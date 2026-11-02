Астролог назвала идеальный антистресс для каждого знака зодиака

Тайна гибели Соседова вышла наружу Дана Борисова обвинила дочь в воровстве Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признаниеИзмотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мирСмертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницыАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы "Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва

Лента новостей

Понедельник 2 ноября

15:13Подключенная к ИВЛ Лидия Федосеева-Шукшина находится в критическом состоянии 13:55Астролог назвала идеальный антистресс для каждого знака зодиака 12:06Дочь Михаила Ефремова может лишиться элитного наследства 10:46Разгневанная Анастасия Волочкова объявила о жестоком предательстве близкого человека 09:22"Любэ" простилась с частью своей истории: ушел из жизни вокалист группы 00:36Услышав это 2 ноября, заприте дверь и не выходите из дома 18:15Рывок вперед и повышение оклада: что ноябрь приготовил для вашего знака зодиака 15:52В поведении подросшей дочери Пугачевой заметили пугающую странность 12:43Грязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины Дибровой 05:33Пустой карман и болезни: какая минутная оплошность 1 ноября накажет жадных хозяев 17:11 Убывающая Луна устроит проверку: от чего пора избавиться до 9 ноября 15:59Красная икра не по карману? Для новогоднего стола нашли замену в 70 раз дешевле 11:44Лолита выдала истинную причину одиночества Баскова 06:25Семь недугов отступят без следа: что обязательно должно быть на столе 31 октября 17:21Сканируют за долю секунды: названы 5 сигналов внешности, которые решают вашу судьбу при первой встрече 15:27Сбежавший из России Максим Галкин не дал знаменитой эмигрантке вернуться на родину 14:16Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы 14:12В Сергиево-Посадском семейном центре дети с ОВЗ снимают собственные мультфильмы 13:04Самая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнул 12:18Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в районе Некрасовка 10:48"Мы надеемся": адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала правду о ее состоянии 09:29 "Важно в этот момент не удерживать": жена Газманова заговорила о расставании 00:5830 октября можно узнать будущее: об этой примете знали еще наши бабушки 20:16В Подмосковье собрали более 409 тысяч тонн зерна 17:24Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатино-Садовниках 17:04"Завещал оставить себя навсегда": последняя воля Мухича из "Полицейского с Рублевки" довела близких до слез 14:51"Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие 14:48Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты 14:19В Кремле состоялся гала-концерт "Моя Россия, моя семья" 12:57Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы 12:51Собянин: В инновационном центре "Сколково" построят два технопарка 11:14Собянин объявил о завершении реставрационных работ в храме Христа Спасителя 11:10Оставшаяся без концертов Долина отважилась на беспрецедентный шаг 11:09С вечера 28 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА – Собянин  09:29Шансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус 00:32Слепота отступит: какой чудодейственный обряд 29 октября на Лонгина Сотника исцеляет глаза 17:20Воробьёв наградил волонтёров на форуме в Доме правительства Подмосковья 17:15Сжечь дотла: от какого опасного груза знакам зодиака пора избавиться ради спасения в 2027 году 14:24Доктор Мясников жестко осадил врачей, запугивающих пациентов статинами 13:35Парламентская ассамблея ОДКБ призвала мировые парламенты защитить наследие Нюрнберга 11:18Деньги не спасут: ученые раскрыли единственный секрет истинного счастья 10:27Сергей Собянин рассказал, каким будет новый спортивный комплекс в Зябликове 09:39Директор Ларисы Долиной пригрозил судебными исками за мемы и коллажи с певицей 00:50Почему 28 октября на Ефима категорически нельзя стирать и убираться 16:51Адвокат Джигана сделал громкое заявление из-за его миллионного долга по алиментам 14:38Сергей Собянин: В Москве за три года построят 49 спортивных объектов 14:32Без лишних ожиданий: как "Умная госпитализация" помогает москвичам быстрее попасть на лечение 14:26"Она его ждала": сестра Михаила Ефремова выдала всю правду о личной жизни актера 13:58Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реставрации гостиницы "Пекин" 12:42Озверевшая Дана Борисова выставила родную дочь воровкой и выжила из дома
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Астролог назвала идеальный антистресс для каждого знака зодиака

Фото: magnific.com
309

Ноябрь – короткие дни, серое небо и чувство, будто жизнь снова включила одну и ту же серию.

