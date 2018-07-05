Почему звезд "Дома-2" преследуют трагедии

Почему участники знаменитого реалити-шоу "Дом-2" постоянно попадают в нелицеприятные истории, впутываются в опасные авантюры, ведут себя непотребно и все чаще трагично погибают, как 20-летняя Полина Лобанова? Есть ли в этом какой-то злой рок? Может быть "Дом 2" и вовсе – проклятое место?

Эти вопросы Dni.Ru задали тарологу, ясновидящей Марианне Абравитовой.

Медиум ответила однозначно – никакого "проклятия "Дома-2" не существует. Дело тут не в энергетике этого места, и вообще причина лежит не в области мистики, а совершенно в другом. Это чистая психология. Успех любого реалити-шоу – это, в первую очередь, яркие участники. Взрывные, эмоциональные молодые люди, которые любят внимание и не прочь поскандалить. Именно таких людей целенаправленно ищут на кастингах для любого реалити-шоу, ведь они способны подарить проекту неплохой рейтинг. В психологии такой тип людей называется истероидами.

"Открою вам еще один небольшой секрет. Для еще более яркой картинки в кадре участников подбирают не просто взрывных, но еще и несовместимых между собой. За кадром всегда стоит группа неплохих специалистов, которые таким образом накаляют обстановку в коллективе. Это касается не только "Дома-2", но и любого другого реалити-шоу, причем как российского, так и зарубежного. В результате шоу действительно становится интересно смотреть среднестатистической аудитории, во многом благодаря дракам, скандалам и прочим импульсивным поступкам участников. Счастливы все: и зрители, которые видят хорошее шоу, и организаторы, которые имеют рейтинг, и участники – которые делают себе неплохой личный пиар. Но есть у всего этого и обратная сторона медали", – пояснила Абравитова.

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA�� (@pela_lobanova) 1 Июл 2018 в 12:27 PDT

Тот тип личности, о котором мы говорим, отличается эмоциональной неустойчивостью. "В кадре под прицелом телекамер и в герметичных условиях "периметра" они еще держатся в рамках разумного, но когда они оказываются за периметром, с ними может произойти все, что угодно и по совершенно разным причинам. Особенно, если речь идет о том, что ожидания о жизни после проекта не совпадают с реальностью – ведь бывших участников "Дома-2" уже несколько тысяч, но лишь немногих из них после проекта ждет популярность и карьера", – добавила она.

Напомним, ранее стало известно о трагической гибели бывшей участницы шоу "Дом-2" Полины Лобановой. Девушке было всего 20 лет, причем свой день рождения он отметила незадолго до трагедии. Что именно произошло в тот роковой вечер, выясняют специалисты.