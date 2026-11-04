День народного единства 4 ноября: какое событие стало поводом для праздника

Ежегодно 4 ноября россияне вспоминают события, которые более четырех веков назад помогли стране преодолеть тяжелый кризис.

День народного единства — государственный праздник России. В 2026 году он выпадает на среду. Эта дата дает возможность не только отдохнуть, но и обратиться к истории Смутного времени — периода, когда стране пришлось столкнуться с борьбой за власть, иностранным вмешательством и глубоким хозяйственным разорением.

Что произошло в Смутное время

В начале XVII века положение Русского государства было тяжелым. После пресечения династии Рюриковичей развернулась борьба за престол. Страну потрясали голод и восстания, появлялись самозванцы, а иностранные войска вмешивались во внутренние дела. Москва оказалась под контролем польского гарнизона. Для освобождения столицы создавались народные ополчения. Первое ополчение не смогло полностью выполнить эту задачу. Затем в Нижнем Новгороде началось формирование второго.

Одним из его организаторов стал земский староста Кузьма Минин. Он призвал горожан собирать средства на ополчение. Военное руководство возглавил князь Дмитрий Пожарский. К движению присоединялись люди разных сословий и представители разных народов, населявших страну. В 1612 году ополчение подошло к Москве. Осенью его участники освободили Китай-город, после чего польский гарнизон капитулировал в Кремле. Эти события стали важным шагом к окончанию Смуты, хотя преодолеть ее последствия удалось не сразу.

Почему праздник отмечают 4 ноября

День народного единства установлен в память об освобождении Москвы силами народного ополчения. Дата связана с празднованием Казанской иконы Божией Матери, которое православная церковь отмечает 4 ноября по современному календарю.

В начале XVII века в России действовал юлианский календарь. Освобождение Китай-города произошло 22 октября 1612 года по старому стилю, что соответствует 1 ноября по современному календарю. Сама праздничная дата 4 ноября связана с днем почитания Казанской иконы, а не с прямым переводом даты штурма. День народного единства установлен федеральным законом в 2004 году, а впервые его отметили в 2005-м. С тех пор 4 ноября стало нерабочим праздничным днем.

Как проводят День народного единства

По всей стране к празднику приурочивают концерты, выставки, экскурсии и встречи. Музеи рассказывают об истории Смутного времени, а культурные площадки знакомят посетителей с традициями народов России. Программы отличаются от города к городу, поэтому расписание лучше заранее уточнить на местных ресурсах.

Для кого-то выходной становится поводом отправиться в музей или на прогулку, для других — возможностью побыть с семьей. Можно провести день и дома: посмотреть исторический фильм, почитать о Минине и Пожарском или поговорить с детьми о том, почему их памятник установлен на Красной площади.

История праздника напоминает, как много зависит от людей, готовых объединиться ради общей цели. А сам выходной дает возможность уделить время близким и лучше узнать историю страны, в которой мы живем.