Объятая паникой Лера Кудрявцева экстренно прервала работу: Как в фильме ужасов

Привычный рабочий день на съемочной площадке обернулся для известной телеведущей леденящим душу кошмаром.



Глянцевая жизнь отечественных селебрити со стороны кажется бесконечной чередой триумфов, роскошных нарядов и идеальных улыбок в объективах камер. Однако за кулисами этого праздника всегда скрывается обратная сторона — изнуряющий стресс, хроническое переутомление и внезапные удары по здоровью, способные в секунду выбить почву из-под ног. В такую драматическую ситуацию попала одна из самых ярких и востребованных див российского телевидения Лера Кудрявцева. Очередная подготовка к записи популярной программы едва не завершилась трагедией, заставив звезду пережить самый настоящий шок.

Все произошло молниеносно, прямо в павильоне. Звезда экрана уже нанесла безупречный макияж, надела эффектный наряд и морально настраивалась на диалог с гостями студии, как вдруг ее тело преподнесло леденящий сюрприз. На глазах у изумленной съемочной группы и самой артистки палец на руке начал стремительно видоизменяться. Он покраснел, моментально раздулся до пугающих гигантских размеров, а кожа натянулась так сильно, что наружу жутко выперла багровая вена.

"Я впервые в жизни такое увидела. Пришла в студию, а палец раздулся на глазах, стал огромным, красным, выпирала вена. Потом он сдулся, но остался синяк большой. Я пришла в ужас, думала, что все — это тромбы. Это так страшно, как в фильме ужасов. Я не знала тогда, что в пальце тромба не может быть. Бросила съемку, все бросила. Полетела пулей к врачу. Меня ждал уже хирург. Прошла КТ, МРТ, УЗИ, все обследования. Оказалось, ничего страшного нет. У меня диагностировали синдром Ахенбаха. Это ни от чего не зависит и совершенно не опасно для жизни", — с содроганием вспомнила пережитое знаменитость в беседе с журналистами.

В тот злополучный момент в голове популярной блондинки вспыхнула самая мрачная ассоциация. Мысль о коварном тромбе, который может оборвать жизнь за доли секунды, буквально парализовала ведущую волей к работе. Плевать на горящие графики, аренду студии и недоумение режиссеров — Лера пулей выскочила из "Останкино", чтобы спасти собственную жизнь. В элитной клинике ее уже ждали ведущие хирурги, готовые к худшему развитию событий.

Звезду незамедлительно подвергли жесточайшему медицинскому марафону: томография, магнитно-резонансное сканирование, ультразвуковое исследование сосудов. Только после получения результатов масштабного скрининга пульс знаменитости вернулся в норму. Выяснилось, что ее испугал синдром Ахенбаха — крайне редкая и малоизученная сосудистая аномалия.

Для этой патологии характерны внезапные подкожные кровоизлияния в области пальцев рук или стоп, которые сопровождаются резкой локальной болью, выраженным отеком и появлением устрашающих багрово-синюшных гематом. Внешне картина напоминает сцену из медицинского триллера, однако реальной угрозы жизни заболевание не несет. Лопающиеся капилляры не формируют смертоносных тромбов, а массивные синяки бесследно рассасываются сами по себе всего за несколько дней.

Несмотря на доброкачественную природу синдрома, пережить подобное потрясение в одиночку перед десятками людей — испытание не из легких. Кудрявцева в очередной раз доказала зрителям, что даже за железным профессионализмом и безупречной внешностью скрывается ранимая женщина, умеющая ценить каждый миг и открыто говорить о своих страхах. В этот раз беда обошла артистку стороной, но напоминание о хрупкости человеческого тела навсегда врезалось ей в память.