В 2026-м Скорпион правит бал, а Меркурий с Венерой до середины месяца словно предлагают перепроверить каждую мысль и чувство. Но выход из матрицы есть: для каждого знака найдется своя "красная таблетка", чтобы сменить ритм и вернуть себе управление днем. Как не упустить этот шанс, расскажет ясновидящая Кажетта.

До 13–14 ноября Меркурий и Венера завершают ретроградный путь – время пересматривать планы и ожидания, а не требовать от себя вечной бодрости. 4 ноября соединение Солнца с Меркурием обещает ясность, а аспект Венеры с Юпитером – небольшие поводы для радости. Новолуние 9-го подойдет для тишины. Около 16 ноября Марс соединяется с Юпитером во Льве, добавляя энергии. 22 ноября Солнце входит в Стрельца, но полнолуние в Близнецах 24-го может усилить информационный шум. До середины месяца экономьте силы, потом добавляйте движение.

Огненные знаки

Огню трудно ждать, пока внутренний мотор остынет. Помогут короткие практики, возвращающие внимание в тело.

Овен

Сатурн и Нептун ретроградят в вашем знаке, а привычное "сейчас все решу" может упираться в стену. Попробуйте прохладный душ или мягкий контраст температур – без героизма; ледяные ванны оставьте подготовленным. Начинайте постепенно; при хронических заболеваниях обсудите холодовые практики с врачом.

Лев

16 ноября Марс встречается с Юпитером в вашем знаке. Направьте энергию в караоке, танцы, импровизацию или творческий мастер-класс: сцена не обязана быть огромной. Цель на ноябрь – удовольствие от процесса, а не максимум лайков.

Стрелец

Солнце входит в ваш знак 22 ноября, возвращая вкус к движению. Большое путешествие необязательно: выберите незнакомый район, электричку до соседнего городка или прогулку за городом. Запланируйте хотя бы один мини-побег из привычного круга.

Земные знаки

Когда мир требует продуктивности, земляным знакам полезно вспомнить об удовольствии и чувствах.

Телец

Венера, ваш управитель, становится директной 14 ноября. Пока внутренний критик проверяет самооценку и отношения, устройте телу праздник: плед, ароматный чай, гончарная мастерская или любимая еда. Выберите три успокаивающих ощущения и добавьте их в неделю.

Дева

25–26 ноября Марс входит в ваш знак, подталкивая навести порядок во всем. Разберите одну полку, проведите ревизию подписок или составьте короткий список дел. Запланируйте день без новых задач: отдых не обязан становиться проектом с KPI.

Козерог

Сатурн, ваш управитель, ретрограден до декабря, и ощущение застоя может подталкивать работать еще больше. Ответом станет баня, сауна, теплая ванна или спа без рабочих чатов. Поставьте выходной в календарь как важную встречу и не отменяйте ради срочного письма.

Воздушные знаки

Ваша стихия живет на скорости идей и сообщений. Тишина – способ снова услышать себя.

Близнецы

Полнолуние 24 ноября проходит в вашем знаке рядом с Ураном – символический сюжет информационного перегруза. Попробуйте флоат-камеру, если вам комфортно в замкнутом пространстве, или тихий час с маской и берушами. При дискомфорте остановитесь. После шумного дня оставляйте полчаса без экранов.

Весы

Венера, ваш управитель, разворачивается к прямому движению 14 ноября, возвращая вкус к гармонии. Начните с музея, букета, перестановки или любимой чашки – без спонтанного шопинга на весь бюджет. Сначала уберите лишнее, потом добавьте одну радующую глаз вещь.

