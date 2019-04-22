"Меня просто трясло": больная Пугачева покрылась потом
Артистка предпочитает появляться на сцене в одежде черного цвета. Этому, как оказалось, есть объяснение.
"В юности у меня была очень странная болезнь: я не могла надеть яркую красивую одежду, поэтому ходила только в черном, – рассказала Примадонна. – От синего, красного, зеленого меня просто трясло. Однажды мама привезла мне такое красивое платье! Я пять минут в нем походила – и все, у меня начала кружиться голова, я покрылась каким-то странным потом".
"Никто не мог эту мою болезнь понять. И это страшно на мне отражалось. Например, все идут на вечер танцевать, а я нет. Потом думаю: надо себя как-то пересилить. И начала свои черные вещички носить так, чтобы все думали, будто у меня всего полно, но я просто хочу ходить именно так. Это была моя первая и самая сложная роль – изображать из себя счастливую и богатую!" – цитирует Аллу Пугачеву газета "На Рублевке. Life".
Как пояснил "Дни.ру" специалист, в случае с Примадонной уместно говорить о хромофобии – боязни ярких цветов, которая может вызывать панические атаки. Этот страх, полагают исследователи, относится к подсознательным инстинктам человека.
Как известно, большинство ядовитых насекомых имеют яркий окрас, предупреждающий врага о потенциальной опасности. Отчасти этим объясняется и раздражающее действие вещи кричащего цвета.
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