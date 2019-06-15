"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности
"В теле Алексея Панина будто бы живут два человека. С одной стороны – он адекватный мужчина, очень любящий свою дочь. А с другой стороны – аморальный дебошир и хулиган. Я вижу, что у него смещена зона действительности, и как только он начинает принимать какие-то препараты или алкоголь, делает то, что противоречит здравому смыслу. Есть опасность, что из-за такого поведения у актера совсем изменится психика. Его надо спасать, подключать специалистов, врачей", – считает ясновидящая Галина Янко.
По словам гадалки, в трезвом сознании он думает о дочери, и в душе часто просит Бога ей помогать во всем. Но как только он снова переходит к употреблению спиртного, сразу погружается в состояние забытья. И все это может кончиться очень плачевно. "Вижу, что рядом с Алексеем есть человек, которого он считает своим другом, и именно он толкает актера на всякие безумные поступки. Для Панина этот человек настоящий враг, который на картах выпадает "Чертом", и позже актер сам это поймет", – предсказала Янко.
Более-менее адекватная жизнь начнется у Алексея Панина после 55-летия, уверена ясновидящая. "Все, что он делает сейчас - пустое. Он встретит женщину на пять лет моложе и женится. Но к этому времени Алексей окончательно распрощается с карьерой, перенесет какую-то операцию и совсем перестанет пить. Рядом с ним будет и его дочь. Близкие постараются взять под контроль его зависимость от алкоголя, и артист сможет прожить тихую жизнь до конца своих дней",– добавил она.
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