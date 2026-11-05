Состояние Тимура Турлова достигло $8 млрд

Тайна гибели Соседова вышла наружу Дана Борисова обвинила дочь в воровстве Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признаниеИзмотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мирСмертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницыАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы "Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва

Лента новостей

Четверг 5 ноября

18:47Состояние Тимура Турлова достигло $8 млрд 18:40Проверить всё, что важно: от состояния сердца до биологического возраста 17:06Приговор Лерчек оставили в силе, но одно ограничение изменили: что решил суд 15:37Тимати шокировал фанатов опасными трюками с годовалой Эммой 14:45Объятая паникой Лера Кудрявцева экстренно прервала работу: Как в фильме ужасов 14:16В Третьяковской галерее открылась выставка "Природа фотографии" 13:06Странный поступок Николая Расторгуева на похоронах вокалиста "Любэ" возмутил людей 11:12Народ накинулся на больную Лерчек после новости о госпитализации: Вчера плясала 09:25"Хрипел, кровь изо рта": вскрылись жуткие подробности агонии Сергея Соседова 01:47Только так 5 ноября можно уберечь семью от разорения и страшных бед 17:22Сон не выходит из головы: как понять, стоит ли искать в нем подсказку 12:40День народного единства 4 ноября: какое событие стало поводом для праздника 12:19Названы самые востребованные артисты для новогодних корпоративов 07:03Казанская икона Божией Матери: почему 4 ноября старались не отправляться в дальнюю дорогу 17:30Роботы для ходьбы и тренажёры для баланса: больницы Подмосковья получили оборудование для восстановления пациентов 16:52Близкие не знали: у погибшего Сергея Соседова обнаружили скрытую недвижимость в Москве 14:32Скандальная выходка у особняка Пугачевой окончательно обвалила цену на замок 12:36"Издевательства, грязные оскорбления": хейтеры Ларисы Долиной перешли все границы и атаковали ее семью 10:46Олег Газманов неожиданно объявил о пополнении: У меня внук 09:31"Ему угрожали каждый день": друзья Сергея Соседова озвучили криминальную версию его гибели 00:07Ни в коем случае не поднимайте это с земли 3 ноября: о чем предупреждает Илларионов день 17:08Оседлала чужого мужа: развратная выходка иссохшей Екатерины Варнавы довела жену зрителя до бешенства 15:13Подключенная к ИВЛ Лидия Федосеева-Шукшина находится в критическом состоянии 13:55Астролог назвала идеальный антистресс для каждого знака зодиака 12:06Дочь Михаила Ефремова может лишиться элитного наследства 10:46Разгневанная Анастасия Волочкова объявила о жестоком предательстве близкого человека 09:22"Любэ" простилась с частью своей истории: ушел из жизни вокалист группы 00:36Услышав это 2 ноября, заприте дверь и не выходите из дома 18:15Рывок вперед и повышение оклада: что ноябрь приготовил для вашего знака зодиака 15:52В поведении подросшей дочери Пугачевой заметили пугающую странность 12:43Грязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины Дибровой 05:33Пустой карман и болезни: какая минутная оплошность 1 ноября накажет жадных хозяев 17:11 Убывающая Луна устроит проверку: от чего пора избавиться до 9 ноября 15:59Красная икра не по карману? Для новогоднего стола нашли замену в 70 раз дешевле 11:44Лолита выдала истинную причину одиночества Баскова 06:25Семь недугов отступят без следа: что обязательно должно быть на столе 31 октября 17:21Сканируют за долю секунды: названы 5 сигналов внешности, которые решают вашу судьбу при первой встрече 15:27Сбежавший из России Максим Галкин не дал знаменитой эмигрантке вернуться на родину 14:16Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы 14:12В Сергиево-Посадском семейном центре дети с ОВЗ снимают собственные мультфильмы 13:04Самая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнул 12:18Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в районе Некрасовка 10:48"Мы надеемся": адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала правду о ее состоянии 09:29 "Важно в этот момент не удерживать": жена Газманова заговорила о расставании 00:5830 октября можно узнать будущее: об этой примете знали еще наши бабушки 20:16В Подмосковье собрали более 409 тысяч тонн зерна 17:24Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатино-Садовниках 17:04"Завещал оставить себя навсегда": последняя воля Мухича из "Полицейского с Рублевки" довела близких до слез 14:51"Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие 14:48Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Состояние Тимура Турлова достигло $8 млрд

266

По данным рейтинга Forbes, состояние Тимура Турлова достигло рубежа в $8 млрд. Работу на финансовом рынке миллиардер начал уже в 16 лет, а бизнес начал строить в разгар мирового кризиса. Тимур Турлов инвестирует много личных средств в социальные проекты и развитие шахмат.

