Близкие не знали: у погибшего Сергея Соседова обнаружили скрытую недвижимость в Москве

Трагический уход из жизни музыкального критика Сергея Соседова приоткрыл завесу тайны над его личной жизнью, обнажив неожиданные финансовые секреты и имущественные загадки.



Пока страна обсуждала обстоятельства рокового падения телеведущего в якутском отеле, в студии федерального телеканала всплыла другая, не менее интригующая тема — тайная недвижимость артиста. При жизни Сергей Соседов всегда позиционировал себя как человека скромного. Он годами жил в старой двухкомнатной квартире на окраине Москвы вместе с престарелой мамой Антониной Петровной, мечтая скопить на дополнительное жилье, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Однако оказалось, что критик скрывал от близких свои реальные приобретения.

Предпринимательница Александра Рашель огорошила общественность признанием: она дружила с Соседовым и продала ему по знакомству просторную квартиру площадью 90 квадратных метров в Москве. Апартаменты были упакованы по последнему слову техники — с качественной кухней, дизайнерским холодильником и даже окном в ванной комнате.

Однако судьба элитных квадратных метров оказалась неожиданно маргинальной. По словам Рашель, Соседов благополучно сдал эту роскошную жилплощадь соседке по подъезду всего за 60 тысяч рублей в месяц. А дальше история приняла криминальный оборот. Как выяснилось, сейчас и в этой квартире, и в соседней хозяйничают мигранты, которые превратили жилплощадь в нелегальный хостел, снимая койко-места всего по 10 тысяч рублей. Когда съемочная группа ток-шоу попыталась проверить эту информацию и навестила адрес, дверь им никто не открыл, однако вскоре из квартиры вышел подозрительный мужчина и быстро уехал на велосипеде.

На этом сюрпризы с недвижимостью не закончились. Подруга музыканта Олеся Сазыкина заявила в эфире, что Соседов хвастался еще одной крупной покупкой — квартирой в новостройке, которая на момент его смерти находилась на стадии активного строительства.

Самое удивительное во всей этой истории то, что ближайшие родственники артиста — пожилая мама и родной брат — ни словом не обмолвились о существовании этих тайных квадратных метров. Скромный быт телеведущего резко контрастировал с его скрытыми активами, которые теперь рискуют стать яблоком раздора. Кто унаследует секретные квартиры и почему успешный шоумен годами ютился в спальном районе, скрывая от семьи свои инвестиции, еще предстоит выяснить юристам и близким покойного.