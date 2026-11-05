Объятая паникой Лера Кудрявцева экстренно прервала работу: Как в фильме ужасов

Тайна гибели Соседова вышла наружу Дана Борисова обвинила дочь в воровстве Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признаниеИзмотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мирСмертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницыАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы "Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва

Лента новостей

Четверг 5 ноября

17:06Приговор Лерчек оставили в силе, но одно ограничение изменили: что решил суд 15:37Тимати шокировал фанатов опасными трюками с годовалой Эммой 14:45Объятая паникой Лера Кудрявцева экстренно прервала работу: Как в фильме ужасов 14:16В Третьяковской галерее открылась выставка "Природа фотографии" 13:06Странный поступок Николая Расторгуева на похоронах вокалиста "Любэ" возмутил людей 11:12Народ накинулся на больную Лерчек после новости о госпитализации: Вчера плясала 09:25"Хрипел, кровь изо рта": вскрылись жуткие подробности агонии Сергея Соседова 01:47Только так 5 ноября можно уберечь семью от разорения и страшных бед 17:22Сон не выходит из головы: как понять, стоит ли искать в нем подсказку 12:40День народного единства 4 ноября: какое событие стало поводом для праздника 12:19Названы самые востребованные артисты для новогодних корпоративов 07:03Казанская икона Божией Матери: почему 4 ноября старались не отправляться в дальнюю дорогу 17:30Роботы для ходьбы и тренажёры для баланса: больницы Подмосковья получили оборудование для восстановления пациентов 16:52Близкие не знали: у погибшего Сергея Соседова обнаружили скрытую недвижимость в Москве 14:32Скандальная выходка у особняка Пугачевой окончательно обвалила цену на замок 12:36"Издевательства, грязные оскорбления": хейтеры Ларисы Долиной перешли все границы и атаковали ее семью 10:46Олег Газманов неожиданно объявил о пополнении: У меня внук 09:31"Ему угрожали каждый день": друзья Сергея Соседова озвучили криминальную версию его гибели 00:07Ни в коем случае не поднимайте это с земли 3 ноября: о чем предупреждает Илларионов день 17:08Оседлала чужого мужа: развратная выходка иссохшей Екатерины Варнавы довела жену зрителя до бешенства 15:13Подключенная к ИВЛ Лидия Федосеева-Шукшина находится в критическом состоянии 13:55Астролог назвала идеальный антистресс для каждого знака зодиака 12:06Дочь Михаила Ефремова может лишиться элитного наследства 10:46Разгневанная Анастасия Волочкова объявила о жестоком предательстве близкого человека 09:22"Любэ" простилась с частью своей истории: ушел из жизни вокалист группы 00:36Услышав это 2 ноября, заприте дверь и не выходите из дома 18:15Рывок вперед и повышение оклада: что ноябрь приготовил для вашего знака зодиака 15:52В поведении подросшей дочери Пугачевой заметили пугающую странность 12:43Грязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины Дибровой 05:33Пустой карман и болезни: какая минутная оплошность 1 ноября накажет жадных хозяев 17:11 Убывающая Луна устроит проверку: от чего пора избавиться до 9 ноября 15:59Красная икра не по карману? Для новогоднего стола нашли замену в 70 раз дешевле 11:44Лолита выдала истинную причину одиночества Баскова 06:25Семь недугов отступят без следа: что обязательно должно быть на столе 31 октября 17:21Сканируют за долю секунды: названы 5 сигналов внешности, которые решают вашу судьбу при первой встрече 15:27Сбежавший из России Максим Галкин не дал знаменитой эмигрантке вернуться на родину 14:16Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы 14:12В Сергиево-Посадском семейном центре дети с ОВЗ снимают собственные мультфильмы 13:04Самая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнул 12:18Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в районе Некрасовка 10:48"Мы надеемся": адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала правду о ее состоянии 09:29 "Важно в этот момент не удерживать": жена Газманова заговорила о расставании 00:5830 октября можно узнать будущее: об этой примете знали еще наши бабушки 20:16В Подмосковье собрали более 409 тысяч тонн зерна 17:24Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатино-Садовниках 17:04"Завещал оставить себя навсегда": последняя воля Мухича из "Полицейского с Рублевки" довела близких до слез 14:51"Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие 14:48Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты 14:19В Кремле состоялся гала-концерт "Моя Россия, моя семья" 12:57Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Объятая паникой Лера Кудрявцева экстренно прервала работу: Как в фильме ужасов

Лера Кудрявцева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
406

Привычный рабочий день на съемочной площадке обернулся для известной телеведущей леденящим душу кошмаром.

Глянцевая жизнь отечественных селебрити со стороны кажется бесконечной чередой триумфов, роскошных нарядов и идеальных улыбок в объективах камер. Однако за кулисами этого праздника всегда скрывается обратная сторона — изнуряющий стресс, хроническое переутомление и внезапные удары по здоровью, способные в секунду выбить почву из-под ног. В такую драматическую ситуацию попала одна из самых ярких и востребованных див российского телевидения Лера Кудрявцева. Очередная подготовка к записи популярной программы едва не завершилась трагедией, заставив звезду пережить самый настоящий шок.

Все произошло молниеносно, прямо в павильоне. Звезда экрана уже нанесла безупречный макияж, надела эффектный наряд и морально настраивалась на диалог с гостями студии, как вдруг ее тело преподнесло леденящий сюрприз. На глазах у изумленной съемочной группы и самой артистки палец на руке начал стремительно видоизменяться. Он покраснел, моментально раздулся до пугающих гигантских размеров, а кожа натянулась так сильно, что наружу жутко выперла багровая вена.