Оценка состояния основателя Freedom Holding Corp. Тимура Турлова подошла к рубежу $8 млрд, свидетельствуют данные глобального счетчика миллиардеров Forbes. Журнал ставит его на 486-е место в мире. Динамика отражает подъем рыночной стоимости финансовой группы на американской бирже Nasdaq.

Методика подсчета капитала бизнесмена строится на открытых данных регуляторных раскрытий. По документам американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Турлов лично владеет 41,4 млн акций, что составляет 64,91% капитала материнской корпорации. Осенью 2026 года капитализация финансовой группы на площадке Nasdaq достигла планки $11,9 млрд, а стоимость акций в моменте превышала $190.

Биография Тимура Турлова

Турлов родился 13 ноября 1987 года, он вырос в Подмосковье в неполной семье. Отец ушел, когда мальчику было около трех лет, мать — научный сотрудник — воспитывала его одна.

На биржу Турлов пришел в 15 лет. На $800, которые достались от деда, Тимур Турлов купил акции. В 16 лет он стал трейдером в офисе американской инвесткомпании World Capital Investments, затем работал в брокерской «дочке» Юниаструм Банка. Подразделение закрылось в 2008 году из-за мирового финансового кризиса. 21-летний Турлов вместе с бывшими коллегами основал собственного брокера, вложив около $100 тыс. Из этой компании и вырос холдинг.

В 2011 году Тимур Турлов переехал с семьей в Казахстан, а в 2012 вывел бизнес на этот рынок. В США компания пришла в 2015 году. Торги на Nasdaq начались 15 октября 2019 года по цене $14,40 за акцию, капитализация тогда составляла около $800 млн.

С тех пор бумага подорожала примерно в 13 раз, а капитализация выросла почти в 15 раз, до $11,95 млрд. Из регионального брокера Freedom превратился в группу, которая работает в 24 странах, объединяя банк, брокера, страховщиков и потребительские сервисы.

Почему акции FRHC у исторических максимумов

Только с начала 2026 года акции FRHC прибавили около 54%. На конец 2025 года они стоили $121,68. Во второй половине октября рост ускорился — за последние пять торговых дней месяца бумаги подорожали более чем на 9%. До рекорда августа 2025 года, $194,01, акции осталось вырасти менее чем на 4%.

На это повлияли финансовые результаты группы. За финансовый год до 31 марта 2026-го выручка составила $2,19 млрд против $2,0 млрд годом ранее, а чистая прибыль выросла с $76,2 млн до $153,3 млн — в два раза.

Свежие данные выглядят еще лучше. В апреле — июне 2026 года выручка выросла на 40%, до $732,5 млн. Банковский сегмент заработал $225,2 млн — на 54% больше, чем год назад. Доходы брокерского направления выросли на 60%.

Важный фактор в росте бизнеса Тимура Турлова — диверсификация. Раньше холдинг зарабатывал в основном на брокерских комиссиях, теперь заметная часть выручки приходит от банка, страхования, также свой вклад вносят потребительские сервисы. Единую точку входа для клиентов дает SuperApp — приложение, где собраны все сегменты холдинга. Количество пользователей приложения уже превышает 6 млн.

Росту котировок способствует и выход за границу. В Турции дочерняя компания холдинга летом завершила покупку 99,32% Turkish Bank A.Ş. за $33,4 млн, а брокерская «дочка» получила местную лицензию. Всего в турецкий бизнес группа планирует вложить около $300 млн. Во Франции в июне группа подала заявку на банковскую лицензию, а на цифровой сегмента для Европы Турлов, по его словам, готов направить €500 млн за пять лет.

Еще один фактор — внимание институциональных инвесторов. В июне 2025 года акции вошли в индекс Russell 3000, который охватывает около 3 тыс. публичных компаний США. Его отслеживают фонды, поэтому попадание в индекс расширяет круг потенциальных покупателей. BlackRock, крупнейшая в мире управляющая компания, держит почти 600 тыс. акций FRHC на более чем $150 млн.

Инвестиции Тимура Турлова

Прежде всего Тимур Турлов вкладывает средства в бизнес. Самое заметное направление — инфраструктура для искусственного интеллекта. Холдинг строит в Казахстане дата-центры, где можно обучать нейросети и запускать ИИ-сервисы. Первую очередь Freedom AI Super Cluster мощностью около 4 МВт планируют запустить во втором квартале 2027 года на серверах NVIDIA B300. К концу 2027 года мощность в Астане хотят довести до 25 МВт, а общий объем — примерно до 50 МВт.

Вычислительные мощности холдинг намерен сдавать в аренду компаниям, госорганизациям и частным разработчикам с оплатой за фактическое время работы графических процессоров. Часть — около 2 МВт первой очереди — зарезервируют для себя. Оборудование на этот объем оценивают примерно в $120 млн.

