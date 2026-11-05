Проверить всё, что важно: от состояния сердца до биологического возраста

С лета в Москве действует программа расширенной диагностики, которая помогает оценить состояние организма по множеству показателей и выявить риски заболеваний ещё до появления первых симптомов.

Сердце, обмен веществ, состояние мышц, биологический возраст – всё это теперь можно проверить в рамках расширенной программы обследований в московских поликлиниках. За несколько месяцев к ней присоединились более 1,5 миллиона человек, в том числе свыше 300 тысяч москвичей, которые последние два года не обращались в городские поликлиники или не проходили профилактические обследования.

С чего начать

Для первого шага не нужно записываться на приём к врачу. Достаточно открыть приложение «ЕМИАС. ИНФО» и заполнить анкету о самочувствии и образе жизни.

Вопросы касаются питания, сна, физической активности, привычек и эмоционального состояния. Эти сведения сопоставляются с информацией из электронной медицинской карты.

Единого набора обследований для всех нет. Система учитывает возраст, пол, медицинскую историю и индивидуальные факторы риска, чтобы определить, какие исследования необходимы конкретному человеку.

Программа объединила диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный московский пакет обследований. Многие из этих исследований раньше в рамках профилактики были доступны преимущественно в частных клиниках на платной основе, а теперь проводятся в городских поликлиниках.

До 90 процентов программы можно пройти онлайн.

«Наша программа помогает оценить риски для здоровья, определить тип старения, рассчитать биологический возраст и выявить показатели, которым необходимо уделить особое внимание», – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Что можно узнать о своём здоровье

Первые результаты московской программы показывают, что чаще всего у участников выявляются риски сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта и сахарного диабета.

Отдельное внимание уделяется изменениям, связанным со старением организма. В частности, оцениваются особенности обмена веществ, признаки хронического воспаления, состав тела и состояние мышц.

Участники программы могут дополнить сведения о себе данными домашних умных весов или результатами биоимпедансного анализа. Такое исследование позволяет оценить долю мышечной и жировой массы, а также содержание воды в организме.

По итогам первого этапа почти миллиону москвичей назначили свыше трёх миллионов дополнительных лабораторных и инструментальных исследований.

Сколько лет вашему организму на самом деле

Одна из наиболее необычных возможностей программы – оценка биологического возраста. Он рассчитывается с учётом ряда физиологических характеристик и помогает оценить особенности возрастных изменений и определить, каким факторам следует уделить внимание.

У каждого десятого москвича, прошедшего все этапы программы, расчётный биологический возраст оказался на пять и более лет выше паспортного.

Сам по себе такой результат не означает наличия заболевания и не позволяет предсказать, сколько лет проживёт человек. Однако он может стать основанием для более подробного изучения состояния здоровья.

«Система сопоставляет результаты с данными электронной медицинской карты и формирует дополнительный перечень обследований, например, если биологический возраст сильно расходится с паспортным», – пояснил Сергей Собянин.

По итогам всех процедур участник получает индивидуальный профиль здоровья. В нём собраны результаты исследований и рекомендации. Если обнаруживаются медицинские показания, назначаются дополнительные обследования и консультации врачей, включая дистанционные.

Проверить себя за 20 минут

Для тех, кто не любит ходить по врачам, в Москве придумали ещё один способ проверить здоровье – павильоны здорового долголетия.

Летом они работали на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ. Здесь без предварительной записи за 15-20 минут можно было оценить отдельные показатели здоровья: пройти анализ состава тела, ультразвуковую оценку состояния костной ткани и проверку с помощью умного зеркала с искусственным интеллектом. Работали также зоны нейрофитнеса с упражнениями на концентрацию внимания и расслабление.

Такая экспресс-диагностика не заменяет полноценного обследования, но помогает понять, на что стоит обратить внимание и нужно ли продолжить проверку в поликлинике.

С 4 августа экспресс-диагностику в павильонах прошли более 15 тысяч человек. Учитывая популярность формата, Сергей Собянин принял решение возобновить их работу на площадках проекта «Зима в Москве».

Почему важно проверяться заранее

В Москве такой подход называют философией здорового долголетия. Его смысл – не просто увеличить продолжительность жизни, а помочь человеку как можно дольше сохранять здоровье, физическую активность и самостоятельность.

При этом речь идёт не только о медицинских обследованиях. Не меньшее значение имеют повседневные привычки – питание, движение, полноценный сон и внимание к собственному самочувствию. Задача профилактики – вовремя замечать изменения в организме и по возможности предупреждать развитие заболеваний, а не заниматься их лечением уже после появления выраженных симптомов.

В 2025 году средняя продолжительность жизни в Москве впервые превысила 80 лет. В столице намерены и дальше развивать профилактическую медицину. По оценке врачей-специалистов, своевременная профилактика заболеваний может дополнительно дать человеку до десяти лет активной жизни.