"Я впервые в жизни такое увидела. Пришла в студию, а палец раздулся на глазах, стал огромным, красным, выпирала вена. Потом он сдулся, но остался синяк большой. Я пришла в ужас, думала, что все — это тромбы. Это так страшно, как в фильме ужасов. Я не знала тогда, что в пальце тромба не может быть. Бросила съемку, все бросила. Полетела пулей к врачу. Меня ждал уже хирург. Прошла КТ, МРТ, УЗИ, все обследования. Оказалось, ничего страшного нет. У меня диагностировали синдром Ахенбаха. Это ни от чего не зависит и совершенно не опасно для жизни", — с содроганием вспомнила пережитое знаменитость в беседе с журналистами.

В тот злополучный момент в голове популярной блондинки вспыхнула самая мрачная ассоциация. Мысль о коварном тромбе, который может оборвать жизнь за доли секунды, буквально парализовала ведущую волей к работе. Плевать на горящие графики, аренду студии и недоумение режиссеров — Лера пулей выскочила из "Останкино", чтобы спасти собственную жизнь. В элитной клинике ее уже ждали ведущие хирурги, готовые к худшему развитию событий.

Звезду незамедлительно подвергли жесточайшему медицинскому марафону: томография, магнитно-резонансное сканирование, ультразвуковое исследование сосудов. Только после получения результатов масштабного скрининга пульс знаменитости вернулся в норму. Выяснилось, что ее испугал синдром Ахенбаха — крайне редкая и малоизученная сосудистая аномалия.

Для этой патологии характерны внезапные подкожные кровоизлияния в области пальцев рук или стоп, которые сопровождаются резкой локальной болью, выраженным отеком и появлением устрашающих багрово-синюшных гематом. Внешне картина напоминает сцену из медицинского триллера, однако реальной угрозы жизни заболевание не несет. Лопающиеся капилляры не формируют смертоносных тромбов, а массивные синяки бесследно рассасываются сами по себе всего за несколько дней.

Несмотря на доброкачественную природу синдрома, пережить подобное потрясение в одиночку перед десятками людей — испытание не из легких. Кудрявцева в очередной раз доказала зрителям, что даже за железным профессионализмом и безупречной внешностью скрывается ранимая женщина, умеющая ценить каждый миг и открыто говорить о своих страхах. В этот раз беда обошла артистку стороной, но напоминание о хрупкости человеческого тела навсегда врезалось ей в память.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2026, 14:45
Лера Кудрявцева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

По теме

Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа
Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Приговор Лерчек оставили в силе, но одно ограничение изменили: что решил суд

Приговор Лерчек оставили в силе, но одно ограничение изменили: что решил суд
Суд рассмотрел жалобу Валерии Чекалиной без ее участия: блогерша в этот момент находилась в больнице. Мосгорсуд не стал смягчать наказание Чекалиной, известной под именем Лерчек.

Тимати шокировал фанатов опасными трюками с годовалой Эммой

Тимати шокировал фанатов опасными трюками с годовалой Эммой
Пока фанаты обсуждают роскошный отдых Тимати на Мальдивах, рэпер решил проверить нервы подписчиков на прочность, устроив своей совсем маленькой наследнице экстремальную тренировку. Тимати, который никогда не скрывал своей страсти к адреналину и рискованным авантюрам, теперь транслирует этот жизненный драйв и на своих детей.

Странный поступок Николая Расторгуева на похоронах вокалиста "Любэ" возмутил людей

Странный поступок Николая Расторгуева на похоронах вокалиста "Любэ" возмутил людей
Внезапное исчезновение Николая Расторгуева в день прощания с музыкантом, который отдал группе "Любэ" больше тридцати лет жизни, обернулось громким скандалом в Сети. В подмосковных Химках в храме Космы и Дамиана в закрытом режиме проводили в последний путь Алексея Тарасова.

Народ накинулся на больную Лерчек после новости о госпитализации: Вчера плясала

Народ накинулся на больную Лерчек после новости о госпитализации: Вчера плясала
Очередная медицинская драма вокруг уголовного дела Валерии Чекалиной вместо волны сочувствия обернулась для блогерши сокрушительным народным бунтом. В Мосгорсуде должно было решиться будущее создательницы фитнес-марафонов: коллегия готовилась рассмотреть апелляцию на приговор, по которому Чекалиной назначили пять лет условно и гигантский штраф в 765 миллионов рублей.

"Хрипел, кровь изо рта": вскрылись жуткие подробности агонии Сергея Соседова

"Хрипел, кровь изо рта": вскрылись жуткие подробности агонии Сергея Соседова
Обстоятельства смерти Сергея Соседова продолжают обсуждать спустя время после трагедии в Якутии. Музыкальный критик Сергей Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы войти в жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Выбор читателей

03/11ВтрРоботы для ходьбы и тренажёры для баланса: больницы Подмосковья получили оборудование для восстановления пациентов 04/11СрдКазанская икона Божией Матери: почему 4 ноября старались не отправляться в дальнюю дорогу 04/11СрдНазваны самые востребованные артисты для новогодних корпоративов 04/11СрдДень народного единства 4 ноября: какое событие стало поводом для праздника 04/11СрдСон не выходит из головы: как понять, стоит ли искать в нем подсказку 05/11ЧтвТолько так 5 ноября можно уберечь семью от разорения и страшных бед