День народного единства 4 ноября: какое событие стало поводом для праздника

Тайна гибели Соседова вышла наружу Дана Борисова обвинила дочь в воровстве Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признаниеИзмотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мирСмертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницыАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы "Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва

Лента новостей

Среда 4 ноября

12:40День народного единства 4 ноября: какое событие стало поводом для праздника 12:19Названы самые востребованные артисты для новогодних корпоративов 07:03Казанская икона Божией Матери: почему 4 ноября старались не отправляться в дальнюю дорогу 17:30Роботы для ходьбы и тренажёры для баланса: больницы Подмосковья получили оборудование для восстановления пациентов 16:52Близкие не знали: у погибшего Сергея Соседова обнаружили скрытую недвижимость в Москве 14:32Скандальная выходка у особняка Пугачевой окончательно обвалила цену на замок 12:36"Издевательства, грязные оскорбления": хейтеры Ларисы Долиной перешли все границы и атаковали ее семью 10:46Олег Газманов неожиданно объявил о пополнении: У меня внук 09:31"Ему угрожали каждый день": друзья Сергея Соседова озвучили криминальную версию его гибели 00:07Ни в коем случае не поднимайте это с земли 3 ноября: о чем предупреждает Илларионов день 17:08Оседлала чужого мужа: развратная выходка иссохшей Екатерины Варнавы довела жену зрителя до бешенства 15:13Подключенная к ИВЛ Лидия Федосеева-Шукшина находится в критическом состоянии 13:55Астролог назвала идеальный антистресс для каждого знака зодиака 12:06Дочь Михаила Ефремова может лишиться элитного наследства 10:46Разгневанная Анастасия Волочкова объявила о жестоком предательстве близкого человека 09:22"Любэ" простилась с частью своей истории: ушел из жизни вокалист группы 00:36Услышав это 2 ноября, заприте дверь и не выходите из дома 18:15Рывок вперед и повышение оклада: что ноябрь приготовил для вашего знака зодиака 15:52В поведении подросшей дочери Пугачевой заметили пугающую странность 12:43Грязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины Дибровой 05:33Пустой карман и болезни: какая минутная оплошность 1 ноября накажет жадных хозяев 17:11 Убывающая Луна устроит проверку: от чего пора избавиться до 9 ноября 15:59Красная икра не по карману? Для новогоднего стола нашли замену в 70 раз дешевле 11:44Лолита выдала истинную причину одиночества Баскова 06:25Семь недугов отступят без следа: что обязательно должно быть на столе 31 октября 17:21Сканируют за долю секунды: названы 5 сигналов внешности, которые решают вашу судьбу при первой встрече 15:27Сбежавший из России Максим Галкин не дал знаменитой эмигрантке вернуться на родину 14:16Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы 14:12В Сергиево-Посадском семейном центре дети с ОВЗ снимают собственные мультфильмы 13:04Самая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнул 12:18Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в районе Некрасовка 10:48"Мы надеемся": адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала правду о ее состоянии 09:29 "Важно в этот момент не удерживать": жена Газманова заговорила о расставании 00:5830 октября можно узнать будущее: об этой примете знали еще наши бабушки 20:16В Подмосковье собрали более 409 тысяч тонн зерна 17:24Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатино-Садовниках 17:04"Завещал оставить себя навсегда": последняя воля Мухича из "Полицейского с Рублевки" довела близких до слез 14:51"Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие 14:48Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты 14:19В Кремле состоялся гала-концерт "Моя Россия, моя семья" 12:57Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы 12:51Собянин: В инновационном центре "Сколково" построят два технопарка 11:14Собянин объявил о завершении реставрационных работ в храме Христа Спасителя 11:10Оставшаяся без концертов Долина отважилась на беспрецедентный шаг 11:09С вечера 28 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА – Собянин  09:29Шансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус 00:32Слепота отступит: какой чудодейственный обряд 29 октября на Лонгина Сотника исцеляет глаза 17:20Воробьёв наградил волонтёров на форуме в Доме правительства Подмосковья 17:15Сжечь дотла: от какого опасного груза знакам зодиака пора избавиться ради спасения в 2027 году 14:24Доктор Мясников жестко осадил врачей, запугивающих пациентов статинами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

День народного единства 4 ноября: какое событие стало поводом для праздника

Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;
197

Ежегодно 4 ноября россияне вспоминают события, которые более четырех веков назад помогли стране преодолеть тяжелый кризис.

День народного единства — государственный праздник России. В 2026 году он выпадает на среду. Эта дата дает возможность не только отдохнуть, но и обратиться к истории Смутного времени — периода, когда стране пришлось столкнуться с борьбой за власть, иностранным вмешательством и глубоким хозяйственным разорением.

