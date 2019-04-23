Пугачева готовит побег после юбилея
"По личному раскладу я вижу, что Алла Борисовна полна энергии и оптимизма. У нее много целей, которых она хочет достигнуть", - поделилась с "Дни.ру" ясновидящая. Также она предсказала Примадонне путешествие.
"Она отправится со своей семьей для нового какого-то вдохновения, связанного с ее творчеством. Я вижу, что в этом году в ее карьере будет что-то новое, что приятно удивит ее поклонников", – заявила Сюзанна Андреевна. По ее словам, Алла Пугачева в этом году исполнит новый хит.
Рассказала ясновидящая и о личной жизни певицы. Здесь, по ее словам, у Аллы Пугачевой царят полная гармония и идиллия. Таролог отметила, что Примадонна выстраивала их долгое время. "Сейчас она находится в абсолютном балансе и взаимопонимании со своим супругом", – констатировала Сюзанна Андреевна.
Накануне юбилея Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин дал откровенное интервью о супруге. Несмотря на лидерские качества Алла Пугачева уступает место артисту, когда дело касается семьи. "Когда к нам приходят гости, она всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома", – заключил он.
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