Отдельно заявлен суверенный ИИ-хаб стоимостью около $2 млрд. В ноябре 2025 года компания подписала с Минцифры Казахстана и NVIDIA меморандум о создании такого центра.

Часть проектов Тимур Турлов ведет не через публичный холдинг, а через собственную частную компанию. Так развивается Akashi Data Center в Астане: инвестиции не менее $500 млн, четыре здания на 4224 серверные стойки и мощность 100 МВт. Первую очередь обещают в мае 2027 года, по данным компании, уже забронировано 61% стоек.

Как Тимур Турлов поддерживает шахматы и социальные проекты

26 сентября 2026 года на Генассамблее в Самарканде Турлова избрали президентом Международной шахматной федерации (FIDE). Во втором туре он получил 110 голосов против 85 у Вадима Розенштейна. В голосовании участвовали 196 национальных федераций. Он стал восьмым президентом за столетнюю историю FIDE и первым гражданином Казахстана на этом посту.

Тимур Турлов обещал выделить собственные средства на развитие шахмат в предвыборной программе. Ежегодный Фонд развития FIDE он предложил увеличить с €1,6 млн до €6,2 млн — это около $7,07 млн, или в 3,9 раза. Траты на первый год Турлов покроет из своего кошелька, дальше будет привлекать спонсоров и меценатов.

Отдельно предприниматель предлагает создать медиафонд: по $1,5 млн ежегодно с 2027 по 2030 год, всего $6 млн. Из них $1 млн в год пойдет на национальные информационные проекты, еще $200 тыс. — на развитие коммуникаций федераций и обучение специалистов. Эти средства Турлов также обеспечит за свой счет.

В Казахстане за три года Freedom Holding направил около $30 млн на развитие шахмат и поддержал более 20 международных турниров FIDE. Программами охвачено около 2,5 тыс. школ. Холдинг также финансирует Казахстанскую федерацию шахмат.

Помимо этого Тимур Турлов начал создавать футбольную академию в Караганде, спонсирует молодежные команды «Шахтера». В образовании он поддерживает «Teach for Qazaqstan», стипендиальную программу Freedom Grants и фонд IQanat, в сфере культуры — реконструкцию Национального театра имени Лермонтова в Алматы, историко-образовательную платформу Qalam и другие проекты.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2026, 18:47

Проверить всё, что важно: от состояния сердца до биологического возраста

Проверить всё, что важно: от состояния сердца до биологического возраста
С лета в Москве действует программа расширенной диагностики, которая помогает оценить состояние организма по множеству показателей и выявить риски заболеваний ещё до появления первых симптомов. Сердце, обмен веществ, состояние мышц, биологический возраст – всё это теперь можно проверить в рамках расширенной программы обследований в московских поликлиниках.

День народного единства 4 ноября: какое событие стало поводом для праздника

День народного единства 4 ноября: какое событие стало поводом для праздника
Ежегодно 4 ноября россияне вспоминают события, которые более четырех веков назад помогли стране преодолеть тяжелый кризис. День народного единства — государственный праздник России.

Роботы для ходьбы и тренажёры для баланса: больницы Подмосковья получили оборудование для восстановления пациентов

Роботы для ходьбы и тренажёры для баланса: больницы Подмосковья получили оборудование для восстановления пациентов
В Подмосковье пациентам после инсульта, инфаркта и травм теперь проще вернуться к нормальной жизни. С начала 2026 года более 40 больниц региона получили свыше 300 единиц реабилитационной техники. Для кого нужно оборудование, объяснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы

Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы
Обновление подвижного состава продолжится до 2030 года. В 2027–2029 годах для московского метро планируют приобрести около тысячи новых вагонов, сообщил Сергей Собянин.

В Сергиево-Посадском семейном центре дети с ОВЗ снимают собственные мультфильмы

В Сергиево-Посадском семейном центре дети с ОВЗ снимают собственные мультфильмы
Работают дети под руководством наставников, и каждый может попробовать разные роли. В Сергиево-Посадском семейном центре открылась мультстудия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Выбор читателей

05/11ЧтвСтранный поступок Николая Расторгуева на похоронах вокалиста "Любэ" возмутил людей 04/11СрдКазанская икона Божией Матери: почему 4 ноября старались не отправляться в дальнюю дорогу 04/11СрдНазваны самые востребованные артисты для новогодних корпоративов 04/11СрдДень народного единства 4 ноября: какое событие стало поводом для праздника 04/11СрдСон не выходит из головы: как понять, стоит ли искать в нем подсказку 05/11ЧтвТолько так 5 ноября можно уберечь семью от разорения и страшных бед