Что произошло в Смутное время

В начале XVII века положение Русского государства было тяжелым. После пресечения династии Рюриковичей развернулась борьба за престол. Страну потрясали голод и восстания, появлялись самозванцы, а иностранные войска вмешивались во внутренние дела. Москва оказалась под контролем польского гарнизона. Для освобождения столицы создавались народные ополчения. Первое ополчение не смогло полностью выполнить эту задачу. Затем в Нижнем Новгороде началось формирование второго.

Одним из его организаторов стал земский староста Кузьма Минин. Он призвал горожан собирать средства на ополчение. Военное руководство возглавил князь Дмитрий Пожарский. К движению присоединялись люди разных сословий и представители разных народов, населявших страну. В 1612 году ополчение подошло к Москве. Осенью его участники освободили Китай-город, после чего польский гарнизон капитулировал в Кремле. Эти события стали важным шагом к окончанию Смуты, хотя преодолеть ее последствия удалось не сразу.

Почему праздник отмечают 4 ноября

День народного единства установлен в память об освобождении Москвы силами народного ополчения. Дата связана с празднованием Казанской иконы Божией Матери, которое православная церковь отмечает 4 ноября по современному календарю.

В начале XVII века в России действовал юлианский календарь. Освобождение Китай-города произошло 22 октября 1612 года по старому стилю, что соответствует 1 ноября по современному календарю. Сама праздничная дата 4 ноября связана с днем почитания Казанской иконы, а не с прямым переводом даты штурма. День народного единства установлен федеральным законом в 2004 году, а впервые его отметили в 2005-м. С тех пор 4 ноября стало нерабочим праздничным днем.

Как проводят День народного единства

По всей стране к празднику приурочивают концерты, выставки, экскурсии и встречи. Музеи рассказывают об истории Смутного времени, а культурные площадки знакомят посетителей с традициями народов России. Программы отличаются от города к городу, поэтому расписание лучше заранее уточнить на местных ресурсах.

Для кого-то выходной становится поводом отправиться в музей или на прогулку, для других — возможностью побыть с семьей. Можно провести день и дома: посмотреть исторический фильм, почитать о Минине и Пожарском или поговорить с детьми о том, почему их памятник установлен на Красной площади.

История праздника напоминает, как много зависит от людей, готовых объединиться ради общей цели. А сам выходной дает возможность уделить время близким и лучше узнать историю страны, в которой мы живем.

Шоу-бизнес в Telegram

4 ноября 2026, 12:40
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Услышав это 2 ноября, заприте дверь и не выходите из дома

Роботы для ходьбы и тренажёры для баланса: больницы Подмосковья получили оборудование для восстановления пациентов

Роботы для ходьбы и тренажёры для баланса: больницы Подмосковья получили оборудование для восстановления пациентов
В Подмосковье пациентам после инсульта, инфаркта и травм теперь проще вернуться к нормальной жизни. С начала 2026 года более 40 больниц региона получили свыше 300 единиц реабилитационной техники. Для кого нужно оборудование, объяснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы

Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы
Обновление подвижного состава продолжится до 2030 года. В 2027–2029 годах для московского метро планируют приобрести около тысячи новых вагонов, сообщил Сергей Собянин.

В Сергиево-Посадском семейном центре дети с ОВЗ снимают собственные мультфильмы

В Сергиево-Посадском семейном центре дети с ОВЗ снимают собственные мультфильмы
Работают дети под руководством наставников, и каждый может попробовать разные роли. В Сергиево-Посадском семейном центре открылась мультстудия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в районе Некрасовка

Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в районе Некрасовка
Учреждение расположено по адресу: улица Маршала Еременко, дом 2. Новая детско-взрослая поликлиника в районе Некрасовка начнет принимать пациентов 2 ноября 2026 года.

В Подмосковье собрали более 409 тысяч тонн зерна

В Подмосковье собрали более 409 тысяч тонн зерна
Аграрии Московской области завершают уборочную кампанию. Зерновые и зернобобовые убраны на 93% площадей, картофель – на 97%, масличные культуры и овощи открытого грунта – более чем на 80%, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. «Уже собрано более 409 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, а валовый сбор масличных достиг почти 130 тысяч тонн.

Выбор читателей

02/11ПндОседлала чужого мужа: развратная выходка иссохшей Екатерины Варнавы довела жену зрителя до бешенства 02/11ПндПодключенная к ИВЛ Лидия Федосеева-Шукшина находится в критическом состоянии 03/11ВтрСкандальная выходка у особняка Пугачевой окончательно обвалила цену на замок 03/11ВтрБлизкие не знали: у погибшего Сергея Соседова обнаружили скрытую недвижимость в Москве 03/11ВтрНи в коем случае не поднимайте это с земли 3 ноября: о чем предупреждает Илларионов день 03/11Втр"Ему угрожали каждый день": друзья Сергея Соседова озвучили криминальную версию его гибели