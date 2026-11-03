"Ему угрожали каждый день": друзья Сергея Соседова озвучили криминальную версию его гибели

Внезапный уход из жизни известного музыкального критика до сих пор не дает покоя его коллегам, порождая самые мрачные додогадки и конспирологические теории.



Скоропостижная смерть 58-летнего Сергея Соседова в сентябре этого года всколыхнула отечественный шоу-бизнес. Напомним, телеведущий отправился в рабочую командировку в Якутию, где должен был возглавить жюри конкурса красоты и моды в Нерюнгри. Эта поездка стала для него роковой. Поднимаясь по длинной лестнице в лучшей гостинице города, критик оступился, рухнул навзничь и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей местной больницы, спасти его не удалось.

Однако трагедия в северном городе до сих пор обрастает слухами. На недавнем эфире ток-шоу "Малахов" близкие друзья и коллеги музыканта попытались разобраться в причинах произошедшего, выдвинув версии, от которых стынет кровь.

Организатор конкурса, продюсер Виктор Беззубов, лично видел запись с камер видеонаблюдения, которую моментально изъяли сотрудники правоохранительных органов. По его словам, Сергей поднимался по лестнице совершенно один. На кадрах видно, как критик спокойно преодолевает пролет, поворачивается на площадке, делает шаг на третью ступеньку следующего марша и внезапно падает назад, ударяясь затылком.

Тем не менее, окружение артиста отказывается верить в простую случайность. Подруга Соседова, продюсер Олеся Сазыкина, заявила в студии о поступавших в адрес критика угрозах. По ее словам, принципиальный и резкий в суждениях Соседов открыто критиковал сбежавших из страны звезд, за что регулярно получал запугивания по телефону. Эту информацию подтвердил и продюсер Леонид Дзюник, признавшийся, что и сам страдал от подобных звонков хейтеров.

Впрочем, официальная медицина и судебно-медицинская экспертиза никаких криминальных следов не обнаружили. В справке о смерти значатся три пункта: перелом свода черепа, субдуральное кровоизлияние и фатальное падение с лестницы. Правоохранительные органы продолжают изучать все обстоятельства трагедии, но пока следствие настаивает на несчастном случае.