Приговор Лерчек оставили в силе, но одно ограничение изменили: что решил суд

Суд рассмотрел жалобу Валерии Чекалиной без ее участия: блогерша в этот момент находилась в больнице.

Мосгорсуд не стал смягчать наказание Чекалиной, известной под именем Лерчек. Приговор в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафа в размере 765 миллионов рублей оставлен в силе. Об этом сообщает СМИ.

При этом суд изменил формулировку дополнительного ограничения. Как передает корреспондент издания, запрет на деятельность в интернете теперь указан как обязанность на период испытательного срока. Кроме того, Чекалина должна отмечаться в специализированном органе не реже одного раза в месяц.

На рассмотрение апелляции блогерша не приехала. Пресса написала, что ее экстренно госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья на фоне онкологического заболевания. Также сообщается, что в последний месяц Чекалина испытывала сильные боли и почти не могла двигаться.

После решения Мосгорсуда адвокаты намерены обратиться в суд за разрешением на выезд блогерши в Китай для лечения. По словам защитников, сейчас доход Чекалиной составляет 300 тысяч рублей. За какой период они назвали эту сумму, в сообщении не уточняется.