед и повышение оклада: что ноябрь приготовил для вашего знака зодиака 15:52В поведении подросшей дочери Пугачевой заметили пугающую странность 12:43Грязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины Дибровой 05:33Пустой карман и болезни: какая минутная оплошность 1 ноября накажет жадных хозяев 17:11 Убывающая Луна устроит проверку: от чего пора избавиться до 9 ноября 15:59Красная икра не по карману? Для новогоднего стола нашли замену в 70 раз дешевле 11:44Лолита выдала истинную причину одиночества Баскова 06:25Семь недугов отступят без следа: что обязательно должно быть на столе 31 октября 17:21Сканируют за долю секунды: названы 5 сигналов внешности, которые решают вашу судьбу при первой встрече 15:27Сбежавший из России Максим Галкин не дал знаменитой эмигрантке вернуться на родину 14:16Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы 14:12В Сергиево-Посадском семейном центре дети с ОВЗ снимают собственные мультфильмы 13:04Самая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнул 12:18Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в районе Некрасовка 10:48"Мы надеемся": адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала правду о ее состоянии 09:29 "Важно в этот момент не удерживать": жена Газманова заговорила о расставании 00:5830 октября можно узнать будущее: об этой примете знали еще наши бабушки 20:16В Подмосковье собрали более 409 тысяч тонн зерна 17:24Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатино-Садовниках 17:04"Завещал оставить себя навсегда": последняя воля Мухича из "Полицейского с Рублевки" довела близких до слез 14:51"Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие 14:48Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты 14:19В Кремле состоялся гала-концерт "Моя Россия, моя семья" 12:57Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы 12:51Собянин: В инновационном центре "Сколково" построят два технопарка 11:14Собянин объявил о завершении реставрационных работ в храме Христа Спасителя 11:10Оставшаяся без концертов Долина отважилась на беспрецедентный шаг 11:09С вечера 28 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА – Собянин  09:29Шансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус 00:32Слепота отступит: какой чудодейственный обряд 29 октября на Лонгина Сотника исцеляет глаза 17:20Воробьёв наградил волонтёров на форуме в Доме правительства Подмосковья 17:15Сжечь дотла: от какого опасного груза знакам зодиака пора избавиться ради спасения в 2027 году 14:24Доктор Мясников жестко осадил врачей, запугивающих пациентов статинами 13:35Парламентская ассамблея ОДКБ призвала мировые парламенты защитить наследие Нюрнберга 11:18Деньги не спасут: ученые раскрыли единственный секрет истинного счастья 10:27Сергей Собянин рассказал, каким будет новый спортивный комплекс в Зябликове 09:39Директор Ларисы Долиной пригрозил судебными исками за мемы и коллажи с певицей 00:50Почему 28 октября на Ефима категорически нельзя стирать и убираться 16:51Адвокат Джигана сделал громкое заявление из-за его миллионного долга по алиментам 14:38Сергей Собянин: В Москве за три года построят 49 спортивных объектов 14:32Без лишних ожиданий: как "Умная госпитализация" помогает москвичам быстрее попасть на лечение 14:26"Она его ждала": сестра Михаила Ефремова выдала всю правду о личной жизни актера 13:58Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реставрации гостиницы "Пекин"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Оседлала чужого мужа: развратная выходка иссохшей Екатерины Варнавы довела жену зрителя до бешенства

Екатерина Варнава. Фото: kino-teatr.ru
402

Очередной откровенный перформанс скандальной юмористки вышел из-под контроля, обернувшись грандиозным публичным унижением и волной народного гнева.

Экс-звезда популярного проекта Comedy Woman Екатерина Варнава снова оказалась в эпицентре бурного светского скандала. Артистка, привыкшая эпатировать искушенную публику раскованными танцами, провокационными шутками и пикантными нарядами, на этот раз явно перегнула палку. В социальных сетях стремительно распространились любительские видеокадры с ее авторского кабаре-шоу Drama Queen, которые вызвали шквал откровенного негодования даже у самых преданных поклонников знаменитости.

Во время одного из сольных номеров артистка решила устроить интерактив со зрительным залом, однако выбрала для этого крайне сомнительный способ. Облаченная в вызывающий сценический костюм комедиантка буквально с разбега запрыгнула на сидевшего в первом ряду женатого мужчину и принялась нарочито заигрывать с ним, демонстрируя страстные движения.

Рядом с опешившим зрителем находилась его законная супруга, которая пришла в неописуемую ярость от увиденного. Женщина не стала молча глотать оскорбление и жестко дала понять распустившейся диве, что ее бесцеремонное поведение переходит все мыслимые границы дозволенного. Назревал грандиозный публичный скандал. Осознав, что атмосфера накалилась до предела, а перед ней не восторженный воздыхатель, а разъяренная чужая жена, Варнава поспешила ретироваться и пошла искать себе более податливую добычу среди других присутствующих в зале мужчин.

