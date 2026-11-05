Состояние Тимура Турлова достигло $8 млрд

По данным рейтинга Forbes, состояние Тимура Турлова достигло рубежа в $8 млрд. Работу на финансовом рынке миллиардер начал уже в 16 лет, а бизнес начал строить в разгар мирового кризиса. Тимур Турлов инвестирует много личных средств в социальные проекты и развитие шахмат.

Оценка состояния основателя Freedom Holding Corp. Тимура Турлова подошла к рубежу $8 млрд, свидетельствуют данные глобального счетчика миллиардеров Forbes. Журнал ставит его на 486-е место в мире. Динамика отражает подъем рыночной стоимости финансовой группы на американской бирже Nasdaq.

Методика подсчета капитала бизнесмена строится на открытых данных регуляторных раскрытий. По документам американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Турлов лично владеет 41,4 млн акций, что составляет 64,91% капитала материнской корпорации. Осенью 2026 года капитализация финансовой группы на площадке Nasdaq достигла планки $11,9 млрд, а стоимость акций в моменте превышала $190.

Биография Тимура Турлова

Турлов родился 13 ноября 1987 года, он вырос в Подмосковье в неполной семье. Отец ушел, когда мальчику было около трех лет, мать — научный сотрудник — воспитывала его одна.

На биржу Турлов пришел в 15 лет. На $800, которые достались от деда, Тимур Турлов купил акции. В 16 лет он стал трейдером в офисе американской инвесткомпании World Capital Investments, затем работал в брокерской «дочке» Юниаструм Банка. Подразделение закрылось в 2008 году из-за мирового финансового кризиса. 21-летний Турлов вместе с бывшими коллегами основал собственного брокера, вложив около $100 тыс. Из этой компании и вырос холдинг.

В 2011 году Тимур Турлов переехал с семьей в Казахстан, а в 2012 вывел бизнес на этот рынок. В США компания пришла в 2015 году. Торги на Nasdaq начались 15 октября 2019 года по цене $14,40 за акцию, капитализация тогда составляла около $800 млн.

С тех пор бумага подорожала примерно в 13 раз, а капитализация выросла почти в 15 раз, до $11,95 млрд. Из регионального брокера Freedom превратился в группу, которая работает в 24 странах, объединяя банк, брокера, страховщиков и потребительские сервисы.

Почему акции FRHC у исторических максимумов

Только с начала 2026 года акции FRHC прибавили около 54%. На конец 2025 года они стоили $121,68. Во второй половине октября рост ускорился — за последние пять торговых дней месяца бумаги подорожали более чем на 9%. До рекорда августа 2025 года, $194,01, акции осталось вырасти менее чем на 4%.

На это повлияли финансовые результаты группы. За финансовый год до 31 марта 2026-го выручка составила $2,19 млрд против $2,0 млрд годом ранее, а чистая прибыль выросла с $76,2 млн до $153,3 млн — в два раза.

Свежие данные выглядят еще лучше. В апреле — июне 2026 года выручка выросла на 40%, до $732,5 млн. Банковский сегмент заработал $225,2 млн — на 54% больше, чем год назад. Доходы брокерского направления выросли на 60%.

Важный фактор в росте бизнеса Тимура Турлова — диверсификация. Раньше холдинг зарабатывал в основном на брокерских комиссиях, теперь заметная часть выручки приходит от банка, страхования, также свой вклад вносят потребительские сервисы. Единую точку входа для клиентов дает SuperApp — приложение, где собраны все сегменты холдинга. Количество пользователей приложения уже превышает 6 млн.

Росту котировок способствует и выход за границу. В Турции дочерняя компания холдинга летом завершила покупку 99,32% Turkish Bank A.Ş. за $33,4 млн, а брокерская «дочка» получила местную лицензию. Всего в турецкий бизнес группа планирует вложить около $300 млн. Во Франции в июне группа подала заявку на банковскую лицензию, а на цифровой сегмента для Европы Турлов, по его словам, готов направить €500 млн за пять лет.

Еще один фактор — внимание институциональных инвесторов. В июне 2025 года акции вошли в индекс Russell 3000, который охватывает около 3 тыс. публичных компаний США. Его отслеживают фонды, поэтому попадание в индекс расширяет круг потенциальных покупателей. BlackRock, крупнейшая в мире управляющая компания, держит почти 600 тыс. акций FRHC на более чем $150 млн.

Инвестиции Тимура Турлова

Прежде всего Тимур Турлов вкладывает средства в бизнес. Самое заметное направление — инфраструктура для искусственного интеллекта. Холдинг строит в Казахстане дата-центры, где можно обучать нейросети и запускать ИИ-сервисы. Первую очередь Freedom AI Super Cluster мощностью около 4 МВт планируют запустить во втором квартале 2027 года на серверах NVIDIA B300. К концу 2027 года мощность в Астане хотят довести до 25 МВт, а общий объем — примерно до 50 МВт.

Вычислительные мощности холдинг намерен сдавать в аренду компаниям, госорганизациям и частным разработчикам с оплатой за фактическое время работы графических процессоров. Часть — около 2 МВт первой очереди — зарезервируют для себя. Оборудование на этот объем оценивают примерно в $120 млн.

Отдельно заявлен суверенный ИИ-хаб стоимостью около $2 млрд. В ноябре 2025 года компания подписала с Минцифры Казахстана и NVIDIA меморандум о создании такого центра.

Часть проектов Тимур Турлов ведет не через публичный холдинг, а через собственную частную компанию. Так развивается Akashi Data Center в Астане: инвестиции не менее $500 млн, четыре здания на 4224 серверные стойки и мощность 100 МВт. Первую очередь обещают в мае 2027 года, по данным компании, уже забронировано 61% стоек.

Как Тимур Турлов поддерживает шахматы и социальные проекты

26 сентября 2026 года на Генассамблее в Самарканде Турлова избрали президентом Международной шахматной федерации (FIDE). Во втором туре он получил 110 голосов против 85 у Вадима Розенштейна. В голосовании участвовали 196 национальных федераций. Он стал восьмым президентом за столетнюю историю FIDE и первым гражданином Казахстана на этом посту.

Тимур Турлов обещал выделить собственные средства на развитие шахмат в предвыборной программе. Ежегодный Фонд развития FIDE он предложил увеличить с €1,6 млн до €6,2 млн — это около $7,07 млн, или в 3,9 раза. Траты на первый год Турлов покроет из своего кошелька, дальше будет привлекать спонсоров и меценатов.

Отдельно предприниматель предлагает создать медиафонд: по $1,5 млн ежегодно с 2027 по 2030 год, всего $6 млн. Из них $1 млн в год пойдет на национальные информационные проекты, еще $200 тыс. — на развитие коммуникаций федераций и обучение специалистов. Эти средства Турлов также обеспечит за свой счет.

В Казахстане за три года Freedom Holding направил около $30 млн на развитие шахмат и поддержал более 20 международных турниров FIDE. Программами охвачено около 2,5 тыс. школ. Холдинг также финансирует Казахстанскую федерацию шахмат.

Помимо этого Тимур Турлов начал создавать футбольную академию в Караганде, спонсирует молодежные команды «Шахтера». В образовании он поддерживает «Teach for Qazaqstan», стипендиальную программу Freedom Grants и фонд IQanat, в сфере культуры — реконструкцию Национального театра имени Лермонтова в Алматы, историко-образовательную платформу Qalam и другие проекты.