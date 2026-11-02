Разгневанная Анастасия Волочкова объявила о жестоком предательстве близкого человека

Очередная попытка пригреть на груди близкого человека обернулась для королевы шпагатов громким публичным скандалом и финансовыми разборками.



Анастасия Волочкова снова оказалась в эпицентре бурных светских страстей. Эпатажная прима российского балета, чья жизнь давно напоминает непрекращающуюся драму с интригами и вероломством, на этот раз столкнулась с предательством в собственном окружении. Артистка в красках описала изданию журналистам, как ее искреннее желание помочь обернулось настоящей катастрофой. В центре грандиозной ссоры оказался ее директор Максим Николаев, которого балерина теперь открыто клеймит обманщиком и обвиняет в бесстыдном присвоении чужих гонораров.

По словам самой танцовщицы, между ними никогда не существовало классических и строго выверенных рабочих отношений. Их связывала дружба — по крайней мере, именно так наивно полагала сама Анастасия. Волочкова решила протянуть руку помощи приятелю в тяжелый жизненный момент, когда тот внезапно остался без работы и средств к существованию. Балерина впустила его в свою профессиональную орбиту, надеясь на благодарность и честное сотрудничество. Однако реальность разбила иллюзии артистки вдребезги: вместо надежного плеча она столкнулась с потребительским отношением.

"Это просто человек, с которым я вроде как дружила, — это теперь я уже так называю. Я настолько устала от предательства, от просто, знаете, ничтожества людей, которые от меня только хотят денег. Со стороны Максима никаких действий творческого характера не было. Абсолютно", — с неприкрытой горечью рубит правду-матку Волочкова.

За четыре месяца их так называемого тандема менеджер сумел организовать лишь одно выступление в Краснодаре. Тот концерт действительно прошел с оглушительным триумфом, и восхищенная публика тут же пригласила звезду выступить на бис. Но вот со второй поездкой все пошло наперекосяк.

Организация повторного визита на Кубань, как утверждает балерина, обернулась форменным фиаско. Примадонна отечественной сцены прибыла на гастроли, но оказалась буквально брошенной на произвол судьбы. По ее словам, директор не удосужился даже передать контакты организаторов или представителей площадки. Волочкова осталась один на один с неизвестностью: не понимала, куда ехать, где ночевать и кто вообще отвечает за прием. Роскошная дива очутилась в чужом городе без элементарных условий и поддержки, чувствуя себя абсолютно беспомощной.

Но самым болезненным ударом стал финансовый вопрос. Пока сама Анастасия пребывала в шоке от происходящего, предприимчивый директор уже успел забрать причитающийся кусок пирога. Как заявляет танцовщица, Николаев взял не просто свой процент, а гораздо больше положенного, в то время как сама звезда сцены осталась ни с чем. Ситуацию спас лишь фирменный прием балерины — мгновенная публичная огласка. Стоило ей выплеснуть негодование в социальные сети, как гонорар молниеносно поступил на счет: организаторы не на шутку перепугались грандиозного скандала.

"Уже были договоренности с Краснодаром на второй мой концерт. Так я туда поехала, но Максим даже не дал контакт, с кем связаться. Кто меня встретит, где я буду жить, куда мне ехать? Я ничего не знала. Дело-то в том, что мне гонорар не заплатили, а он взял уже свои какие-то деньги, что он себе там напридумал. Максим получил деньги свои, а я — нет. И когда я выложила пост, они тут же перевели мне деньги. Они просто испугались", — эмоционально констатирует артистка.

Вернувшись в Москву, разгневанная Анастасия попыталась призвать бывшего товарища к ответу, однако тот просто перестал выходить на связь. Телефонные звонки остались без ответа, а доверие звезды было окончательно растоптано. Сам Николаев, впрочем, ранее изложил порталу Super свою версию конфликта. Мужчина заверил журналистов, что обязательно свяжется с артисткой для серьезного разговора, как только она вернется из Краснодара. Однако теперь, судя по накалу страстей и решительному настрою балерины, мирный диалог вряд ли возможен: Волочкова не намерена прощать удары в спину.