Пользователи интернета не оценили столь фривольный жест и устроили артистке настоящую травлю в комментариях. Под видеозаписями развернулись жаркие баталии: комментаторы наперебой обвиняют актрису в вульгарности, отсутствии элементарного чувства такта и дешевом стремлении привлечь к себе внимание любой ценой. Люди справедливо отмечают, что между эффектной сценической раскованностью и откровенной беспардонностью пролегает огромная пропасть, которую Варнава с легкостью перешагнула, наплевав на чувства посторонней женщины.

Градус пересудов вокруг персоны юмористки подогревает и ее пугающая трансформация. В октябре Екатерина опубликовала в личном микроблоге серию свежих снимков на фоне живописных природных пейзажей, однако роскошные виды отошли на второй план. Внимание пользователей моментально приковали иссохшие формы знаменитости. Некогда аппетитная брюнетка сегодня шокирует публику болезненной худобой: острые ключицы, впалые щеки и хрупкие до прозрачности конечности заставили фанатов не на шутку встревожиться за состояние ее физического и душевного здоровья. В Сети не утихают подозрения, что в погоне за идеалами звезда загнала себя в опасную ловушку истощения.

Впрочем, терять хватку и забывать о собственном кошельке знаменитость явно не намерена. Несмотря на сомнительную репутацию за рубежом и волны хейта, она готова вновь осчастливить соотечественников своим присутствием. Журналистам стало известно, что Варнава выразила готовность вернуться в Москву ради выгодных предновогодних корпоративов. Правда, запросы у артистки оказались поистине королевскими: за выход на сцену она требует кругленькую сумму в 2,8 миллиона рублей. Кроме того, заказчикам придется полностью оплатить звезде проживание в роскошных гостиничных апартаментах, поскольку своего жилья в российской столице у нее больше не осталось.

Шоу-бизнес в Telegram

2 ноября 2026, 17:08
Екатерина Варнава. Фото: kino-teatr.ru
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Кто следующий? Участников шоу "Танцы со звездами" сразил страшный недуг

Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иван Стебунов. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Ужасно, что вы все как стадо!": изможденная Варнава накинулась с проклятиями на россиян
Екатерина Владимировна Варнава

Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

Подключенная к ИВЛ Лидия Федосеева-Шукшина находится в критическом состоянии

Подключенная к ИВЛ Лидия Федосеева-Шукшина находится в критическом состоянии
Тревожные вести из стен закрытого медицинского блока заставили миллионы поклонников легенды отечественного экрана затаить дыхание в мучительном ожидании чуда. Борьба за жизнь 88-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной перешла в решающую фазу.

Астролог назвала идеальный антистресс для каждого знака зодиака

Астролог назвала идеальный антистресс для каждого знака зодиака
Ноябрь – короткие дни, серое небо и чувство, будто жизнь снова включила одну и ту же серию. В 2026-м Скорпион правит бал, а Меркурий с Венерой до середины месяца словно предлагают перепроверить каждую мысль и чувство.

Дочь Михаила Ефремова может лишиться элитного наследства

Дочь Михаила Ефремова может лишиться элитного наследства
Роскошные квадратные метры в самом сердце столицы хранят память о былой богемной славе и трагическом финале, но теперь могут навсегда ускользнуть из рук звездной династии. В знаменитом Брюсовом переулке, где десятилетиями селилась творческая элита, разыгрывается тихая, но шокирующая драма.

Разгневанная Анастасия Волочкова объявила о жестоком предательстве близкого человека

Разгневанная Анастасия Волочкова объявила о жестоком предательстве близкого человека
Очередная попытка пригреть на груди близкого человека обернулась для королевы шпагатов громким публичным скандалом и финансовыми разборками. Анастасия Волочкова снова оказалась в эпицентре бурных светских страстей.

"Любэ" простилась с частью своей истории: ушел из жизни вокалист группы

"Любэ" простилась с частью своей истории: ушел из жизни вокалист группы
Музыкальный коллектив потерял артиста, чей голос долгие годы был частью его звучания. Бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов умер в возрасте 64 лет.

Выбор читателей

01/11ВскВ поведении подросшей дочери Пугачевой заметили пугающую странность 01/11ВскГрязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины Дибровой 01/11ВскРывок вперед и повышение оклада: что ноябрь приготовил для вашего знака зодиака 01/11ВскПустой карман и болезни: какая минутная оплошность 1 ноября накажет жадных хозяев 02/11ПндУслышав это 2 ноября, заприте дверь и не выходите из дома 02/11Пнд"Любэ" простилась с частью своей истории: ушел из жизни вокалист группы