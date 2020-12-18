Гороскоп для Весов на 2021 год

Для вас 2021 год – это год получения поддержки свыше,
поддержки от влиятельных людей, общения с духовными личностями, с иностранцами,
с людьми науки. Если в планах есть получение высшего образования и повышение
вашей квалификации, то постарайтесь реализовать эти задачи, потому что в том круге
общения, в которой вы попадете, вы сможете найти ответы на многие вопросы. А
также с помощью новых людей сможете решить сложные жизненные ситуации.
Поездки за границу могут принести вам инсайты, которые позволят качественно улучшить вашу жизнь, и наладить взаимоотношения с другими людьми. Вы сможете увидеть, как легко можно взаимодействовать с окружающими, рассказала астролог Анастасия Максимова.
2021 год – это год перемен, причем перемен благоприятных, при условии, что эти перемены вы будете впускать с легкостью в жизнь. Особенно те, кто родился с 29 сентября по 6 октября. Вы можете попасть в неожиданные для себя ситуации, обстоятельства, попасть в то окружение, которое поможет вам принять себя такими, какие вы есть. Хорошо завязывать новые знакомства и открывать бизнес, в том числе связанный с детьми либо вместе с детьми.
Если вы родились с 16 по 19 октября, то вам не рекомендуется впускать в свою жизнь радикальные изменения и перемены, потому как они могут нарушить привычный жизненный ритм. И вам стоит с особой осторожностью относиться к любым изменениям. Постарайтесь больше внимания уделять себе, собственным потребностям, а не общению с другими людьми, не угождайте другим людям в ущерб себе.
Работа, карьера
2021 год принесет улучшения в работе и даже возможность подняться по карьерной лестнице. Но при условии, если вы идете за новыми знаниями, если вы познаете этот мир и пытаетесь понять сакральный смысл всего того, что происходит вокруг вас.
С 24 апреля по 12 июня возможно назначение на новую должность, решение вопросов, связанных с руководством. Может меняться ваше руководство. Вы можете пообщаться с начальством на предмет того, какую роль вы будете занимать в дальнейшем компании, как вы хотите расти, развиваться. Если вы планируете смену места работы, и оно приходится на этот период, то новое место может дать вам быстрый карьерный рост.
С 14 мая по 28 июля благодатный период для работы, для решения любых ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью, даже, если вы работаете сами на себя. В это время будет увеличиваться поток клиентов, объем работы, заказов. Вы будете получать большую известность, как профессионал своего дела. Если вы планируете смену места работы, то непосредственно этот период самый оптимальный и благоприятный. Также вы можете получить небольшое назначении на новую должность и расширения ваших должностных полномочий.
С 30 июля по 19 сентября наиболее сложный период в профессиональном аспекте, так как вы можете выдохнуться и не иметь запала для продолжения профессиональной деятельности. Вас могут раздражать отношения с сотрудниками, с клиентами, вы можете не чувствовать задора, запала в своей работе. Рекомендуется отдохнуть, снизить интенсивность вашей деятельности и, возможно, отправиться в отпуск. Не пытайтесь в этот период устроиться на новое место работы.
Финансы
Год обещает быть успешным в финансовом ключе. В период с 1 января по 18 июля вам не рекомендуется одалживать деньги кому-либо, брать займы и кредиты, потому что вы рискуете попасть в ситуацию обмана. Вам могут рассказывать про одни условия, а в документах будут совершенно другие условия. Также не рекомендуется делать инвестиции, пытаться получить гранты, помощь от государства. Вы можете сталкиваться с очень неприятными последствиями в дальнейшем от этих мероприятий.
С 7 января по 4 марта возможно увеличение уровня дохода за счет денег клиентов, если вы работаете с другими людьми. Также может увеличиваться доход у вашего партнера, супруга. Могут появляться финансовые обязательства, необходимость брать деньги в долг. Но если такая оказия случится, постарайтесь взять минимум и на очень короткий срок, чтобы быстро решить любые долговые обязательства.
С 30 октября по 13 декабря время больших денег в вашей жизни, когда вы можете получать какие-то премии, бонусы, будет увеличиваться доход. Но в то же время могут увеличиваться расходы, так как вы будете хотеть потратить деньги на себя и купить все то, на что либо копили, либо откладывали деньги.
С 18 ноября по 31 декабря благоприятный период для решения вопросов, связанных с займами, с кредитами, с инвестициями. В это время будет увеличиваться объем денег от ваших партнеров, от ваших инвестиций. Также возможно получение каких-либо ссуд, налоговых вычетов и прочих денег от государственных организаций.
Отношения, семья
2021 год для вас станет годом романтики, любви и сказочных, волшебных ожиданий от новых отношений. Конечно, тема взаимоотношений с другими людьми будет актуальна на протяжении всего года. И отношения, которые будут завязываться в виде дружбы либо наставничества, отношения при поездках за границу, могут перерастать в дальнейшем в любовные отношения. Особенно, если они состоятся с 1 января по 14 мая и с 28 июля по 29 декабря. Непосредственно в этот период у вас есть все шансы на то, чтобы встретить человека, к которому вы будете испытывать большие чувства. И эти чувства будут взаимными.
Если вы родились в период с 29 сентября по 6 октября, то вашу жизнь могут прийти стабильные отношения, и вы их быстро можете перевести в разряд семейных, то есть начать жить вместе с тем человеком, с которыми встретились.
Также хочу обратить внимание на тот момент, что в течение всего года будут актуальны вопросы, связанные с детьми. Высока вероятность либо рождения ребенка, либо решения каких-то вопросов жизненно-важных у ребенка. Любые жизненные ситуации, связанные с детьми, будут решаться легко, продуктивно и позитивно.
Если Вы планируете смену места жительства, продажу или покупку жилья, крупные покупки в дом, то наиболее эффективно их будет делать с 18 ноября по 31 декабря.
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