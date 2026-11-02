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Понедельник 2 ноября

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"Любэ" простилась с частью своей истории: ушел из жизни вокалист группы

Николай Расторгуев. Фото: Youtube / @LiveMoscow24
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Музыкальный коллектив потерял артиста, чей голос долгие годы был частью его звучания.

Бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов умер в возрасте 64 лет. Об уходе музыканта из жизни сообщили в социальных сетях коллектива. Он выступал с "Любэ" практически с самого начала ее деятельности.

Последние месяцы жизни артист боролся с тяжелой болезнью. О том, через что прошел его коллега, журналистам рассказал лидер группы Николай Расторгуев.

Ранее СМИ сообщали, что у Тарасова было онкологическое заболевание. Отвечая на вопрос, стала ли она причиной смерти вокалиста, Расторгуев уточнил, что тот заболел в середине лета, а затем попал в больницу.

"Болел с середины лета, попал в больницу, и там его не спасли. Тяжелая болезнь", — сказал певец.

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Музыке он посвятил себя профессионально: окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Впоследствии артист присоединился к "Любэ" и оставался частью коллектива на протяжении многих лет.

Бэк-вокалисты не всегда находятся в центре внимания публики, но их голоса играют важную роль в звучании песен. Вместе с другими участниками группы Тарасов работал над тем, чтобы слушатели узнавали любимые композиции с первых нот.

Свою жизнь музыкант связал с коллективом почти у самых его истоков. Теперь для "Любэ" и поклонников группы он навсегда останется частью ее истории. Дату и место прощания с артистом в сообщении коллектива не уточнили.

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