Водолей

Плутон в вашем знаке задает тему перемен, а гармоничный аспект Урана и Плутона 29 ноября символически поддерживает обновление привычек. Устройте полдня без телефона: лес, бумажная книга или мягкая сенсорная депривация. Выберите офлайн-ритуал на выходные – без марафона саморазвития.

Водные знаки

Вы тонко улавливаете атмосферу, поэтому лучший антистресс – место, где можно выдохнуть.

Рак

Короткий световой день усиливает желание спрятаться от мира. Приготовьте суп, налейте чай, достаньте плед и верните в вечер знакомый ритуал. Пусть домашние дела будут заботой, а не повинностью; оставьте вечер без планов.

Скорпион

Это ваш сезон, а новолуние 9 ноября подчеркивает тему внутренней честности. Выделите десять минут на дневник или список того, что пора отпустить: ожидания, лишние обязательства, мысленные споры. Не спешите с судьбоносными решениями: до 22 ноября наблюдайте, затем выберите шаг.

Рыбы

Нептун ретрограден в Овне до декабря, и в символическом прочтении границы между отдыхом и бегством от дел могут размываться. Верните мечтам форму: порисуйте, соберите плейлист, займитесь музыкой или примите теплую соляную ванну. Ограничьте сериальный марафон, чтобы не устать еще сильнее.

Шоу-бизнес в Telegram

2 ноября 2026, 13:55
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Сжечь дотла: от какого опасного груза знакам зодиака пора избавиться ради спасения в 2027 году

Подключенная к ИВЛ Лидия Федосеева-Шукшина находится в критическом состоянии

Подключенная к ИВЛ Лидия Федосеева-Шукшина находится в критическом состоянии
Тревожные вести из стен закрытого медицинского блока заставили миллионы поклонников легенды отечественного экрана затаить дыхание в мучительном ожидании чуда. Борьба за жизнь 88-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной перешла в решающую фазу.

Дочь Михаила Ефремова может лишиться элитного наследства

Дочь Михаила Ефремова может лишиться элитного наследства
Роскошные квадратные метры в самом сердце столицы хранят память о былой богемной славе и трагическом финале, но теперь могут навсегда ускользнуть из рук звездной династии. В знаменитом Брюсовом переулке, где десятилетиями селилась творческая элита, разыгрывается тихая, но шокирующая драма.

Разгневанная Анастасия Волочкова объявила о жестоком предательстве близкого человека

Разгневанная Анастасия Волочкова объявила о жестоком предательстве близкого человека
Очередная попытка пригреть на груди близкого человека обернулась для королевы шпагатов громким публичным скандалом и финансовыми разборками. Анастасия Волочкова снова оказалась в эпицентре бурных светских страстей.

"Любэ" простилась с частью своей истории: ушел из жизни вокалист группы

"Любэ" простилась с частью своей истории: ушел из жизни вокалист группы
Музыкальный коллектив потерял артиста, чей голос долгие годы был частью его звучания. Бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов умер в возрасте 64 лет.

Услышав это 2 ноября, заприте дверь и не выходите из дома

Услышав это 2 ноября, заприте дверь и не выходите из дома
В начале ноября даже привычные звуки за окном заставляли наших предков внимательнее прислушиваться к ночи. В понедельник, 2 ноября 2026 года, по народному календарю наступит Артемьев день.

Выбор читателей

01/11ВскВ поведении подросшей дочери Пугачевой заметили пугающую странность 01/11ВскГрязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины Дибровой 31/10Сбт Убывающая Луна устроит проверку: от чего пора избавиться до 9 ноября 01/11ВскРывок вперед и повышение оклада: что ноябрь приготовил для вашего знака зодиака 01/11ВскПустой карман и болезни: какая минутная оплошность 1 ноября накажет жадных хозяев 02/11ПндУслышав это 2 ноября, заприте дверь и не выходите из дома