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Гороскоп
Гороскоп для Весов на 2021 год

Гороскоп для Весов на 2021 год

Фото: pixabay.com
Анастасия Максимова

Анастасия Максимова блогер

 Астрофея, астролог-практик. Делает точные прогнозы более 16 лет. Помогает в решении любых проблем через гороскоп. Учит использовать и жить в гармонии с энергиями Вселенной.
Энергия 2021 года будет для Весов благоприятна. Вы можете получить много положительных моментов, если будете ориентированы на духовные ценности, на получение новых знаний, на освоение новых горизонтов, научитесь слушать других людей, а не хватать по верхам, не пытаться получить глобальные знания за два часа, а попытаетесь вникнуть в те ситуации, которые будут разворачиваться в вашей жизни.
прочитано 311 раз

Для вас 2021 год – это год получения поддержки свыше, поддержки от влиятельных людей, общения с духовными личностями, с иностранцами, с людьми науки. Если в планах есть получение высшего образования и повышение вашей квалификации, то постарайтесь реализовать эти задачи, потому что в том круге общения, в которой вы попадете, вы сможете найти ответы на многие вопросы. А также с помощью новых людей сможете решить сложные жизненные ситуации.

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Поездки за границу могут принести вам инсайты, которые позволят качественно улучшить вашу жизнь, и наладить взаимоотношения с другими людьми. Вы сможете увидеть, как легко можно взаимодействовать с окружающими, рассказала астролог Анастасия Максимова.

2021 год – это год перемен, причем перемен благоприятных, при условии, что эти перемены вы будете впускать с легкостью в жизнь. Особенно те, кто родился с 29 сентября по 6 октября. Вы можете попасть в неожиданные для себя ситуации, обстоятельства, попасть в то окружение, которое поможет вам принять себя такими, какие вы есть. Хорошо завязывать новые знакомства и открывать бизнес, в том числе связанный с детьми либо вместе с детьми.

Если вы родились с 16 по 19 октября, то вам не рекомендуется впускать в свою жизнь радикальные изменения и перемены, потому как они могут нарушить привычный жизненный ритм. И вам стоит с особой осторожностью относиться к любым изменениям. Постарайтесь больше внимания уделять себе, собственным потребностям, а не общению с другими людьми, не угождайте другим людям в ущерб себе.

Работа, карьера

2021 год принесет улучшения в работе и даже возможность подняться по карьерной лестнице. Но при условии, если вы идете за новыми знаниями, если вы познаете этот мир и пытаетесь понять сакральный смысл всего того, что происходит вокруг вас.

С 24 апреля по 12 июня возможно назначение на новую должность, решение вопросов, связанных с руководством. Может меняться ваше руководство. Вы можете пообщаться с начальством на предмет того, какую роль вы будете занимать в дальнейшем компании, как вы хотите расти, развиваться. Если вы планируете смену места работы, и оно приходится на этот период, то новое место может дать вам быстрый карьерный рост.

С 14 мая по 28 июля благодатный период для работы, для решения любых ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью, даже, если вы работаете сами на себя. В это время будет увеличиваться поток клиентов, объем работы, заказов. Вы будете получать большую известность, как профессионал своего дела. Если вы планируете смену места работы, то непосредственно этот период самый оптимальный и благоприятный. Также вы можете получить небольшое назначении на новую должность и расширения ваших должностных полномочий.

С 30 июля по 19 сентября наиболее сложный период в профессиональном аспекте, так как вы можете выдохнуться и не иметь запала для продолжения профессиональной деятельности. Вас могут раздражать отношения с сотрудниками, с клиентами, вы можете не чувствовать задора, запала в своей работе. Рекомендуется отдохнуть, снизить интенсивность вашей деятельности и, возможно, отправиться в отпуск. Не пытайтесь в этот период устроиться на новое место работы.

Финансы

Год обещает быть успешным в финансовом ключе. В период с 1 января по 18 июля вам не рекомендуется одалживать деньги кому-либо, брать займы и кредиты, потому что вы рискуете попасть в ситуацию обмана. Вам могут рассказывать про одни условия, а в документах будут совершенно другие условия. Также не рекомендуется делать инвестиции, пытаться получить гранты, помощь от государства. Вы можете сталкиваться с очень неприятными последствиями в дальнейшем от этих мероприятий.

С 7 января по 4 марта возможно увеличение уровня дохода за счет денег клиентов, если вы работаете с другими людьми. Также может увеличиваться доход у вашего партнера, супруга. Могут появляться финансовые обязательства, необходимость брать деньги в долг. Но если такая оказия случится, постарайтесь взять минимум и на очень короткий срок, чтобы быстро решить любые долговые обязательства.

С 30 октября по 13 декабря время больших денег в вашей жизни, когда вы можете получать какие-то премии, бонусы, будет увеличиваться доход. Но в то же время могут увеличиваться расходы, так как вы будете хотеть потратить деньги на себя и купить все то, на что либо копили, либо откладывали деньги.

С 18 ноября по 31 декабря благоприятный период для решения вопросов, связанных с займами, с кредитами, с инвестициями. В это время будет увеличиваться объем денег от ваших партнеров, от ваших инвестиций. Также возможно получение каких-либо ссуд, налоговых вычетов и прочих денег от государственных организаций.

Отношения, семья

2021 год для вас станет годом романтики, любви и сказочных, волшебных ожиданий от новых отношений. Конечно, тема взаимоотношений с другими людьми будет актуальна на протяжении всего года. И отношения, которые будут завязываться в виде дружбы либо наставничества, отношения при поездках за границу, могут перерастать в дальнейшем в любовные отношения. Особенно, если они состоятся с 1 января по 14 мая и с 28 июля по 29 декабря. Непосредственно в этот период у вас есть все шансы на то, чтобы встретить человека, к которому вы будете испытывать большие чувства. И эти чувства будут взаимными.

Если вы родились в период с 29 сентября по 6 октября, то вашу жизнь могут прийти стабильные отношения, и вы их быстро можете перевести в разряд семейных, то есть начать жить вместе с тем человеком, с которыми встретились.

Также хочу обратить внимание на тот момент, что в течение всего года будут актуальны вопросы, связанные с детьми. Высока вероятность либо рождения ребенка, либо решения каких-то вопросов жизненно-важных у ребенка. Любые жизненные ситуации, связанные с детьми, будут решаться легко, продуктивно и позитивно.

Если Вы планируете смену места жительства, продажу или покупку жилья, крупные покупки в дом, то наиболее эффективно их будет делать с 18 ноября по 31 декабря.

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18 декабря 2020, 09:56 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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