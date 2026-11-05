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Четверг 5 ноября

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"Хрипел, кровь изо рта": вскрылись жуткие подробности агонии Сергея Соседова

Сергей Соседов. Фото: кадр из шоу &quot;Суперстар!&quot;
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Обстоятельства смерти Сергея Соседова продолжают обсуждать спустя время после трагедии в Якутии.

Музыкальный критик Сергей Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы войти в жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Во время поездки он упал с лестницы в гостинице и получил тяжелую травму головы. Журналиста доставили в больницу, но спасти его не удалось. О смерти Соседова стало известно 23 сентября.

В эфире программы "Малахов" медсестра Елена Базыль вспомнила, в каком состоянии критик поступил в клинику. По ее словам, увиденное напугало сотрудников.

"У него была сильно разбита голова, кровь изо рта шла, можно сказать, он даже хрипел", — рассказала она.

Организатор конкурса Виктор Беззубов, который помогал Соседову после падения, запомнил происходившее иначе. Он утверждает, что, когда журналиста переносили в машину скорой помощи, крови не было.

"Было тяжелое дыхание, оно прерывалось, были рвотные позывы", — поделился Беззубов в программе.

После смерти критика обсуждались разные версии произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Достоверных сведений о его итогах в приведенном сообщении нет.

Мама журналиста Антонина Петровна отвергла предположения о криминальном характере случившегося. Она считает произошедшее несчастным случаем и просит помнить сына, а не распространять догадки.

"Пусть помнят о Сереже, не забывают. Это самое главное — помнить о человеке", — сказала она.

Беззубов также рассказал, что после происшествия забрал вещи Соседова из гостиничного номера и передал их родственникам на похоронах в Москве. При этом телефон, банковские карты и другие личные предметы, с которыми критика доставили в больницу, остаются у медиков. Получить их родственники смогут под расписку.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2026, 09:25
Сергей Соседов. Фото: кадр из шоу "Суперстар!"
"КП"✓ Надежный источник

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