Наследство Кобзона достанется неизвестной женщине

Ситуация с Кобзоном очень тяжелая. Идет борьба, и все вокруг поддерживают певца как могут, но, похоже, болезнь неумолимо захватывает его.



"Я вижу, что метастазы пошли на многие органы. Страшно, что мы можем потерять этого невероятно талантливого и многогранного человека, – рассказала Dni.Ru шаман, экстрасенс Кажетта Ахметжанова.

"Жизненные силы певца на исходе и ангелы стоят на расстоянии вытянутой руки. Все окружение Кобзона готово к худшему, но стараются продлить хотя бы недели его жизни. Несмотря на тяжелый диагноз, Кобзон как может борется с тяжелой болезнью, он приходит в чувства одной лишь мыслью, что он не успел многое доделать", – отметила она.



Камни показали гадалке, что Иосиф Давыдович уже распределил свое имущество по завещанию. "Недвижимость за границей останется жене. Дети получат недвижимость в Москве. Своей жене он также оставляет огромный дом за городом. Кстати, я вижу еще одну женщину, которая унаследует часть имущества певца. В прошлом она состояла в близких отношениях с Кобзоном, и давно стоит немного поодаль от семьи", – с уверенностью заявила Ахметжанова.

При этом ясновидящая отметила, что Иосиф Кобзон продумал свой уход до мелочей. "Никаких проблем, ссор и дележки между родственниками не будет. Он относится ко всему с холодным рассудком и не позволяет лить слезы своему окружению даже сейчас, когда им особенно тяжело",– сказала она.