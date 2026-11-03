Олег Газманов неожиданно объявил о пополнении: У меня внук

Известный певец поделился радостной новостью с поклонниками, представив нового пушистого члена семьи с весьма солидным отчеством.

Народный артист России Олег Газманов вновь привлек внимание публики трогательными семейными новостями. В свои 74 года прославленный исполнитель души не чает в домашних животных и решил порадовать подписчиков личного блога, показав им свежее пополнение.

Музыкант опубликовал видео с маленьким щенком немецкой овчарки и с улыбкой представил малыша как своего внука, заодно рассекретив его забавное и звучное имя.

"У меня пополнение в семье. Короче, у меня внук... Зовут его Орби Олегович Газманов. Немецкая овчарка", — поделился радостью артист.

Напомним, что у Олега Газманова двое кровных детей. Старшему сыну музыканта, Родиону, уже исполнилось 45 лет, а младшей дочери Марианне — 22 года. К слову, в жизни девушки этим летом произошло грандиозное событие: в июле 2026 года она вышла замуж.

Супруга артиста Марина лишь недавно впервые поделилась с подписчиками нежными кадрами со свадьбы наследницы. Личность зятя звездная семья предпочла не афишировать детально, однако внимательные поклонники быстро разгадали тайну по праздничному декору. На свадебном убранстве были вышиты имена новобрачных, благодаря чему стало известно, что избранника Марианны зовут Максим.

Теперь же в просторном доме Газмановых появился еще один полноправный обитатель, задорный нрав которого наверняка добавит артисту и его близким немало счастливых хлопот.