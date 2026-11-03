Скандальная выходка у особняка Пугачевой окончательно обвалила цену на замок

Роскошное родовое гнездо Примадонны отечественной эстрады, хранящее память о некогда гремевших на всю страну богемных балах, оказалось в центре нового унизительного скандала.

Былое величие загородных владений Аллы Пугачевой тает на глазах, сменяясь чередой сомнительных происшествий и финансовым крахом. На днях тихую подмосковную деревню Малые Бережки, что на живописном берегу Истринского водохранилища, всколыхнул дерзкий инцидент. На массивном заборе знаменитого четырехэтажного особняка артистки неизвестные оставили вызывающую надпись: "Офис Моссада в РФ". Провокационную выходку поспешили спешно ликвидировать, закрасив краской в тон ограждения, однако скрыть неприятный осадок и замять очередную порцию ядовитых пересудов вокруг уехавшей семьи так и не удалось.

Впрочем, как утверждают эксперты элитного рынка жилья, народное творчество на заборе уже вряд ли способно фатально испортить судьбу легендарного поместья. Причина банальна и жестока: звездный особняк давно превратился в абсолютный неликвид, от которого состоятельные покупатели шарахаются как от огня. Об этом в комментарии журналистам откровенно заявил эксперт по недвижимости Константин Муравьев.

История этой роскошной фазенды с собственным причалом, помпезными каминными залами и золоченым интерьером из девяностых сегодня напоминает затянувшуюся драму. Некогда Алла Борисовна широким жестом переписала четырехэтажный дворец на своего старшего внука Никиту Преснякова. Молодой музыкант, спешно покинувший Россию и обосновавшийся в Соединенных Штатах, воспринял бабушкин подарок скорее как неподъемное ярмо, нежели как билет в роскошную жизнь. Содержать пустующие хоромы, оплачивать круглосуточную охрану, отопление и колоссальные коммунальные счета на расстоянии оказалось делом разорительным, и Пресняков-младший попытался избавиться от недвижимости.

Вот только продать звездный актив не удается вот уже три года. За это время ценник на родовое гнездо Пугачевой рухнул практически в два раза. Если изначально за овеянные славой квадратные метры пытались выручить баснословные суммы в районе 260 миллионов рублей, то сегодня аппетиты продавцов упали до 130 миллионов. Но даже с такой грандиозной скидкой толпы покупателей с чемоданами денег у ворот не выстраиваются.

По словам риелтора Константина Муравьева, тяжелый токсичный шлейф, который тянется за Примадонной после ее громких политических заявлений, бьет по сделке сильнее любых уличных хулиганов. Имя Пугачевой, когда-то открывавшее любые двери, теперь отпугивает даже искушенную публику. Состоятельные персоны, обладающие сотнями миллионов рублей, умеют трезво оценивать риски и дорожат своей репутацией. Связываться с покупкой дома у людей с подобным бэкграундом в сегодняшних реалиях считается сомнительной затеей.

Специалист подчеркивает: если внук певицы действительно намерен избавиться от подмосковного балласта, ему придется пойти на очередные болезненные уступки. Реальная рыночная цена, способная заинтересовать хоть какого-то смельчака, едва дотягивает до 100 миллионов рублей.

Так некогда главное место паломничества бомонда, где решались судьбы артистов и устраивались легендарные "Рождественские встречи", окончательно погружается в забвение. Опустевший дворец на Истре стал красноречивым памятником ушедшей эпохи, растеряв былой светский лоск и превратившись в чемодан без ручки, который нести тяжело, а бросить жалко.