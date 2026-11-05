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Четверг 5 ноября

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Тимати шокировал фанатов опасными трюками с годовалой Эммой

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Пока фанаты обсуждают роскошный отдых Тимати на Мальдивах, рэпер решил проверить нервы подписчиков на прочность, устроив своей совсем маленькой наследнице экстремальную тренировку.

Тимати, который никогда не скрывал своей страсти к адреналину и рискованным авантюрам, теперь транслирует этот жизненный драйв и на своих детей. Наследников рэпер начинает приучать к дисциплине и физическим нагрузкам едва ли не с пеленок, искренне веря, что в будущем это сделает их сильными и независимыми личностями. На этот раз под прицел папиного педагогического метода попала младшая дочь Эмма, которую ему подарила модель Валентина Иванова. Девочке исполнился всего годик, но для ее знаменитого отца этот возраст — не повод расслабляться.

Сейчас все звездное семейство в полном составе наслаждается лазурным океаном и белоснежными пляжами. В свите артиста, как обычно, присутствуют все самые близкие: двое детей от прошлых отношений, нынешняя возлюбленная Валентина и, конечно, главный тыл семьи — мать рэпера Симона Юнусовна. Казалось бы, идеальный сценарий для спокойного отдыха: купания, солнечные ванны и неспешные прогулки. Но спокойствие — это точно не про Тимати. Между заплывами в океане он находит время для того, чтобы оттачивать с маленькой Эммой мастерство балансировки.

На видео, которое поспешила запечатлеть Валентина Иванова, отчетливо видно, как артист удерживает годовалую малышку на одной ладони. Картинка со стороны выглядит пугающе: маленькая Эмма стоит на папиной руке, балансируя ножками, и держится всего несколько секунд. Однако страха в глазах ребенка нет — девочка заливисто хохочет, а папа, поймав момент, тут же подхватывает дочь, чтобы повторить фокус снова. Такая вот необычная форма отцовской нежности и воспитания в стиле рэп-звезды.

В комментариях под роликом тут же разгорелись жаркие споры. Одни подписчики восхищаются смелостью артиста, называя его "отцом года", который не боится брать на себя ответственность и воспитывать в детях выносливость. Другие же, напротив, бьют тревогу, указывая на то, что для годовалого ребенка любые падения, даже если папа рядом, могут закончиться плачевно. Впрочем, сам Тимати привык игнорировать критику: он уверен, что дает детям то, чего они не получат в тепличных условиях.

Скорее всего, столь рискованная забава — это не просто минутный порыв, а первая ступень к будущему обучению серфингу. Старшая дочь артиста, Алиса, уже давно чувствует себя на доске как рыба в воде, покоряя волны вместе с отцом. Для Эммы же роль тренажера пока выполняет широкая папина ладонь. Если Алиса — это уже готовая спортсменка, то Эмма сейчас проходит "курс молодого бойца". Рэпер явно готовит из нее маленькую чемпионку, приучая к ощущению центра тяжести и пространства с того момента, как она научилась твердо стоять на ногах.

Симона Юнусовна, как истинная бабушка, всегда поддерживает подобные инициативы сына. Для нее главное, чтобы дети росли активными, смелыми и не боялись трудностей. Валентина Иванова также смотрит на происходящее с улыбкой, выступая в роли оператора и свидетеля этих семейных рекордов. В семье рэпера царит культ силы, спорта и постоянного преодоления себя. Тимати убежден: мягкость и излишняя опека — не лучшие спутники для детей, которым предстоит расти в мире больших амбиций.

Подобные кадры стали уже визитной карточкой социальных сетей Тимати. Он превратил свое отцовство в некое реалити-шоу, где каждый шаг детей становится уроком на выносливость. Критики могут сколько угодно рассуждать об опасности таких игр, но факт остается фактом: дети рэпера растут в атмосфере абсолютной уверенности в своем отце. Они знают, что папа всегда подхватит, всегда удержит, даже если тренировка выглядит экстремально.

В конечном счете, именно доверие — фундамент этих отношений. Эмма смеется, значит, ей нравится этот аттракцион. Тимати доволен, значит, урок усвоен. А то, что подписчики в очередной раз схватились за сердце — так это лишь подтверждает, что интерес к личной жизни рэпера не угасает ни на минуту. Возможно, совсем скоро мы увидим Эмму уже не на папиной ладони, а на настоящей доске для серфинга, покоряющей океанские волны, и тогда все поймут, что эти рискованные трюки были лишь разминкой перед большим спортивным будущим. А пока рэпер продолжает демонстрировать свой личный, авторский подход к воспитанию наследников, оставаясь одним из самых обсуждаемых отцов российского шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2026, 15:37
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Фоторепортаж

Тимати и Лепс спели в честь победы Путина

Президент Владимир Путин.
Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев.
Певец Стас Михайлов.
Певица Зара.
Певец и актер Алексей Воробьев.
Рэп-исполнитель Тимати.
Режиссер Федор Бондарчук.
Певица Тамара Гвердцители.
Певец Александр Буйнов.
Певец Григорий Лепс.
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе.

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